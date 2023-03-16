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"Тяжелый наркотик". Ученые выявили "страшные" свойства сыра - РИА Новости, 16.03.2023
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08:00 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/syr-1858065225.html
"Тяжелый наркотик". Ученые выявили "страшные" свойства сыра
"Тяжелый наркотик". Ученые выявили "страшные" свойства сыра - РИА Новости, 16.03.2023
"Тяжелый наркотик". Ученые выявили "страшные" свойства сыра
Сыр воздействует на нашу нервную систему как тяжелые наркотики — такое утверждение время от времени всплывает в Сети. Разбираемся, правда ли это и при чем здесь РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T08:00
2023-03-16T08:00
нью-йорк (город)
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​​Сыр воздействует на нашу нервную систему как тяжелые наркотики — такое утверждение время от времени всплывает в Сети. Разбираемся, правда ли это и при чем здесь модные общественно-политические движения."Постоянно оплодотворяют""Можно сказать, это молочный крэк" — так доктор медицинских наук Нил Барнард однажды высказался о сыре, сравнив продукт с распространенным в Штатах "уличным" наркотиком.За последние полтора десятка лет эти слова неоднократно всплывали в англоязычной прессе. Впервые они были приведены в статье на сайте с характерным названием Vegetarian Times в 2009-м. Автор Хиллари Даудл разоблачала ужасы животноводства, утверждая, что коровы на молочных фермах страдают еще сильнее, чем на мясных.Журналистка сообщала, что буренок "постоянно оплодотворяют" и разлучают с телятами, а от частой дойки животные страдают маститом (воспалением молочных желез). Короче, с ними обращаются "как с машинами" и в конце концов пускают на мясо. И, разумеется, по словам Даудл, за время своей мучительной жизни парнокопытные выделяют огромное количество метана, усиливая глобальное потепление."Чтобы вести здоровый, этичный и экологически чистый образ жизни, мне придется сделать то, чего я избегала годами, — преодолеть свою зависимость от сыра", — писала автор.В статье такая аддикция объяснялась наличием в сыре белка казеина, который в процессе переваривания расщепляется на казоморфины. Последние, согласно цитате Барнарда, "связываются с опиатными рецепторами мозга, вызывая успокаивающий эффект подобно героину и морфину". Казеины содержатся в молоке, но при изготовлении сыра их концентрация увеличивается в разы.Сыр видишь? А он естьСлова Барнарда вспомнили в 2015-м, когда было опубликовано исследование о зависимости людей от определенных продуктов. Рейтинг еды, вызывающей непреодолимую тягу, был составлен на основе опроса 500 американцев. В верхней части списка оказался не сыр, а шоколад, мороженое, картофель фри, пицца, печенье, чипсы, пирожные, чизбургеры, попкорн, кексы, сухие завтраки, мармелад, жареная курица, булочки и газировка. Но многие англоязычные СМИ все равно вынесли в заголовки мысль о "наркотическом" действии сыра.Этот молочный продукт в рейтинге из исследования действительно можно найти. Например, он содержится в пицце и чизбургере. При этом в них же, как в остальных угощениях из списка, есть углеводы, жиры и обилие соли. Все эти вещества, попадая в наш организм, активируют в мозге так называемый центр удовольствия, и мы получаем дозу дофамина. Однако журналистов заинтересовал именно сыр — и в контексте статьи Даудл становится понятно почему.Повестка как опиум для народаВ дальнейшем громкие заголовки неоднократно опровергались. "Это все равно что снять деньги со своей карточки в банкомате и назвать это ограблением банка", — писал невролог Дин Бернетт.Он отмечал, что действие наркотиков и сыра на мозг принципиально отличается. Мозговой центр удовольствия сформировался в процессе эволюции, за время которой организм разработал систему сдержек и противовесов, чтобы бороться с разрушающими формами зависимости. Проблема с наркотиками в том, что они эту систему "взламывают". Тогда как сыр, как правило, не наносит вреда нашему здоровью — ни физическому, ни ментальному. Более того, он содержит полезные вещества, например кальций.Ряд авторов отмечают, что исследований, подтверждающих влияние казоморфинов из сыра на центр вознаграждения в человеческом мозге, вовсе не существует.Впрочем, некоторых это не останавливает. В 2022-м мэр Нью-Йорка и веган Эрик Адамс повторил тезисы Даудл — Барнарда, публично сравнив любителя сыра с героиновым наркоманом. Его слова вызвали бурю насмешек в Сети и серьезную критику со стороны наркологов.Таким образом, утверждения о том, что сыр подобен наркотикам, не имеет ничего общего с наукой. Скорее это история про так называемую повестку — современный гражданский опиум для народа.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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5
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
353
60
нью-йорк (город)
Нью-Йорк (город)

"Тяжелый наркотик". Ученые выявили "страшные" свойства сыра

© Фото : пресс-служба правительства Ивановской областиПроизводство сыра в Ивановской области
Производство сыра в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© Фото : пресс-служба правительства Ивановской области
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​​Сыр воздействует на нашу нервную систему как тяжелые наркотики — такое утверждение время от времени всплывает в Сети. Разбираемся, правда ли это и при чем здесь модные общественно-политические движения.

"Постоянно оплодотворяют"

"Можно сказать, это молочный крэк" — так доктор медицинских наук Нил Барнард однажды высказался о сыре, сравнив продукт с распространенным в Штатах "уличным" наркотиком.
За последние полтора десятка лет эти слова неоднократно всплывали в англоязычной прессе. Впервые они были приведены в статье на сайте с характерным названием Vegetarian Times в 2009-м. Автор Хиллари Даудл разоблачала ужасы животноводства, утверждая, что коровы на молочных фермах страдают еще сильнее, чем на мясных.
Журналистка сообщала, что буренок "постоянно оплодотворяют" и разлучают с телятами, а от частой дойки животные страдают маститом (воспалением молочных желез). Короче, с ними обращаются "как с машинами" и в конце концов пускают на мясо. И, разумеется, по словам Даудл, за время своей мучительной жизни парнокопытные выделяют огромное количество метана, усиливая глобальное потепление.
"Чтобы вести здоровый, этичный и экологически чистый образ жизни, мне придется сделать то, чего я избегала годами, — преодолеть свою зависимость от сыра", — писала автор.
В статье такая аддикция объяснялась наличием в сыре белка казеина, который в процессе переваривания расщепляется на казоморфины. Последние, согласно цитате Барнарда, "связываются с опиатными рецепторами мозга, вызывая успокаивающий эффект подобно героину и морфину". Казеины содержатся в молоке, но при изготовлении сыра их концентрация увеличивается в разы.

Сыр видишь? А он есть

Слова Барнарда вспомнили в 2015-м, когда было опубликовано исследование о зависимости людей от определенных продуктов. Рейтинг еды, вызывающей непреодолимую тягу, был составлен на основе опроса 500 американцев. В верхней части списка оказался не сыр, а шоколад, мороженое, картофель фри, пицца, печенье, чипсы, пирожные, чизбургеры, попкорн, кексы, сухие завтраки, мармелад, жареная курица, булочки и газировка. Но многие англоязычные СМИ все равно вынесли в заголовки мысль о "наркотическом" действии сыра.
Этот молочный продукт в рейтинге из исследования действительно можно найти. Например, он содержится в пицце и чизбургере. При этом в них же, как в остальных угощениях из списка, есть углеводы, жиры и обилие соли. Все эти вещества, попадая в наш организм, активируют в мозге так называемый центр удовольствия, и мы получаем дозу дофамина. Однако журналистов заинтересовал именно сыр — и в контексте статьи Даудл становится понятно почему.

Повестка как опиум для народа

В дальнейшем громкие заголовки неоднократно опровергались. "Это все равно что снять деньги со своей карточки в банкомате и назвать это ограблением банка", — писал невролог Дин Бернетт.
Он отмечал, что действие наркотиков и сыра на мозг принципиально отличается. Мозговой центр удовольствия сформировался в процессе эволюции, за время которой организм разработал систему сдержек и противовесов, чтобы бороться с разрушающими формами зависимости. Проблема с наркотиками в том, что они эту систему "взламывают". Тогда как сыр, как правило, не наносит вреда нашему здоровью — ни физическому, ни ментальному. Более того, он содержит полезные вещества, например кальций.
Ряд авторов отмечают, что исследований, подтверждающих влияние казоморфинов из сыра на центр вознаграждения в человеческом мозге, вовсе не существует.
Впрочем, некоторых это не останавливает. В 2022-м мэр Нью-Йорка и веган Эрик Адамс повторил тезисы Даудл — Барнарда, публично сравнив любителя сыра с героиновым наркоманом. Его слова вызвали бурю насмешек в Сети и серьезную критику со стороны наркологов.
Таким образом, утверждения о том, что сыр подобен наркотикам, не имеет ничего общего с наукой. Скорее это история про так называемую повестку — современный гражданский опиум для народа.
 
Нью-Йорк (город)
 
 
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