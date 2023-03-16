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Путин назвал определение "недружественные страны" неточным - РИА Новости, 16.03.2023
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16:07 16.03.2023 (обновлено: 16:36 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/strany-1858351295.html
Путин назвал определение "недружественные страны" неточным
Путин назвал определение "недружественные страны" неточным - РИА Новости, 16.03.2023
Путин назвал определение "недружественные страны" неточным
Выражение "недружественные страны" не точно, у России есть недружественные элиты, которые не знают, что говорят, и наносят ущерб своему же населению, заявил... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T16:07
2023-03-16T16:36
владимир путин
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
политика
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Выражение "недружественные страны" не точно, у России есть недружественные элиты, которые не знают, что говорят, и наносят ущерб своему же населению, заявил президент РФ Владимир Путин."Знаете, у нас в общественное сознание и в оборот вошло такое словосочетание: "недружественные страны". Оно не точно отражает существующие реалии, можно сказать, вообще не отражает, потому что у нас есть недружественные элиты в определенном количестве стран, недружественные правители, а политическая система, к сожалению, такая во многих странах мира, что она часто наверх поднимает людей с достаточно низким уровнем образования и общей культуры, иногда не понимают, что они говорят и делают, и результат, как известно, налицо - их работа наносит ущерб своему собственному населению, своему собственному бизнесу", - сказал Путин, выступая на съезде РСПП.Он отметил, что Россия заинтересована, чтобы европейские партнеры были самостоятельными, суверенными и принимали решения на основе национальных интересов, но, к сожалею, это не совсем там, а часто - совсем не так.
https://ria.ru/20230130/medvedev-1848415490.html
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владимир путин, россия, российский союз промышленников и предпринимателей, политика
Владимир Путин, Россия, Российский союз промышленников и предпринимателей, Политика
Путин назвал определение "недружественные страны" неточным

Путин уточнил, что правильнее говорить о недружественных элитах, а не странах

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
Президент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Выражение "недружественные страны" не точно, у России есть недружественные элиты, которые не знают, что говорят, и наносят ущерб своему же населению, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Знаете, у нас в общественное сознание и в оборот вошло такое словосочетание: "недружественные страны". Оно не точно отражает существующие реалии, можно сказать, вообще не отражает, потому что у нас есть недружественные элиты в определенном количестве стран, недружественные правители, а политическая система, к сожалению, такая во многих странах мира, что она часто наверх поднимает людей с достаточно низким уровнем образования и общей культуры, иногда не понимают, что они говорят и делают, и результат, как известно, налицо - их работа наносит ущерб своему собственному населению, своему собственному бизнесу", - сказал Путин, выступая на съезде РСПП.
Он отметил, что Россия заинтересована, чтобы европейские партнеры были самостоятельными, суверенными и принимали решения на основе национальных интересов, но, к сожалею, это не совсем там, а часто - совсем не так.
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
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Владимир ПутинРоссияРоссийский союз промышленников и предпринимателейПолитика
 
 
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