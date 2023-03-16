Путин назвал определение "недружественные страны" неточным
Путин уточнил, что правильнее говорить о недружественных элитах, а не странах
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
Президент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Выражение "недружественные страны" не точно, у России есть недружественные элиты, которые не знают, что говорят, и наносят ущерб своему же населению, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Знаете, у нас в общественное сознание и в оборот вошло такое словосочетание: "недружественные страны". Оно не точно отражает существующие реалии, можно сказать, вообще не отражает, потому что у нас есть недружественные элиты в определенном количестве стран, недружественные правители, а политическая система, к сожалению, такая во многих странах мира, что она часто наверх поднимает людей с достаточно низким уровнем образования и общей культуры, иногда не понимают, что они говорят и делают, и результат, как известно, налицо - их работа наносит ущерб своему собственному населению, своему собственному бизнесу", - сказал Путин, выступая на съезде РСПП.
Он отметил, что Россия заинтересована, чтобы европейские партнеры были самостоятельными, суверенными и принимали решения на основе национальных интересов, но, к сожалею, это не совсем там, а часто - совсем не так.