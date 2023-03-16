https://ria.ru/20230316/strany-1858351295.html

Путин назвал определение "недружественные страны" неточным

Путин назвал определение "недружественные страны" неточным - РИА Новости, 16.03.2023

Путин назвал определение "недружественные страны" неточным

Выражение "недружественные страны" не точно, у России есть недружественные элиты, которые не знают, что говорят, и наносят ущерб своему же населению, заявил... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T16:07

2023-03-16T16:07

2023-03-16T16:36

владимир путин

россия

российский союз промышленников и предпринимателей

политика

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Выражение "недружественные страны" не точно, у России есть недружественные элиты, которые не знают, что говорят, и наносят ущерб своему же населению, заявил президент РФ Владимир Путин."Знаете, у нас в общественное сознание и в оборот вошло такое словосочетание: "недружественные страны". Оно не точно отражает существующие реалии, можно сказать, вообще не отражает, потому что у нас есть недружественные элиты в определенном количестве стран, недружественные правители, а политическая система, к сожалению, такая во многих странах мира, что она часто наверх поднимает людей с достаточно низким уровнем образования и общей культуры, иногда не понимают, что они говорят и делают, и результат, как известно, налицо - их работа наносит ущерб своему собственному населению, своему собственному бизнесу", - сказал Путин, выступая на съезде РСПП.Он отметил, что Россия заинтересована, чтобы европейские партнеры были самостоятельными, суверенными и принимали решения на основе национальных интересов, но, к сожалею, это не совсем там, а часто - совсем не так.

https://ria.ru/20230130/medvedev-1848415490.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, российский союз промышленников и предпринимателей, политика