https://ria.ru/20230316/ssha-1858349237.html

"Они боятся!" В США раскрыли, чего хочет Белый дом, провоцируя Россию

"Они боятся!" В США раскрыли, чего хочет Белый дом, провоцируя Россию - РИА Новости, 16.03.2023

"Они боятся!" В США раскрыли, чего хочет Белый дом, провоцируя Россию

Кризис отношений между Россией и США может перерасти в открытое столкновение из-за действий политиков в Вашингтоне, считает ведущий телеканала Fox News Такер... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T16:02

2023-03-16T16:02

2023-03-16T18:32

в мире

россия

сша

черное море

такер карлсон

линдси грэм

технологии

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Кризис отношений между Россией и США может перерасти в открытое столкновение из-за действий политиков в Вашингтоне, считает ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.По его мнению, американские лидеры пытаются продавить среди населения страны идею конфликта с Москвой, способного обернуться третьей мировой войной."Что ж, похоже, вам предстоит горячая война с Россией и Китаем, хотите вы этого или нет. <...> Линдси Грэм и его друзья из "партии войны" собираются игнорировать наши границы в США, но защищать Украину. Они даже финансируют украинскую пенсионную систему, не шучу, в то время как наши собственные, американские, банки рушатся", — заявил Карлсон в эфире телеканала, комментируя слова сенатора Грэма, призвавшего сбивать российские самолеты после инцидента с падением американского беспилотника в Черном море.Такер Карлсон уверен, что тема конфликта используется в первую очередь в политических интересах Демократической партии, которую пугает тенденция к отрицанию необходимости открытого конфликта с участием США со стороны политиков-республиканцев.По данным Минобороны, утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. Как пояснили в ведомстве, беспилотник двигался в сторону границы России в Крыму, из-за чего российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя.Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Министерстве обороны.

https://ria.ru/20230316/turtsiya-1858285312.html

https://ria.ru/20230316/bpla-1858299449.html

россия

сша

черное море

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, россия, сша, черное море, такер карлсон, линдси грэм, технологии