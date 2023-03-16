"Они боятся!" В США раскрыли, чего хочет Белый дом, провоцируя Россию
Ведущий Fox News Карлсон обвинил власти США в желании развязать войну с Россией
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Кризис отношений между Россией и США может перерасти в открытое столкновение из-за действий политиков в Вашингтоне, считает ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
По его мнению, американские лидеры пытаются продавить среди населения страны идею конфликта с Москвой, способного обернуться третьей мировой войной.
"Что ж, похоже, вам предстоит горячая война с Россией и Китаем, хотите вы этого или нет. <...> Линдси Грэм и его друзья из "партии войны" собираются игнорировать наши границы в США, но защищать Украину. Они даже финансируют украинскую пенсионную систему, не шучу, в то время как наши собственные, американские, банки рушатся", — заявил Карлсон в эфире телеканала, комментируя слова сенатора Грэма, призвавшего сбивать российские самолеты после инцидента с падением американского беспилотника в Черном море.
Такер Карлсон уверен, что тема конфликта используется в первую очередь в политических интересах Демократической партии, которую пугает тенденция к отрицанию необходимости открытого конфликта с участием США со стороны политиков-республиканцев.
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"Демократы говорят вам, что вы предатель своей страны, если не хотите третьей мировой войны, и они, конечно, в панике. Они боятся. Почему они боятся? Потому что они знают, что общественность не на их стороне, но как только мы действительно начнем войну с Россией, они воспользуются этим как предлогом, чтобы подавить все инакомыслие", — пояснил Карлсон.
По данным Минобороны, утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. Как пояснили в ведомстве, беспилотник двигался в сторону границы России в Крыму, из-за чего российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя.
Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Министерстве обороны.