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"Они боятся!" В США раскрыли, чего хочет Белый дом, провоцируя Россию - РИА Новости, 16.03.2023
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16:02 16.03.2023 (обновлено: 18:32 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/ssha-1858349237.html
"Они боятся!" В США раскрыли, чего хочет Белый дом, провоцируя Россию
"Они боятся!" В США раскрыли, чего хочет Белый дом, провоцируя Россию - РИА Новости, 16.03.2023
"Они боятся!" В США раскрыли, чего хочет Белый дом, провоцируя Россию
Кризис отношений между Россией и США может перерасти в открытое столкновение из-за действий политиков в Вашингтоне, считает ведущий телеканала Fox News Такер... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T16:02
2023-03-16T18:32
в мире
россия
сша
черное море
такер карлсон
линдси грэм
технологии
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Кризис отношений между Россией и США может перерасти в открытое столкновение из-за действий политиков в Вашингтоне, считает ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.По его мнению, американские лидеры пытаются продавить среди населения страны идею конфликта с Москвой, способного обернуться третьей мировой войной."Что ж, похоже, вам предстоит горячая война с Россией и Китаем, хотите вы этого или нет. &lt;...&gt; Линдси Грэм и его друзья из "партии войны" собираются игнорировать наши границы в США, но защищать Украину. Они даже финансируют украинскую пенсионную систему, не шучу, в то время как наши собственные, американские, банки рушатся", — заявил Карлсон в эфире телеканала, комментируя слова сенатора Грэма, призвавшего сбивать российские самолеты после инцидента с падением американского беспилотника в Черном море.Такер Карлсон уверен, что тема конфликта используется в первую очередь в политических интересах Демократической партии, которую пугает тенденция к отрицанию необходимости открытого конфликта с участием США со стороны политиков-республиканцев.По данным Минобороны, утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. Как пояснили в ведомстве, беспилотник двигался в сторону границы России в Крыму, из-за чего российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя.Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Министерстве обороны.
https://ria.ru/20230316/turtsiya-1858285312.html
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в мире, россия, сша, черное море, такер карлсон, линдси грэм, технологии
В мире, Россия, США, Черное море, Такер Карлсон, Линдси Грэм, Технологии
"Они боятся!" В США раскрыли, чего хочет Белый дом, провоцируя Россию

Ведущий Fox News Карлсон обвинил власти США в желании развязать войну с Россией

© AFP 2023 / MANDEL NGANБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Кризис отношений между Россией и США может перерасти в открытое столкновение из-за действий политиков в Вашингтоне, считает ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
По его мнению, американские лидеры пытаются продавить среди населения страны идею конфликта с Москвой, способного обернуться третьей мировой войной.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
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Вчера, 13:33
"Что ж, похоже, вам предстоит горячая война с Россией и Китаем, хотите вы этого или нет. <...> Линдси Грэм и его друзья из "партии войны" собираются игнорировать наши границы в США, но защищать Украину. Они даже финансируют украинскую пенсионную систему, не шучу, в то время как наши собственные, американские, банки рушатся", — заявил Карлсон в эфире телеканала, комментируя слова сенатора Грэма, призвавшего сбивать российские самолеты после инцидента с падением американского беспилотника в Черном море.
Такер Карлсон уверен, что тема конфликта используется в первую очередь в политических интересах Демократической партии, которую пугает тенденция к отрицанию необходимости открытого конфликта с участием США со стороны политиков-республиканцев.
«

"Демократы говорят вам, что вы предатель своей страны, если не хотите третьей мировой войны, и они, конечно, в панике. Они боятся. Почему они боятся? Потому что они знают, что общественность не на их стороне, но как только мы действительно начнем войну с Россией, они воспользуются этим как предлогом, чтобы подавить все инакомыслие", — пояснил Карлсон.

По данным Минобороны, утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. Как пояснили в ведомстве, беспилотник двигался в сторону границы России в Крыму, из-за чего российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя.
Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Министерстве обороны.
Беспилотник MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
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