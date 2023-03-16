Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали о "гражданской войне" в США из-за Украины - РИА Новости, 16.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 16.03.2023 (обновлено: 10:47 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/ssha-1858220051.html
СМИ узнали о "гражданской войне" в США из-за Украины
СМИ узнали о "гражданской войне" в США из-за Украины - РИА Новости, 16.03.2023
СМИ узнали о "гражданской войне" в США из-за Украины
В США между представителями Республиканской партии развязалась "гражданская война" из-за помощи Украине, написали обозреватели Лиз Гудвин, Айзек Арнсдорф и... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T10:25
2023-03-16T10:47
в мире
украина
сша
f-16
рон десантис
дональд трамп
митч макконнелл
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580883619_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_77fa4ee366ab4860443a60fc4e696806.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В США между представителями Республиканской партии развязалась "гражданская война" из-за помощи Украине, написали обозреватели Лиз Гудвин, Айзек Арнсдорф и Марианна Сотомайор в статье для The Washignton Post."Мы живем на безумной планете, где сотни миллиардов долларов наших с трудом заработанных американских денег отправляются за границу, чтобы начать третью мировую войну. Это не наша борьба", — цитируют авторы кандидата от республиканцев на выборах губернатора Аризоны в 2022 году Кэри Лейк.Как указали журналисты, все больше избирателей-республиканцев стали разделять такие взгляды касательно поддержки Украины. Губернатор Флориды Рон Десантис и бывший президент Дональд Трамп, а также растущая фракция республиканских законодателей в палате представителей тоже продвигают этот скептицизм, что потенциально может иметь значимые последствия для конфликта и самой партии.Но некоторые влиятельные члены политической организации, как, например, лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл, продолжают призывать к увеличению помощи Киеву ради противостояния России в конфликте, критикуя администрацию президента США Джо Байдена за то, что она отказывается отправлять истребители F-16 на Украину, говорится в статье.Губернатор американского штата Флорида и возможный кандидат на президентских выборах-2024 республиканец Рон Десантис заявлял, что вовлеченность в конфликт на Украине не является жизненно важным национальным интересом США.
https://ria.ru/20230316/grem-1858206670.html
https://ria.ru/20230316/porazhenie-1858182516.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580883619_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_07f02f061ecea95fbc97ba5d27f2d7d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, f-16, рон десантис, дональд трамп, митч макконнелл
В мире, Украина, США, F-16, Рон Десантис, Дональд Трамп, Митч Макконнелл
СМИ узнали о "гражданской войне" в США из-за Украины

WP: в Республиканской партии США назрел раскол из-за помощи Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрохожие переходят улицу перед зданием Капитолия в США
Прохожие переходят улицу перед зданием Капитолия в США - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Прохожие переходят улицу перед зданием Капитолия в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В США между представителями Республиканской партии развязалась "гражданская война" из-за помощи Украине, написали обозреватели Лиз Гудвин, Айзек Арнсдорф и Марианна Сотомайор в статье для The Washignton Post.
"Мы живем на безумной планете, где сотни миллиардов долларов наших с трудом заработанных американских денег отправляются за границу, чтобы начать третью мировую войну. Это не наша борьба", — цитируют авторы кандидата от республиканцев на выборах губернатора Аризоны в 2022 году Кэри Лейк.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
"Почуяли кровь": в США отчитали сенатора, захотевшего войны с Россией
Вчера, 09:31
Как указали журналисты, все больше избирателей-республиканцев стали разделять такие взгляды касательно поддержки Украины. Губернатор Флориды Рон Десантис и бывший президент Дональд Трамп, а также растущая фракция республиканских законодателей в палате представителей тоже продвигают этот скептицизм, что потенциально может иметь значимые последствия для конфликта и самой партии.
Но некоторые влиятельные члены политической организации, как, например, лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл, продолжают призывать к увеличению помощи Киеву ради противостояния России в конфликте, критикуя администрацию президента США Джо Байдена за то, что она отказывается отправлять истребители F-16 на Украину, говорится в статье.
«

"С самого начала президент чрезмерно опасался, что предоставление Украине того, что ей необходимо для победы, приведет к еще большей эскалации. Эта нерешительность только затянула конфликт и привела к росту затрат, как и в долларах, так и в жизнях. Этот конфликт должен закончиться, и президент должен быть готов сделать все необходимое ради его завершения", — приводятся слова республиканца Майка Роджерса.

Губернатор американского штата Флорида и возможный кандидат на президентских выборах-2024 республиканец Рон Десантис заявлял, что вовлеченность в конфликт на Украине не является жизненно важным национальным интересом США.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
"Признак катастрофы": в США признали ошеломляющее поражение
Вчера, 02:59
 
В миреУкраинаСШАF-16Рон ДесантисДональд ТрампМитч Макконнелл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала