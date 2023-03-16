https://ria.ru/20230316/ssha-1858220051.html

СМИ узнали о "гражданской войне" в США из-за Украины

СМИ узнали о "гражданской войне" в США из-за Украины - РИА Новости, 16.03.2023

СМИ узнали о "гражданской войне" в США из-за Украины

В США между представителями Республиканской партии развязалась "гражданская война" из-за помощи Украине, написали обозреватели Лиз Гудвин, Айзек Арнсдорф и... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T10:25

2023-03-16T10:25

2023-03-16T10:47

в мире

украина

сша

f-16

рон десантис

дональд трамп

митч макконнелл

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В США между представителями Республиканской партии развязалась "гражданская война" из-за помощи Украине, написали обозреватели Лиз Гудвин, Айзек Арнсдорф и Марианна Сотомайор в статье для The Washignton Post."Мы живем на безумной планете, где сотни миллиардов долларов наших с трудом заработанных американских денег отправляются за границу, чтобы начать третью мировую войну. Это не наша борьба", — цитируют авторы кандидата от республиканцев на выборах губернатора Аризоны в 2022 году Кэри Лейк.Как указали журналисты, все больше избирателей-республиканцев стали разделять такие взгляды касательно поддержки Украины. Губернатор Флориды Рон Десантис и бывший президент Дональд Трамп, а также растущая фракция республиканских законодателей в палате представителей тоже продвигают этот скептицизм, что потенциально может иметь значимые последствия для конфликта и самой партии.Но некоторые влиятельные члены политической организации, как, например, лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл, продолжают призывать к увеличению помощи Киеву ради противостояния России в конфликте, критикуя администрацию президента США Джо Байдена за то, что она отказывается отправлять истребители F-16 на Украину, говорится в статье.Губернатор американского штата Флорида и возможный кандидат на президентских выборах-2024 республиканец Рон Десантис заявлял, что вовлеченность в конфликт на Украине не является жизненно важным национальным интересом США.

https://ria.ru/20230316/grem-1858206670.html

https://ria.ru/20230316/porazhenie-1858182516.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, f-16, рон десантис, дональд трамп, митч макконнелл