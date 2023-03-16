СМИ узнали о "гражданской войне" в США из-за Украины
WP: в Республиканской партии США назрел раскол из-за помощи Украине
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрохожие переходят улицу перед зданием Капитолия в США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Прохожие переходят улицу перед зданием Капитолия в США. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В США между представителями Республиканской партии развязалась "гражданская война" из-за помощи Украине, написали обозреватели Лиз Гудвин, Айзек Арнсдорф и Марианна Сотомайор в статье для The Washignton Post.
"Мы живем на безумной планете, где сотни миллиардов долларов наших с трудом заработанных американских денег отправляются за границу, чтобы начать третью мировую войну. Это не наша борьба", — цитируют авторы кандидата от республиканцев на выборах губернатора Аризоны в 2022 году Кэри Лейк.
Как указали журналисты, все больше избирателей-республиканцев стали разделять такие взгляды касательно поддержки Украины. Губернатор Флориды Рон Десантис и бывший президент Дональд Трамп, а также растущая фракция республиканских законодателей в палате представителей тоже продвигают этот скептицизм, что потенциально может иметь значимые последствия для конфликта и самой партии.
Но некоторые влиятельные члены политической организации, как, например, лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл, продолжают призывать к увеличению помощи Киеву ради противостояния России в конфликте, критикуя администрацию президента США Джо Байдена за то, что она отказывается отправлять истребители F-16 на Украину, говорится в статье.
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"С самого начала президент чрезмерно опасался, что предоставление Украине того, что ей необходимо для победы, приведет к еще большей эскалации. Эта нерешительность только затянула конфликт и привела к росту затрат, как и в долларах, так и в жизнях. Этот конфликт должен закончиться, и президент должен быть готов сделать все необходимое ради его завершения", — приводятся слова республиканца Майка Роджерса.
Губернатор американского штата Флорида и возможный кандидат на президентских выборах-2024 республиканец Рон Десантис заявлял, что вовлеченность в конфликт на Украине не является жизненно важным национальным интересом США.