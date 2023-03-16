https://ria.ru/20230316/ssha-1858207622.html

США готовят террористов на военной базе Ат-Танф, заявил Асад

США готовят террористов на военной базе Ат-Танф, заявил Асад - РИА Новости, 16.03.2023

США готовят террористов на военной базе Ат-Танф, заявил Асад

Руководство Сирии обладает доказательствами подготовки со стороны США террористов на территории военной базы Ат-Танф, заявил в интервью РИА Новости президент... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T09:34

2023-03-16T09:34

2023-03-16T11:56

в мире

сша

сирия

башар асад

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Руководство Сирии обладает доказательствами подготовки со стороны США террористов на территории военной базы Ат-Танф, заявил в интервью РИА Новости президент САР Башар Асад.РИА Новости первым из СМИ поговорило с Асадом сразу после его переговоров в Кремле."Мы прямо сталкиваемся с террористическими группировками рядом с районом Ат-Танф и, конечно, мы знаем по этим столкновениям и от задержанных лиц, откуда они пришли. Ат-Танф представляет собой целый лагерь террористов, и у него нет другой цели. Что получают США от присутствия в этом районе в сердце пустыни? Нет сомнений, что у них лагеря для террористов, в которых находятся десятки тысяч со своими семьями", - сказал Асад.Время от времени, пояснил президент Сирии, террористов отправляют для совершения терактов против сирийской армии."Мы уверены в этом, доказательства в действительности имеются", - заявил Асад.Американская военная база Ат-Танф расположена на юге сирийской провинции Хомс неподалеку от границы с Ираком и Иорданией.США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию "Непоколебимая решимость" против ИГ*. И если в Ираке они оказывают помощь по запросу властей страны, то в Сирии действуют без разрешения Дамаска.* Террористическая организация, запрещена в РоссииЧитайте полный текст интервью с Башаром Асадом >>

https://ria.ru/20230316/siriya-1858189271.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Асад: у Сирии есть доказательства, что США готовят террористов на военной базе Ат-Танф Сирия располагает доказательствами подготовки США террористов на военной базе Ат-Танф, сообщил в интервью РИА Новости Башар Асад 2023-03-16T09:34 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, сирия, башар асад