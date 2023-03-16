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США готовят террористов на военной базе Ат-Танф, заявил Асад - РИА Новости, 16.03.2023
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09:34 16.03.2023 (обновлено: 11:56 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/ssha-1858207622.html
США готовят террористов на военной базе Ат-Танф, заявил Асад
США готовят террористов на военной базе Ат-Танф, заявил Асад - РИА Новости, 16.03.2023
США готовят террористов на военной базе Ат-Танф, заявил Асад
Руководство Сирии обладает доказательствами подготовки со стороны США террористов на территории военной базы Ат-Танф, заявил в интервью РИА Новости президент... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T09:34
2023-03-16T11:56
в мире
сша
сирия
башар асад
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Руководство Сирии обладает доказательствами подготовки со стороны США террористов на территории военной базы Ат-Танф, заявил в интервью РИА Новости президент САР Башар Асад.РИА Новости первым из СМИ поговорило с Асадом сразу после его переговоров в Кремле."Мы прямо сталкиваемся с террористическими группировками рядом с районом Ат-Танф и, конечно, мы знаем по этим столкновениям и от задержанных лиц, откуда они пришли. Ат-Танф представляет собой целый лагерь террористов, и у него нет другой цели. Что получают США от присутствия в этом районе в сердце пустыни? Нет сомнений, что у них лагеря для террористов, в которых находятся десятки тысяч со своими семьями", - сказал Асад.Время от времени, пояснил президент Сирии, террористов отправляют для совершения терактов против сирийской армии."Мы уверены в этом, доказательства в действительности имеются", - заявил Асад.Американская военная база Ат-Танф расположена на юге сирийской провинции Хомс неподалеку от границы с Ираком и Иорданией.США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию "Непоколебимая решимость" против ИГ*. И если в Ираке они оказывают помощь по запросу властей страны, то в Сирии действуют без разрешения Дамаска.* Террористическая организация, запрещена в РоссииЧитайте полный текст интервью с Башаром Асадом &gt;&gt;
https://ria.ru/20230316/siriya-1858189271.html
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сша
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Варвара Скокшина
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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Асад: у Сирии есть доказательства, что США готовят террористов на военной базе Ат-Танф
Сирия располагает доказательствами подготовки США террористов на военной базе Ат-Танф, сообщил в интервью РИА Новости Башар Асад
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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353
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в мире, сша, сирия, башар асад
В мире, США, Сирия, Башар Асад
США готовят террористов на военной базе Ат-Танф, заявил Асад

Асад: у Сирии есть доказательства, что США готовят террористов на военной базе Ат-Танф

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Руководство Сирии обладает доказательствами подготовки со стороны США террористов на территории военной базы Ат-Танф, заявил в интервью РИА Новости президент САР Башар Асад.
РИА Новости первым из СМИ поговорило с Асадом сразу после его переговоров в Кремле.
"Мы прямо сталкиваемся с террористическими группировками рядом с районом Ат-Танф и, конечно, мы знаем по этим столкновениям и от задержанных лиц, откуда они пришли. Ат-Танф представляет собой целый лагерь террористов, и у него нет другой цели. Что получают США от присутствия в этом районе в сердце пустыни? Нет сомнений, что у них лагеря для террористов, в которых находятся десятки тысяч со своими семьями", - сказал Асад.
Время от времени, пояснил президент Сирии, террористов отправляют для совершения терактов против сирийской армии.
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"Мы уверены в этом, доказательства в действительности имеются", - заявил Асад.
Американская военная база Ат-Танф расположена на юге сирийской провинции Хомс неподалеку от границы с Ираком и Иорданией.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию "Непоколебимая решимость" против ИГ*. И если в Ираке они оказывают помощь по запросу властей страны, то в Сирии действуют без разрешения Дамаска.
* Террористическая организация, запрещена в России
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