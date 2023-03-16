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В Белом доме не захотели, чтобы Россия достала упавший в Черное море БПЛА
В Белом доме не захотели, чтобы Россия достала упавший в Черное море БПЛА - РИА Новости, 16.03.2023
В Белом доме не захотели, чтобы Россия достала упавший в Черное море БПЛА
США не хотят, чтобы Россия достала упавший в Черное море американский беспилотник, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T01:54
2023-03-16T01:54
2023-03-16T01:54
россия
черное море
джон кирби
сша
инцидент с американским беспилотником над черным морем
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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. США не хотят, чтобы Россия достала упавший в Черное море американский беспилотник, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Это наша собственность, мы бы не хотели, чтобы она оказалась у России, но и не испытываем чрезмерных беспокойств относительно того, что они могут оттуда извлечь", - сказал Кирби в интервью CNN. Минобороны России ранее сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20230315/bespilotnik-1858165920.html
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россия, черное море, джон кирби, сша, инцидент с американским беспилотником над черным морем
Россия, Черное море, Джон Кирби, США, Инцидент с американским беспилотником над Черным морем
В Белом доме не захотели, чтобы Россия достала упавший в Черное море БПЛА
Кирби: США не хотят, чтобы Россия достала упавший в Черное море американский беспилотник