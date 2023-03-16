https://ria.ru/20230316/srochniki-1858263205.html

В Раде призвали Зеленского уволить всех срочников в запас

В Раде призвали Зеленского уволить всех срочников в запас - РИА Новости, 16.03.2023

В Раде призвали Зеленского уволить всех срочников в запас

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой решить вопрос задержки увольнения военнослужащих, чья срочная срочная... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T12:36

2023-03-16T12:36

2023-03-16T12:36

специальная военная операция на украине

в мире

алексей гончаренко

владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой решить вопрос задержки увольнения военнослужащих, чья срочная срочная служба подошла к концу три года назад. "Прошу в максимально короткий промежуток времени уволить всех военнослужащих срочной службы в запас, особенно касается срочников, у которых истек срок службы", - приводит слова Гончаренко телеканал 5.ua в Telegram-канале. По его словам, сложилась ситуация, когда срочников не увольняют в запас и не дают отпуск более пяти дней, забирают гражданскую зарплату, а также перестают платить денежное вознаграждение из-за того, что они находятся в тылу. Депутат подчеркнул, что сейчас в армии почти 66% срочников выслужили установленные законом сроки службы, при этом их демобилизация откладывается на неопределенный период времени, "возможно, до конца военного положения". Как отмечает Гончаренко, срочники "ограничены в правах", поскольку их денежное довольствие равно 500 гривен (14 долларов), в то время как все военные имеют зарплату более 20 000 гривен (545 долларов).

https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847186242.html

https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html

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в мире, алексей гончаренко, владимир зеленский, верховная рада украины