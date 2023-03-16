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Путин заявил о выходе внутреннего спроса на траекторию устойчивого роста - РИА Новости, 16.03.2023
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14:36 16.03.2023 (обновлено: 14:47 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/spros-1858307934.html
Путин заявил о выходе внутреннего спроса на траекторию устойчивого роста
Путин заявил о выходе внутреннего спроса на траекторию устойчивого роста - РИА Новости, 16.03.2023
Путин заявил о выходе внутреннего спроса на траекторию устойчивого роста
Внутренний спрос в России вышел на траекторию устойчивого и долгосрочного роста, это не какой-то случайный всплеск, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T14:36
2023-03-16T14:47
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Внутренний спрос в России вышел на траекторию устойчивого и долгосрочного роста, это не какой-то случайный всплеск, заявил президент РФ Владимир Путин."Хорошо прибавляет внутренний спрос. По оценкам, уже в апреле мы выйдем на темпы роста розничного товарооборота не менее 5%, причём в реальном выражении. Что здесь важно, на что хотел бы обратить внимание: речь идет не о каком-то случайном всплеске. Как отмечают эксперты, внутренний спрос вышел на траекторию устойчивого, долгосрочного роста", - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.Глава государства добавил, что в основе этого роста - стабильность российского рынка труда, увеличение доходов и зарплат граждан, а также снижение инфляции.
https://ria.ru/20230316/putin-1858313950.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о выходе внутреннего спроса на траекторию устойчивого роста

Путин: внутренний спрос в России вышел на траекторию устойчивого роста

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Внутренний спрос в России вышел на траекторию устойчивого и долгосрочного роста, это не какой-то случайный всплеск, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хорошо прибавляет внутренний спрос. По оценкам, уже в апреле мы выйдем на темпы роста розничного товарооборота не менее 5%, причём в реальном выражении. Что здесь важно, на что хотел бы обратить внимание: речь идет не о каком-то случайном всплеске. Как отмечают эксперты, внутренний спрос вышел на траекторию устойчивого, долгосрочного роста", - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
Глава государства добавил, что в основе этого роста - стабильность российского рынка труда, увеличение доходов и зарплат граждан, а также снижение инфляции.
Президент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
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