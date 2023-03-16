https://ria.ru/20230316/spros-1858307934.html

Путин заявил о выходе внутреннего спроса на траекторию устойчивого роста

Путин заявил о выходе внутреннего спроса на траекторию устойчивого роста - РИА Новости, 16.03.2023

Путин заявил о выходе внутреннего спроса на траекторию устойчивого роста

Внутренний спрос в России вышел на траекторию устойчивого и долгосрочного роста, это не какой-то случайный всплеск, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T14:36

2023-03-16T14:36

2023-03-16T14:47

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Внутренний спрос в России вышел на траекторию устойчивого и долгосрочного роста, это не какой-то случайный всплеск, заявил президент РФ Владимир Путин."Хорошо прибавляет внутренний спрос. По оценкам, уже в апреле мы выйдем на темпы роста розничного товарооборота не менее 5%, причём в реальном выражении. Что здесь важно, на что хотел бы обратить внимание: речь идет не о каком-то случайном всплеске. Как отмечают эксперты, внутренний спрос вышел на траекторию устойчивого, долгосрочного роста", - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.Глава государства добавил, что в основе этого роста - стабильность российского рынка труда, увеличение доходов и зарплат граждан, а также снижение инфляции.

https://ria.ru/20230316/putin-1858313950.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин