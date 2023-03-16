https://ria.ru/20230316/spg-1858451250.html

В Волгоградской области начали строить комплекс по производству СПГ

В Волгоградской области начали строить комплекс по производству СПГ - РИА Новости, 16.03.2023

В Волгоградской области начали строить комплекс по производству СПГ

Комплекс по производству сжиженного природного газа (СПГ) начали строить в Волгоградской области, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T21:59

2023-03-16T21:59

2023-03-16T22:09

волгоградская область

волгоградская область

экономика

алексей миллер

андрей бочаров

газпром

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ВОЛГОГРАД, 16 мар – РИА Новости. Комплекс по производству сжиженного природного газа (СПГ) начали строить в Волгоградской области, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона. По информации администрации, в четверг губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером, стороны обсудили проект строительства комплекса по производству СПГ, а также реализацию программу газификации региона. "В марте 2023 года "Газпром" приступил к строительству первого в Южном федеральном округе малотоннажного комплекса по сжижению природного газа. Он располагается в Быковском районе Волгоградской области и будет производить до 1,5 тонны СПГ в час", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что потребителями СПГ станут автобусы и спецтехника. По информации администрации, в ходе встречи Миллер отметил слаженную работу руководства Волгоградской области по газификации, уровень которой в регионе достиг в начале года 92%. "Глава региона отметил, что подписанные с ПАО "Газпром" соглашения до 2027 года позволят обеспечить выполнение газификации Волгоградской области на уровне 98%. Общий объем инвестиций предусматривает более 35 миллиардов рублей", - говорится в сообщении администрации.

https://ria.ru/20230208/doroga-1850497214.html

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волгоградская область

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Наталья Макарова

волгоградская область, экономика, алексей миллер, андрей бочаров, газпром