https://ria.ru/20230316/spg-1858451250.html
В Волгоградской области начали строить комплекс по производству СПГ
В Волгоградской области начали строить комплекс по производству СПГ - РИА Новости, 16.03.2023
В Волгоградской области начали строить комплекс по производству СПГ
Комплекс по производству сжиженного природного газа (СПГ) начали строить в Волгоградской области, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T21:59
2023-03-16T21:59
2023-03-16T22:09
волгоградская область
волгоградская область
экономика
алексей миллер
андрей бочаров
газпром
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ВОЛГОГРАД, 16 мар – РИА Новости. Комплекс по производству сжиженного природного газа (СПГ) начали строить в Волгоградской области, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона. По информации администрации, в четверг губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером, стороны обсудили проект строительства комплекса по производству СПГ, а также реализацию программу газификации региона. "В марте 2023 года "Газпром" приступил к строительству первого в Южном федеральном округе малотоннажного комплекса по сжижению природного газа. Он располагается в Быковском районе Волгоградской области и будет производить до 1,5 тонны СПГ в час", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что потребителями СПГ станут автобусы и спецтехника. По информации администрации, в ходе встречи Миллер отметил слаженную работу руководства Волгоградской области по газификации, уровень которой в регионе достиг в начале года 92%. "Глава региона отметил, что подписанные с ПАО "Газпром" соглашения до 2027 года позволят обеспечить выполнение газификации Волгоградской области на уровне 98%. Общий объем инвестиций предусматривает более 35 миллиардов рублей", - говорится в сообщении администрации.
https://ria.ru/20230208/doroga-1850497214.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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волгоградская область, экономика, алексей миллер, андрей бочаров, газпром
Волгоградская область, Волгоградская область, Экономика, Алексей Миллер, Андрей Бочаров, Газпром
В Волгоградской области начали строить комплекс по производству СПГ
Комплекс по производству СПГ мощностью 1,5 т в час начали строить под Волгоградом
ВОЛГОГРАД, 16 мар – РИА Новости. Комплекс по производству сжиженного природного газа (СПГ) начали строить в Волгоградской области, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона.
По информации администрации, в четверг губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
встретился с председателем правления ПАО "Газпром
" Алексеем Миллером
, стороны обсудили проект строительства комплекса по производству СПГ, а также реализацию программу газификации региона.
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"В марте 2023 года "Газпром" приступил к строительству первого в Южном федеральном округе малотоннажного комплекса по сжижению природного газа. Он располагается в Быковском районе Волгоградской области и будет производить до 1,5 тонны СПГ в час", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что потребителями СПГ станут автобусы и спецтехника.
По информации администрации, в ходе встречи Миллер отметил слаженную работу руководства Волгоградской области по газификации, уровень которой в регионе достиг в начале года 92%.
"Глава региона отметил, что подписанные с ПАО "Газпром" соглашения до 2027 года позволят обеспечить выполнение газификации Волгоградской области на уровне 98%. Общий объем инвестиций предусматривает более 35 миллиардов рублей", - говорится в сообщении администрации.
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