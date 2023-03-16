Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили два украинских ЗРК - РИА Новости, 16.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:36 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/spetsoperatsiya-1858307802.html
Российские военные уничтожили два украинских ЗРК
Российские военные уничтожили два украинских ЗРК - РИА Новости, 16.03.2023
Российские военные уничтожили два украинских ЗРК
Российские военные уничтожили еще два украинских зенитных ракетных комплекса, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T14:36
2023-03-16T14:36
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
константиновка
зрк с-300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857466237_0:122:2332:1434_1920x0_80_0_0_68c732691e00245a8251e83b12670e1b.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили еще два украинских зенитных ракетных комплекса, сообщило в четверг министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Ясеновое Донецкой Народной Республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс С-300. Также в районе населенного пункта Константиновка уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", - говорится в сводке военного ведомства. Кроме того, в районе населенного пункта Миньковка (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, отмечает МО РФ. В целом за сутки российские военные нанесли поражение 93 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 186 районах.
https://ria.ru/20230316/artilleriya-1858186376.html
https://ria.ru/20230315/donbass-1858012236.html
россия
донецкая народная республика
константиновка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857466237_233:0:2306:1555_1920x0_80_0_0_a7333db8aacca856d6a8e4eb92690040.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, донецкая народная республика, константиновка, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Константиновка, ЗРК С-300
Российские военные уничтожили два украинских ЗРК

Минобороны: российские военные уничтожили два украинских зенитных ракетных комплекса

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки "Акация"
Работа самоходной артиллерийской установки Акация - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Работа самоходной артиллерийской установки "Акация". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили еще два украинских зенитных ракетных комплекса, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Ясеновое Донецкой Народной Республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс С-300. Также в районе населенного пункта Константиновка уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", - говорится в сводке военного ведомства.
Российские артиллеристы об уничтожении украинских САУ Гвоздика - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Артиллеристы уничтожили в районе Марьинки украинский склад боеприпасов
Вчера, 05:07
Кроме того, в районе населенного пункта Миньковка (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, отмечает МО РФ.
В целом за сутки российские военные нанесли поражение 93 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 186 районах.
Минобороны РФ об уничтоженной технике ВСУ
В ДНР уничтожили три РЛС украинских зенитных ракетных комплексов С-300
15 марта, 13:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаКонстантиновкаЗРК С-300
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала