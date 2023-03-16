https://ria.ru/20230316/spetsoperatsiya-1858307802.html

Российские военные уничтожили два украинских ЗРК

Российские военные уничтожили два украинских ЗРК - РИА Новости, 16.03.2023

Российские военные уничтожили два украинских ЗРК

Российские военные уничтожили еще два украинских зенитных ракетных комплекса, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T14:36

2023-03-16T14:36

2023-03-16T14:36

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

константиновка

зрк с-300

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили еще два украинских зенитных ракетных комплекса, сообщило в четверг министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Ясеновое Донецкой Народной Республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс С-300. Также в районе населенного пункта Константиновка уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", - говорится в сводке военного ведомства. Кроме того, в районе населенного пункта Миньковка (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, отмечает МО РФ. В целом за сутки российские военные нанесли поражение 93 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 186 районах.

https://ria.ru/20230316/artilleriya-1858186376.html

https://ria.ru/20230315/donbass-1858012236.html

россия

донецкая народная республика

константиновка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, донецкая народная республика, константиновка, зрк с-300