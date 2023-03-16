https://ria.ru/20230316/spetsoperatsiya-1858307802.html
Российские военные уничтожили два украинских ЗРК
Российские военные уничтожили два украинских ЗРК - РИА Новости, 16.03.2023
Российские военные уничтожили два украинских ЗРК
Российские военные уничтожили еще два украинских зенитных ракетных комплекса, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T14:36
2023-03-16T14:36
2023-03-16T14:36
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
константиновка
зрк с-300
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили еще два украинских зенитных ракетных комплекса, сообщило в четверг министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Ясеновое Донецкой Народной Республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс С-300. Также в районе населенного пункта Константиновка уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", - говорится в сводке военного ведомства. Кроме того, в районе населенного пункта Миньковка (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, отмечает МО РФ. В целом за сутки российские военные нанесли поражение 93 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 186 районах.
https://ria.ru/20230316/artilleriya-1858186376.html
https://ria.ru/20230315/donbass-1858012236.html
россия
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, донецкая народная республика, константиновка, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Константиновка, ЗРК С-300
Российские военные уничтожили два украинских ЗРК
Минобороны: российские военные уничтожили два украинских зенитных ракетных комплекса