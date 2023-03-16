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На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 150 человек - РИА Новости, 16.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:23 16.03.2023 (обновлено: 14:29 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/spetsoperatsiya-1858300905.html
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 150 человек
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 150 человек - РИА Новости, 16.03.2023
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 150 человек
На купянском и краснолиманском направлениях за сутки Киев потерял около 150 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T14:23
2023-03-16T14:29
специальная военная операция на украине
россия
киев
сша
безопасность
харьковская область
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях за сутки Киев потерял около 150 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гряниковка, Котляровка, Берестовое Харьковской области, Новоселовское и Розовка Луганской Народной Республики. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики. "За сутки на данном направлении уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-30", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20230316/poteri-1858300695.html
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россия, киев, сша, безопасность, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, США, Безопасность, Харьковская область
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 150 человек

Минобороны: на Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили около 150 бойцов ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях за сутки Киев потерял около 150 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"На купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гряниковка, Котляровка, Берестовое Харьковской области, Новоселовское и Розовка Луганской Народной Республики. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики. "За сутки на данном направлении уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-30", - отметили в министерстве.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Украинские военные потеряли до 275 солдат на Донецком направлении
Вчера, 14:23
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевСШАБезопасностьХарьковская область
 
 
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