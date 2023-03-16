На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 150 человек
Минобороны: на Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили около 150 бойцов ВСУ
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях за сутки Киев потерял около 150 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"На купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гряниковка, Котляровка, Берестовое Харьковской области, Новоселовское и Розовка Луганской Народной Республики. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики. "За сутки на данном направлении уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-30", - отметили в министерстве.