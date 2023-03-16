https://ria.ru/20230316/spetsoperatsiya-1858300905.html

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 150 человек

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 150 человек - РИА Новости, 16.03.2023

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 150 человек

На купянском и краснолиманском направлениях за сутки Киев потерял около 150 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T14:23

2023-03-16T14:23

2023-03-16T14:29

специальная военная операция на украине

россия

киев

сша

безопасность

харьковская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857461043_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e97c16358668f66614389f01ed4f415e.jpg

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях за сутки Киев потерял около 150 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гряниковка, Котляровка, Берестовое Харьковской области, Новоселовское и Розовка Луганской Народной Республики. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики. "За сутки на данном направлении уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-30", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20230316/poteri-1858300695.html

россия

киев

сша

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, киев, сша, безопасность, харьковская область