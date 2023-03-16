https://ria.ru/20230316/spetsoperatsiya-1858209820.html

Российские артиллеристы уничтожили две гаубицы ВСУ под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили две гаубицы ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 16.03.2023

Российские артиллеристы уничтожили две гаубицы ВСУ под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицы "Мста-Б" и Д-30, из которых украинские войска обстреливали города и сёла левобережья Днепра, сообщил РИА РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T09:45

2023-03-16T09:45

2023-03-16T09:45

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсон

херсонская область

вооруженные силы украины

безопасность

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 16 мар – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицы "Мста-Б" и Д-30, из которых украинские войска обстреливали города и сёла левобережья Днепра, сообщил РИА Новости в четверг источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе села Ингулец уничтожена гаубица "Мста-Б" с боекомплектом, потери противника - трое погибших военных ВСУ, пять раненых. … В районе Чернобаевки уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, там потери противника составили четыре погибших военных ВСУ, трое раненых", - сказал собеседник агентства. Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по гражданской инфраструктуре городов левобережья Днепра в Херсонской области, выпуская в течение суток по 100-150 снарядов. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб, по городам Новая Каховка, Каховка, Таврийск, Голая Пристань, и окрестным сёлам украинские боевики выпустили в общей сложности 42 снаряда.

https://ria.ru/20230316/artilleriya-1858186376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

днепр (город), херсон, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность