https://ria.ru/20230316/spetsoperatsiya-1858209820.html
Российские артиллеристы уничтожили две гаубицы ВСУ под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили две гаубицы ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 16.03.2023
Российские артиллеристы уничтожили две гаубицы ВСУ под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицы "Мста-Б" и Д-30, из которых украинские войска обстреливали города и сёла левобережья Днепра, сообщил РИА РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T09:45
2023-03-16T09:45
2023-03-16T09:45
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсон
херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 16 мар – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицы "Мста-Б" и Д-30, из которых украинские войска обстреливали города и сёла левобережья Днепра, сообщил РИА Новости в четверг источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе села Ингулец уничтожена гаубица "Мста-Б" с боекомплектом, потери противника - трое погибших военных ВСУ, пять раненых. … В районе Чернобаевки уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, там потери противника составили четыре погибших военных ВСУ, трое раненых", - сказал собеседник агентства. Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по гражданской инфраструктуре городов левобережья Днепра в Херсонской области, выпуская в течение суток по 100-150 снарядов. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб, по городам Новая Каховка, Каховка, Таврийск, Голая Пристань, и окрестным сёлам украинские боевики выпустили в общей сложности 42 снаряда.
https://ria.ru/20230316/artilleriya-1858186376.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские артиллеристы уничтожили две гаубицы ВСУ под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили две гаубицы ВСУ на правом берегу Днепра под Херсоном