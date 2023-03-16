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Российские артиллеристы уничтожили две гаубицы ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 16.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:45 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/spetsoperatsiya-1858209820.html
Российские артиллеристы уничтожили две гаубицы ВСУ под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили две гаубицы ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 16.03.2023
Российские артиллеристы уничтожили две гаубицы ВСУ под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицы "Мста-Б" и Д-30, из которых украинские войска обстреливали города и сёла левобережья Днепра, сообщил РИА РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T09:45
2023-03-16T09:45
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсон
херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 16 мар – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицы "Мста-Б" и Д-30, из которых украинские войска обстреливали города и сёла левобережья Днепра, сообщил РИА Новости в четверг источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе села Ингулец уничтожена гаубица "Мста-Б" с боекомплектом, потери противника - трое погибших военных ВСУ, пять раненых. … В районе Чернобаевки уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, там потери противника составили четыре погибших военных ВСУ, трое раненых", - сказал собеседник агентства. Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по гражданской инфраструктуре городов левобережья Днепра в Херсонской области, выпуская в течение суток по 100-150 снарядов. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб, по городам Новая Каховка, Каховка, Таврийск, Голая Пристань, и окрестным сёлам украинские боевики выпустили в общей сложности 42 снаряда.
https://ria.ru/20230316/artilleriya-1858186376.html
днепр (город)
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днепр (город), херсон, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские артиллеристы уничтожили две гаубицы ВСУ под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили две гаубицы ВСУ на правом берегу Днепра под Херсоном

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России в южном секторе СВО
Реактивная система залпового огня Торнадо-Г Вооруженных сил России в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
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Реактивная система залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России в южном секторе СВО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 16 мар – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицы "Мста-Б" и Д-30, из которых украинские войска обстреливали города и сёла левобережья Днепра, сообщил РИА Новости в четверг источник, знакомый с ситуацией.
"Ночью артиллерийским огнем в районе села Ингулец уничтожена гаубица "Мста-Б" с боекомплектом, потери противника - трое погибших военных ВСУ, пять раненых. … В районе Чернобаевки уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, там потери противника составили четыре погибших военных ВСУ, трое раненых", - сказал собеседник агентства.
Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по гражданской инфраструктуре городов левобережья Днепра в Херсонской области, выпуская в течение суток по 100-150 снарядов. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб, по городам Новая Каховка, Каховка, Таврийск, Голая Пристань, и окрестным сёлам украинские боевики выпустили в общей сложности 42 снаряда.
Российские артиллеристы об уничтожении украинских САУ Гвоздика - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Артиллеристы уничтожили в районе Марьинки украинский склад боеприпасов
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Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)ХерсонХерсонская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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