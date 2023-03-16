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Большинство сирийцев желают России победы в спецоперации, заявил Асад - РИА Новости, 16.03.2023
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09:16 16.03.2023 (обновлено: 11:56 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/spetsoperatsiya-1858204152.html
Большинство сирийцев желают России победы в спецоперации, заявил Асад
Большинство сирийцев желают России победы в спецоперации, заявил Асад - РИА Новости, 16.03.2023
Большинство сирийцев желают России победы в спецоперации, заявил Асад
Народ Сирии поддерживает Россию в проведении специальной военной операции на Украине, после победы РФ в мире станет безопаснее и спокойнее, заявил в интервью... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T09:16
2023-03-16T11:56
россия
сирия
в мире
башар асад
украина
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Народ Сирии поддерживает Россию в проведении специальной военной операции на Украине, после победы РФ в мире станет безопаснее и спокойнее, заявил в интервью РИА Новости президент САР Башар Асад.РИА Новости первым из СМИ поговорило с Асадом сразу после его переговоров в Кремле."Безусловно, сирийский народ с большим воодушевлением поддерживает Россию по ряду причин. С одной стороны, это солидарность, так как РФ поддержала сирийцев в борьбе против терроризма, с другой - есть более глобальный взгляд на эту войну: именно эта война начнет менять всемирный баланс, так как часть страданий Сирии, Ирака и многих других стран вызваны однополярным миром", - сказал Асад.По его словам, большинство сирийцев желают России победы в специальной военной операции."Когда РФ победит в этой войне, как того желает большинство сирийцев, то обязательно возникнет новый мир - более безопасный и спокойный. Таково реальное воздействие этой войны на восприятие сирийцев", - отметил Асад.Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом &gt;&gt;
https://ria.ru/20230316/dobrovoltsy-1858201442.html
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Асад: большинство сирийцев поддерживают Россию в СВО
Большинство сирийцев поддерживают Россию в СВО, после победы возникнет новый мир - более безопасный и спокойный, заявил Асад в интервью РИА Новости
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россия, сирия, в мире, башар асад, украина
Россия, Сирия, В мире, Башар Асад, Украина
Большинство сирийцев желают России победы в спецоперации, заявил Асад

Глава Сирии Асад: после победы России в спецоперации возникнет более безопасный мир

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Народ Сирии поддерживает Россию в проведении специальной военной операции на Украине, после победы РФ в мире станет безопаснее и спокойнее, заявил в интервью РИА Новости президент САР Башар Асад.
РИА Новости первым из СМИ поговорило с Асадом сразу после его переговоров в Кремле.
Президент Сирии Башар Асад во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
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"Безусловно, сирийский народ с большим воодушевлением поддерживает Россию по ряду причин. С одной стороны, это солидарность, так как РФ поддержала сирийцев в борьбе против терроризма, с другой - есть более глобальный взгляд на эту войну: именно эта война начнет менять всемирный баланс, так как часть страданий Сирии, Ирака и многих других стран вызваны однополярным миром", - сказал Асад.
По его словам, большинство сирийцев желают России победы в специальной военной операции.
"Когда РФ победит в этой войне, как того желает большинство сирийцев, то обязательно возникнет новый мир - более безопасный и спокойный. Таково реальное воздействие этой войны на восприятие сирийцев", - отметил Асад.
Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом >>
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