https://ria.ru/20230316/spetsoperatsiya-1858204152.html

Большинство сирийцев желают России победы в спецоперации, заявил Асад

Большинство сирийцев желают России победы в спецоперации, заявил Асад - РИА Новости, 16.03.2023

Большинство сирийцев желают России победы в спецоперации, заявил Асад

Народ Сирии поддерживает Россию в проведении специальной военной операции на Украине, после победы РФ в мире станет безопаснее и спокойнее, заявил в интервью... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T09:16

2023-03-16T09:16

2023-03-16T11:56

россия

сирия

в мире

башар асад

украина

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Народ Сирии поддерживает Россию в проведении специальной военной операции на Украине, после победы РФ в мире станет безопаснее и спокойнее, заявил в интервью РИА Новости президент САР Башар Асад.РИА Новости первым из СМИ поговорило с Асадом сразу после его переговоров в Кремле."Безусловно, сирийский народ с большим воодушевлением поддерживает Россию по ряду причин. С одной стороны, это солидарность, так как РФ поддержала сирийцев в борьбе против терроризма, с другой - есть более глобальный взгляд на эту войну: именно эта война начнет менять всемирный баланс, так как часть страданий Сирии, Ирака и многих других стран вызваны однополярным миром", - сказал Асад.По его словам, большинство сирийцев желают России победы в специальной военной операции."Когда РФ победит в этой войне, как того желает большинство сирийцев, то обязательно возникнет новый мир - более безопасный и спокойный. Таково реальное воздействие этой войны на восприятие сирийцев", - отметил Асад.Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом >>

https://ria.ru/20230316/dobrovoltsy-1858201442.html

https://ria.ru/20230316/asad-1858158216.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Асад: большинство сирийцев поддерживают Россию в СВО Большинство сирийцев поддерживают Россию в СВО, после победы возникнет новый мир - более безопасный и спокойный, заявил Асад в интервью РИА Новости 2023-03-16T09:16 true PT1M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сирия, в мире, башар асад, украина