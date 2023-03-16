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Совещание Путина с правительством перенесли на 22 марта - РИА Новости, 16.03.2023
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19:24 16.03.2023 (обновлено: 19:36 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/soveschanie-1858422154.html
Совещание Путина с правительством перенесли на 22 марта
Совещание Путина с правительством перенесли на 22 марта - РИА Новости, 16.03.2023
Совещание Путина с правительством перенесли на 22 марта
Совещание президента РФ Владимира Путина с правительством перенесено на 22 марта в связи с тем, что мероприятие по линии РСПП продолжалось дольше... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T19:24
2023-03-16T19:36
политика
дмитрий песков
владимир путин
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
южная осетия
алан гаглоев
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Совещание президента РФ Владимира Путина с правительством перенесено на 22 марта в связи с тем, что мероприятие по линии РСПП продолжалось дольше запланированного времени и наличия предстоящей международной встречи сегодня, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "В связи с тем, что мероприятие по линии РСПП длилось дольше, чем было запланировано и принимая во внимание международный контакт, который предстоит сегодня, совещание с членами правительства переносится на 22 марта", - сказал Песков.В четверг президент принял участие в съезде РСПП, затем пообщался с бизнесом без прессы. По словам Пескова, встреча с бизнесом была содержательной и предметной, обсуждались налоговые вопросы, кабмину дан ряд поручений.У российского лидера сегодня также запланированы переговоры с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым.
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политика, дмитрий песков, владимир путин, россия, российский союз промышленников и предпринимателей, южная осетия, алан гаглоев
Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия, Российский союз промышленников и предпринимателей, Южная Осетия, Алан Гаглоев
Совещание Путина с правительством перенесли на 22 марта

Песков сообщил, что совещание президента Путина с правительством перенесли на 22 марта

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Совещание президента РФ Владимира Путина с правительством перенесено на 22 марта в связи с тем, что мероприятие по линии РСПП продолжалось дольше запланированного времени и наличия предстоящей международной встречи сегодня, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В связи с тем, что мероприятие по линии РСПП длилось дольше, чем было запланировано и принимая во внимание международный контакт, который предстоит сегодня, совещание с членами правительства переносится на 22 марта", - сказал Песков.
В четверг президент принял участие в съезде РСПП, затем пообщался с бизнесом без прессы. По словам Пескова, встреча с бизнесом была содержательной и предметной, обсуждались налоговые вопросы, кабмину дан ряд поручений.
У российского лидера сегодня также запланированы переговоры с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым.
Президент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Путин обсудил с предпринимателями налоговые вопросы
Вчера, 19:20
 
ПолитикаДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияРоссийский союз промышленников и предпринимателейЮжная ОсетияАлан Гаглоев
 
 
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