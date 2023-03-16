https://ria.ru/20230316/soveschanie-1858422154.html

Совещание Путина с правительством перенесли на 22 марта

Совещание Путина с правительством перенесли на 22 марта - РИА Новости, 16.03.2023

Совещание Путина с правительством перенесли на 22 марта

Совещание президента РФ Владимира Путина с правительством перенесено на 22 марта в связи с тем, что мероприятие по линии РСПП продолжалось дольше... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T19:24

2023-03-16T19:24

2023-03-16T19:36

политика

дмитрий песков

владимир путин

россия

российский союз промышленников и предпринимателей

южная осетия

алан гаглоев

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Совещание президента РФ Владимира Путина с правительством перенесено на 22 марта в связи с тем, что мероприятие по линии РСПП продолжалось дольше запланированного времени и наличия предстоящей международной встречи сегодня, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "В связи с тем, что мероприятие по линии РСПП длилось дольше, чем было запланировано и принимая во внимание международный контакт, который предстоит сегодня, совещание с членами правительства переносится на 22 марта", - сказал Песков.В четверг президент принял участие в съезде РСПП, затем пообщался с бизнесом без прессы. По словам Пескова, встреча с бизнесом была содержательной и предметной, обсуждались налоговые вопросы, кабмину дан ряд поручений.У российского лидера сегодня также запланированы переговоры с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым.

https://ria.ru/20230316/vstrecha-1858421264.html

россия

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политика, дмитрий песков, владимир путин, россия, российский союз промышленников и предпринимателей, южная осетия, алан гаглоев