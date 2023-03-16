https://ria.ru/20230316/sotsset-1858339538.html
Пушков предложил создать российскую англоязычную соцсеть
Пушков предложил создать российскую англоязычную соцсеть - РИА Новости, 16.03.2023
Пушков предложил создать российскую англоязычную соцсеть
Необходимо подумать о создании российской англоязычной социальной сети, которая бы присутствовала на мировых площадках, считает глава комиссия СФ по... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T15:33
2023-03-16T15:33
2023-03-16T15:33
алексей пушков
россия
технологии
общество
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Необходимо подумать о создании российской англоязычной социальной сети, которая бы присутствовала на мировых площадках, считает глава комиссия СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Пушков добавил, что в России много молодых людей, "болеющих английским языком" и готовых таким образом демонстрировать свою точку зрения на международных площадках. "Я вам скажу, что там (за границей - ред.) достаточно много людей, готовых воспринимать такой диалог с Россией через социальные сети", - заключил сенатор.
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алексей пушков, россия, технологии, общество
Алексей Пушков, Россия, Технологии, Общество
Пушков предложил создать российскую англоязычную соцсеть
Сенатор Пушков призвал подумать над созданием российской англоязычной социальной сети