https://ria.ru/20230316/sotsset-1858339538.html

Пушков предложил создать российскую англоязычную соцсеть

Пушков предложил создать российскую англоязычную соцсеть - РИА Новости, 16.03.2023

Пушков предложил создать российскую англоязычную соцсеть

Необходимо подумать о создании российской англоязычной социальной сети, которая бы присутствовала на мировых площадках, считает глава комиссия СФ по... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T15:33

2023-03-16T15:33

2023-03-16T15:33

алексей пушков

россия

технологии

общество

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Необходимо подумать о создании российской англоязычной социальной сети, которая бы присутствовала на мировых площадках, считает глава комиссия СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Пушков добавил, что в России много молодых людей, "болеющих английским языком" и готовых таким образом демонстрировать свою точку зрения на международных площадках. "Я вам скажу, что там (за границей - ред.) достаточно много людей, готовых воспринимать такой диалог с Россией через социальные сети", - заключил сенатор.

https://ria.ru/20230314/sotsseti-1857719077.html

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алексей пушков, россия, технологии, общество