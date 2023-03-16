https://ria.ru/20230316/sobor-1858417075.html

Архиерейский собор РПЦ рассмотрит обращение Латвийской церкви о ее статусе

Архиерейский собор РПЦ рассмотрит обращение Латвийской церкви о ее статусе - РИА Новости, 16.03.2023

Архиерейский собор РПЦ рассмотрит обращение Латвийской церкви о ее статусе

Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ) рассмотрит обращение самоуправляемой Латвийской православной церкви (ЛПЦ) о новом статусе, говорится в... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T19:00

2023-03-16T19:00

2023-03-16T19:00

религия

латвия

русская православная церковь

московский патриархат

архиерейский собор рпц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/16005/39/160053954_0:183:4114:2497_1920x0_80_0_0_ddda4391d9d2a27010cab36593124ee7.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ) рассмотрит обращение самоуправляемой Латвийской православной церкви (ЛПЦ) о новом статусе, говорится в журналах состоявшегося в четверг заседания Священного синода РПЦ. Собор ЛПЦ осенью 2022 года заявил об обращении к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу о каноническом решении статуса церкви в Латвии в связи с изменениями в законодательстве страны. ЛПЦ еще в 1990-е годы получила от РПЦ статус самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата. В сентябре сейм Латвии утвердил президентские поправки к закону, объявляющие ее автокефальной. В сообщении сайта ЛПЦ о соборе отмечалось, что Собор абсолютным большинством голосов проголосовал за внесение в устав ЛПЦ соответствующих новому закону изменений. Непременным атрибутом автокефальной (независимой) Православной церкви является самостоятельное варение мира – особого освященного благовония, использующегося в богослужении, – продолжение выдачи которого Латвийской церкви подтвердил Священный синод РПЦ.

https://ria.ru/20220910/tserkov-1815761782.html

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

латвия, русская православная церковь, московский патриархат, архиерейский собор рпц