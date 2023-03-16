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Архиерейский собор РПЦ рассмотрит обращение Латвийской церкви о ее статусе - РИА Новости, 16.03.2023
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Религия
 
19:00 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/sobor-1858417075.html
Архиерейский собор РПЦ рассмотрит обращение Латвийской церкви о ее статусе
Архиерейский собор РПЦ рассмотрит обращение Латвийской церкви о ее статусе - РИА Новости, 16.03.2023
Архиерейский собор РПЦ рассмотрит обращение Латвийской церкви о ее статусе
Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ) рассмотрит обращение самоуправляемой Латвийской православной церкви (ЛПЦ) о новом статусе, говорится в... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T19:00
2023-03-16T19:00
религия
латвия
русская православная церковь
московский патриархат
архиерейский собор рпц
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ) рассмотрит обращение самоуправляемой Латвийской православной церкви (ЛПЦ) о новом статусе, говорится в журналах состоявшегося в четверг заседания Священного синода РПЦ. Собор ЛПЦ осенью 2022 года заявил об обращении к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу о каноническом решении статуса церкви в Латвии в связи с изменениями в законодательстве страны. ЛПЦ еще в 1990-е годы получила от РПЦ статус самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата. В сентябре сейм Латвии утвердил президентские поправки к закону, объявляющие ее автокефальной. В сообщении сайта ЛПЦ о соборе отмечалось, что Собор абсолютным большинством голосов проголосовал за внесение в устав ЛПЦ соответствующих новому закону изменений. Непременным атрибутом автокефальной (независимой) Православной церкви является самостоятельное варение мира – особого освященного благовония, использующегося в богослужении, – продолжение выдачи которого Латвийской церкви подтвердил Священный синод РПЦ.
https://ria.ru/20220910/tserkov-1815761782.html
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латвия, русская православная церковь, московский патриархат, архиерейский собор рпц
Религия, Латвия, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Архиерейский собор РПЦ
Архиерейский собор РПЦ рассмотрит обращение Латвийской церкви о ее статусе

Архиерейский собор РПЦ рассмотрит обращение Латвийской церкви о новом статусе

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАрхиерейский собор Русской православной церкви в храме Христа Спасителя
Архиерейский собор Русской православной церкви в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Архиерейский собор Русской православной церкви в храме Христа Спасителя. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ) рассмотрит обращение самоуправляемой Латвийской православной церкви (ЛПЦ) о новом статусе, говорится в журналах состоявшегося в четверг заседания Священного синода РПЦ.
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"Постановили: рассмотреть обращение Собора Латвийской православной церкви на заседании Архиерейского собора Русской православной церкви. В ответ на прошение Собора Латвийской православной церкви подтвердить продолжение выдачи святого мира Латвийской православной церкви", – говорится в журналах.
Собор ЛПЦ осенью 2022 года заявил об обращении к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу о каноническом решении статуса церкви в Латвии в связи с изменениями в законодательстве страны. ЛПЦ еще в 1990-е годы получила от РПЦ статус самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата. В сентябре сейм Латвии утвердил президентские поправки к закону, объявляющие ее автокефальной. В сообщении сайта ЛПЦ о соборе отмечалось, что Собор абсолютным большинством голосов проголосовал за внесение в устав ЛПЦ соответствующих новому закону изменений.
Непременным атрибутом автокефальной (независимой) Православной церкви является самостоятельное варение мира – особого освященного благовония, использующегося в богослужении, – продолжение выдачи которого Латвийской церкви подтвердил Священный синод РПЦ.
Заседание сейма Латвии, 8 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
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РелигияЛатвияРусская православная церковьМосковский ПатриархатАрхиерейский собор РПЦ
 
 
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