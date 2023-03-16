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СМИ: США требуют от Украины экономить снаряды - РИА Новости, 16.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:49 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/snaryady-1858210304.html
СМИ: США требуют от Украины экономить снаряды
СМИ: США требуют от Украины экономить снаряды - РИА Новости, 16.03.2023
СМИ: США требуют от Украины экономить снаряды
США настаивают на том, чтобы Киев экономил артиллерийские снаряды и вел более прицельный огонь, особенную озабоченность в этом вопросе вызывает ситуация в... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T09:49
2023-03-16T09:49
специальная военная операция на украине
украина
сергей лавров
бен ходжес
дмитрий песков
нато
пентагон
россия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. США настаивают на том, чтобы Киев экономил артиллерийские снаряды и вел более прицельный огонь, особенную озабоченность в этом вопросе вызывает ситуация в Артемовске, пишет газета Politico. "За закрытыми дверями американские чиновники давят на Киев, чтобы тот экономил артиллерийские снаряды и вел более прицельный огонь", - пишет издание, отмечая, что особую озабоченность вызывает ситуация в Артемовске, где "быстро расходуются боеприпасы". "Некоторые в Пентагоне считают, что они (украинцы) слишком быстро расходуют боеприпасы", - приводит издание слова экс-командующего силами НАТО в Европе Бен Ходжес. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск. Ранее Белый дом опубликовал проект оборонного бюджета на 2024 год, который составил 842 миллиардов долларов, что на 3,2% больше предыдущего года. В частности, в нем предусматривается 1,7 миллиарда долларов на содействие Украине в "войне против России". В феврале этого года в The Hill подсчитали, что совокупные расходы США на помощь Украине, включая военную поддержку, с января 2022 года по январь 2023 года достигли 77,5 миллиарда долларов. Из указанной суммы 29,3 миллиарда долларов являются прямой военной помощью США с начала российской специальной военной операции. Еще 45 миллиардов выделены в виде дополнительных экстренных средств для усиления "общей безопасности Украины, экономического восстановления, энергетической безопасности и возможности бороться с продолжающимся гуманитарным кризисом". Отдельно 1,9 миллиарда указаны в виде ассигнований на гуманитарную поддержку беженцев как внутри Украины, так и за ее пределами. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230316/nlaw-1858197378.html
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украина, сергей лавров, бен ходжес, дмитрий песков, нато, пентагон, россия, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сергей Лавров, Бен Ходжес, Дмитрий Песков, НАТО, Пентагон, Россия, США, В мире
СМИ: США требуют от Украины экономить снаряды

Politico: США требуют от Украины экономить снаряды, особенно в Артемовске

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в районе Артемовска
Украинские военные в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в районе Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. США настаивают на том, чтобы Киев экономил артиллерийские снаряды и вел более прицельный огонь, особенную озабоченность в этом вопросе вызывает ситуация в Артемовске, пишет газета Politico.
"За закрытыми дверями американские чиновники давят на Киев, чтобы тот экономил артиллерийские снаряды и вел более прицельный огонь", - пишет издание, отмечая, что особую озабоченность вызывает ситуация в Артемовске, где "быстро расходуются боеприпасы".
"Некоторые в Пентагоне считают, что они (украинцы) слишком быстро расходуют боеприпасы", - приводит издание слова экс-командующего силами НАТО в Европе Бен Ходжес.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск.
Украинские военнослужащие во время стрельбы из противотанковых ракетных комплексов NLAW - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
В район Артемовска поступила крупная партия ПТРК NLAW
Вчера, 08:34
Ранее Белый дом опубликовал проект оборонного бюджета на 2024 год, который составил 842 миллиардов долларов, что на 3,2% больше предыдущего года. В частности, в нем предусматривается 1,7 миллиарда долларов на содействие Украине в "войне против России". В феврале этого года в The Hill подсчитали, что совокупные расходы США на помощь Украине, включая военную поддержку, с января 2022 года по январь 2023 года достигли 77,5 миллиарда долларов. Из указанной суммы 29,3 миллиарда долларов являются прямой военной помощью США с начала российской специальной военной операции. Еще 45 миллиардов выделены в виде дополнительных экстренных средств для усиления "общей безопасности Украины, экономического восстановления, энергетической безопасности и возможности бороться с продолжающимся гуманитарным кризисом". Отдельно 1,9 миллиарда указаны в виде ассигнований на гуманитарную поддержку беженцев как внутри Украины, так и за ее пределами.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
В США заявили, что падение Артемовска запустит цепную реакцию на Украине
15 марта, 17:06
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСергей ЛавровБен ХоджесДмитрий ПесковНАТОПентагонРоссияСШАВ мире
 
 
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