https://ria.ru/20230316/snaryady-1858210304.html

СМИ: США требуют от Украины экономить снаряды

СМИ: США требуют от Украины экономить снаряды - РИА Новости, 16.03.2023

СМИ: США требуют от Украины экономить снаряды

США настаивают на том, чтобы Киев экономил артиллерийские снаряды и вел более прицельный огонь, особенную озабоченность в этом вопросе вызывает ситуация в... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T09:49

2023-03-16T09:49

2023-03-16T09:49

специальная военная операция на украине

украина

сергей лавров

бен ходжес

дмитрий песков

нато

пентагон

россия

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. США настаивают на том, чтобы Киев экономил артиллерийские снаряды и вел более прицельный огонь, особенную озабоченность в этом вопросе вызывает ситуация в Артемовске, пишет газета Politico. "За закрытыми дверями американские чиновники давят на Киев, чтобы тот экономил артиллерийские снаряды и вел более прицельный огонь", - пишет издание, отмечая, что особую озабоченность вызывает ситуация в Артемовске, где "быстро расходуются боеприпасы". "Некоторые в Пентагоне считают, что они (украинцы) слишком быстро расходуют боеприпасы", - приводит издание слова экс-командующего силами НАТО в Европе Бен Ходжес. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск. Ранее Белый дом опубликовал проект оборонного бюджета на 2024 год, который составил 842 миллиардов долларов, что на 3,2% больше предыдущего года. В частности, в нем предусматривается 1,7 миллиарда долларов на содействие Украине в "войне против России". В феврале этого года в The Hill подсчитали, что совокупные расходы США на помощь Украине, включая военную поддержку, с января 2022 года по январь 2023 года достигли 77,5 миллиарда долларов. Из указанной суммы 29,3 миллиарда долларов являются прямой военной помощью США с начала российской специальной военной операции. Еще 45 миллиардов выделены в виде дополнительных экстренных средств для усиления "общей безопасности Украины, экономического восстановления, энергетической безопасности и возможности бороться с продолжающимся гуманитарным кризисом". Отдельно 1,9 миллиарда указаны в виде ассигнований на гуманитарную поддержку беженцев как внутри Украины, так и за ее пределами. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230316/nlaw-1858197378.html

https://ria.ru/20230315/ukraina-1858093348.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, сергей лавров, бен ходжес, дмитрий песков, нато, пентагон, россия, сша, в мире