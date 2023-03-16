https://ria.ru/20230316/sluzhba-1858363097.html
Медведев провел в Петербурге совещание по набору на контрактную службу
Медведев провел в Петербурге совещание по набору на контрактную службу - РИА Новости, 16.03.2023
Медведев провел в Петербурге совещание по набору на контрактную службу
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале сообщил, что провел в Санкт-Петербурге совещание по вопросам набора на военную службу по РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T16:46
2023-03-16T16:46
2023-03-16T17:10
санкт-петербург
безопасность
россия
дмитрий медведев
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847155539_0:20:2742:1562_1920x0_80_0_0_28460172c6acc074c0f9fd1b8f790b54.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале сообщил, что провел в Санкт-Петербурге совещание по вопросам набора на военную службу по контракту."В ходе поездки в Санкт-Петербург провёл совещание по вопросам набора на военную службу по контракту", - написал он.
https://ria.ru/20221114/kontrakt-1831454963.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847155539_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c04401b87a6472b45fdae0dbd88fe13d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, безопасность, россия, дмитрий медведев, вооруженные силы рф
Санкт-Петербург, Безопасность, Россия, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы РФ
Медведев провел в Петербурге совещание по набору на контрактную службу
Медведев провел в Петербурге совещание по вопросам набора на военную службу по контракту