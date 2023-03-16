https://ria.ru/20230316/sluzhba-1858363097.html

Медведев провел в Петербурге совещание по набору на контрактную службу

Медведев провел в Петербурге совещание по набору на контрактную службу - РИА Новости, 16.03.2023

Медведев провел в Петербурге совещание по набору на контрактную службу

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале сообщил, что провел в Санкт-Петербурге совещание по вопросам набора на военную службу по РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T16:46

2023-03-16T16:46

2023-03-16T17:10

санкт-петербург

безопасность

россия

дмитрий медведев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале сообщил, что провел в Санкт-Петербурге совещание по вопросам набора на военную службу по контракту."В ходе поездки в Санкт-Петербург провёл совещание по вопросам набора на военную службу по контракту", - написал он.

https://ria.ru/20221114/kontrakt-1831454963.html

санкт-петербург

россия

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Кирилл Волков

санкт-петербург, безопасность, россия, дмитрий медведев, вооруженные силы рф