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Медведев провел в Петербурге совещание по набору на контрактную службу - РИА Новости, 16.03.2023
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16:46 16.03.2023 (обновлено: 17:10 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/sluzhba-1858363097.html
Медведев провел в Петербурге совещание по набору на контрактную службу
Медведев провел в Петербурге совещание по набору на контрактную службу - РИА Новости, 16.03.2023
Медведев провел в Петербурге совещание по набору на контрактную службу
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале сообщил, что провел в Санкт-Петербурге совещание по вопросам набора на военную службу по РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T16:46
2023-03-16T17:10
санкт-петербург
безопасность
россия
дмитрий медведев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале сообщил, что провел в Санкт-Петербурге совещание по вопросам набора на военную службу по контракту."В ходе поездки в Санкт-Петербург провёл совещание по вопросам набора на военную службу по контракту", - написал он.
https://ria.ru/20221114/kontrakt-1831454963.html
санкт-петербург
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санкт-петербург, безопасность, россия, дмитрий медведев, вооруженные силы рф
Санкт-Петербург, Безопасность, Россия, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы РФ
Медведев провел в Петербурге совещание по набору на контрактную службу

Медведев провел в Петербурге совещание по вопросам набора на военную службу по контракту

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале сообщил, что провел в Санкт-Петербурге совещание по вопросам набора на военную службу по контракту.
"В ходе поездки в Санкт-Петербург провёл совещание по вопросам набора на военную службу по контракту", - написал он.
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Санкт-ПетербургБезопасностьРоссияДмитрий МедведевВооруженные силы РФ
 
 
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