https://ria.ru/20230316/skrining-1858373498.html

Почти 12000 детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье

Почти 12000 детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье - РИА Новости, 16.03.2023

Почти 12000 детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье

Почти 12 тысяч детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Московской области, у 12 новорожденных были выявлены генетические заболевания, сообщила... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T17:06

2023-03-16T17:06

2023-03-16T17:06

новости подмосковья

светлана стригункова

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Почти 12 тысяч детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Московской области, у 12 новорожденных были выявлены генетические заболевания, сообщила пресс-служба здравоохранения региона. Расширенный неонатальный скрининг на 36 наследственных заболеваний и групп наследственных заболеваний стартовал в России 1 января 2023 года. "Программа расширенного неонатального скрининга начала работать в регионе с 1 января текущего года и включает в себя диагностику 36 заболеваний. Всего за это время было обследовано почти 12 тысяч детей, из которых у 12 новорожденных были выявлены генетические заболевания", - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении. Отмечается, что специалисты медицинских организаций связываются с родителями в случае выявлении отклонений от нормы, чтобы объяснить дальнейшие действия и назначить лечение.

https://ria.ru/20230315/podmoskove-1857979804.html

московская область (подмосковье)

россия

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Алёна Пава

светлана стригункова , московская область (подмосковье), здоровье - общество, россия