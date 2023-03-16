https://ria.ru/20230316/skrining-1858373498.html
Почти 12000 детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье
Почти 12000 детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье - РИА Новости, 16.03.2023
Почти 12000 детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье
Почти 12 тысяч детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Московской области, у 12 новорожденных были выявлены генетические заболевания, сообщила... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T17:06
2023-03-16T17:06
2023-03-16T17:06
новости подмосковья
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Почти 12 тысяч детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Московской области, у 12 новорожденных были выявлены генетические заболевания, сообщила пресс-служба здравоохранения региона. Расширенный неонатальный скрининг на 36 наследственных заболеваний и групп наследственных заболеваний стартовал в России 1 января 2023 года. "Программа расширенного неонатального скрининга начала работать в регионе с 1 января текущего года и включает в себя диагностику 36 заболеваний. Всего за это время было обследовано почти 12 тысяч детей, из которых у 12 новорожденных были выявлены генетические заболевания", - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении. Отмечается, что специалисты медицинских организаций связываются с родителями в случае выявлении отклонений от нормы, чтобы объяснить дальнейшие действия и назначить лечение.
https://ria.ru/20230315/podmoskove-1857979804.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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светлана стригункова , московская область (подмосковье), здоровье - общество, россия
Новости Подмосковья, Светлана Стригункова , Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество, Россия