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Почти 12000 детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье - РИА Новости, 16.03.2023
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Новости Подмосковья
 
17:06 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/skrining-1858373498.html
Почти 12000 детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье
Почти 12000 детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье - РИА Новости, 16.03.2023
Почти 12000 детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье
Почти 12 тысяч детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Московской области, у 12 новорожденных были выявлены генетические заболевания, сообщила... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T17:06
2023-03-16T17:06
новости подмосковья
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Почти 12 тысяч детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Московской области, у 12 новорожденных были выявлены генетические заболевания, сообщила пресс-служба здравоохранения региона. Расширенный неонатальный скрининг на 36 наследственных заболеваний и групп наследственных заболеваний стартовал в России 1 января 2023 года. "Программа расширенного неонатального скрининга начала работать в регионе с 1 января текущего года и включает в себя диагностику 36 заболеваний. Всего за это время было обследовано почти 12 тысяч детей, из которых у 12 новорожденных были выявлены генетические заболевания", - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении. Отмечается, что специалисты медицинских организаций связываются с родителями в случае выявлении отклонений от нормы, чтобы объяснить дальнейшие действия и назначить лечение.
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светлана стригункова , московская область (подмосковье), здоровье - общество, россия
Новости Подмосковья, Светлана Стригункова , Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество, Россия

Почти 12000 детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье

© Фото : Unsplash/Tuva Mathilde LølandМладенец спит в кроватке
Младенец спит в кроватке - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© Фото : Unsplash/Tuva Mathilde Løland
Младенец спит в кроватке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Почти 12 тысяч детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Московской области, у 12 новорожденных были выявлены генетические заболевания, сообщила пресс-служба здравоохранения региона.
Расширенный неонатальный скрининг на 36 наследственных заболеваний и групп наследственных заболеваний стартовал в России 1 января 2023 года.
"Программа расширенного неонатального скрининга начала работать в регионе с 1 января текущего года и включает в себя диагностику 36 заболеваний. Всего за это время было обследовано почти 12 тысяч детей, из которых у 12 новорожденных были выявлены генетические заболевания", - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении.
Отмечается, что специалисты медицинских организаций связываются с родителями в случае выявлении отклонений от нормы, чтобы объяснить дальнейшие действия и назначить лечение.
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Новости ПодмосковьяСветлана СтригунковаМосковская область (Подмосковье)Здоровье - ОбществоРоссия
 
 
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