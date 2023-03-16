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Пентагон заявил о росте "небезопасного поведения" ВВС России в Сирии - РИА Новости, 16.03.2023
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18:49 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/siriya-1858415345.html
Пентагон заявил о росте "небезопасного поведения" ВВС России в Сирии
Пентагон заявил о росте "небезопасного поведения" ВВС России в Сирии - РИА Новости, 16.03.2023
Пентагон заявил о росте "небезопасного поведения" ВВС России в Сирии
Военные США наблюдают "значительный всплеск" случаев "небезопасного поведения" российской авиации в Сирии, заявил глава центрального командования Пентагона... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T18:49
2023-03-16T18:49
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ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Военные США наблюдают "значительный всплеск" случаев "небезопасного поведения" российской авиации в Сирии, заявил глава центрального командования Пентагона Майкл Курилла. По словам Куриллы, российские самолеты стали летать с вооружением над американскими базами в Сирии. "Они хотят попытаться пересмотреть протоколы деконфликтинга, которые они нарушают каждый день", - утверждает он. США не впервые обвиняют российских военных в "небезопасном поведении" в Сирии. Российские сторона подобные обвинения отвергает Ранее власти США обвинили российских летчиков в агрессивном и непрофессиональном поведении в инциденте с американским беспилотником, который во вторник упал в Черное море после встречи с двумя истребителями Су-27. Минобороны России сообщало, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отметили в Минобороны. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.
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США, Сирия, Россия, Министерство обороны США, В мире
Пентагон заявил о росте "небезопасного поведения" ВВС России в Сирии

Глава командования Пентагона Курилла заявил о "небезопасном поведении" ВВС России в Сирии

© Фото : пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкИстребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© Фото : пресс-служба Минобороны РФ
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Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Военные США наблюдают "значительный всплеск" случаев "небезопасного поведения" российской авиации в Сирии, заявил глава центрального командования Пентагона Майкл Курилла.
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"В последнее время мы видим рост непрофессионального и небезопасного поведения российских ВВС в регионе. Это не новость, но мы наблюдаем значительный всплеск с 1 марта в Сирии", - сказал он на слушаниях в конгрессе.
По словам Куриллы, российские самолеты стали летать с вооружением над американскими базами в Сирии. "Они хотят попытаться пересмотреть протоколы деконфликтинга, которые они нарушают каждый день", - утверждает он.
США не впервые обвиняют российских военных в "небезопасном поведении" в Сирии. Российские сторона подобные обвинения отвергает
Ранее власти США обвинили российских летчиков в агрессивном и непрофессиональном поведении в инциденте с американским беспилотником, который во вторник упал в Черное море после встречи с двумя истребителями Су-27.
Минобороны России сообщало, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отметили в Минобороны. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.
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