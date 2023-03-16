https://ria.ru/20230316/siriya-1858415345.html

Пентагон заявил о росте "небезопасного поведения" ВВС России в Сирии

Пентагон заявил о росте "небезопасного поведения" ВВС России в Сирии - РИА Новости, 16.03.2023

Пентагон заявил о росте "небезопасного поведения" ВВС России в Сирии

Военные США наблюдают "значительный всплеск" случаев "небезопасного поведения" российской авиации в Сирии, заявил глава центрального командования Пентагона... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T18:49

2023-03-16T18:49

2023-03-16T18:49

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ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Военные США наблюдают "значительный всплеск" случаев "небезопасного поведения" российской авиации в Сирии, заявил глава центрального командования Пентагона Майкл Курилла. По словам Куриллы, российские самолеты стали летать с вооружением над американскими базами в Сирии. "Они хотят попытаться пересмотреть протоколы деконфликтинга, которые они нарушают каждый день", - утверждает он. США не впервые обвиняют российских военных в "небезопасном поведении" в Сирии. Российские сторона подобные обвинения отвергает Ранее власти США обвинили российских летчиков в агрессивном и непрофессиональном поведении в инциденте с американским беспилотником, который во вторник упал в Черное море после встречи с двумя истребителями Су-27. Минобороны России сообщало, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отметили в Минобороны. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.

https://ria.ru/20230316/asad-1858217408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, сирия, россия, министерство обороны сша, в мире