Пентагон заявил о росте "небезопасного поведения" ВВС России в Сирии
Глава командования Пентагона Курилла заявил о "небезопасном поведении" ВВС России в Сирии
© Фото : пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкИстребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
© Фото : пресс-служба Минобороны РФ
Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Военные США наблюдают "значительный всплеск" случаев "небезопасного поведения" российской авиации в Сирии, заявил глава центрального командования Пентагона Майкл Курилла.
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"В последнее время мы видим рост непрофессионального и небезопасного поведения российских ВВС в регионе. Это не новость, но мы наблюдаем значительный всплеск с 1 марта в Сирии", - сказал он на слушаниях в конгрессе.
По словам Куриллы, российские самолеты стали летать с вооружением над американскими базами в Сирии. "Они хотят попытаться пересмотреть протоколы деконфликтинга, которые они нарушают каждый день", - утверждает он.
США не впервые обвиняют российских военных в "небезопасном поведении" в Сирии. Российские сторона подобные обвинения отвергает
Ранее власти США обвинили российских летчиков в агрессивном и непрофессиональном поведении в инциденте с американским беспилотником, который во вторник упал в Черное море после встречи с двумя истребителями Су-27.
Минобороны России сообщало, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отметили в Минобороны. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.