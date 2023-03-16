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Россия и Сирия скоро подпишут соглашение о сотрудничестве, заявил Асад - РИА Новости, 16.03.2023
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08:06 16.03.2023 (обновлено: 11:55 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/siriya-1858194100.html
Россия и Сирия скоро подпишут соглашение о сотрудничестве, заявил Асад
Россия и Сирия скоро подпишут соглашение о сотрудничестве, заявил Асад - РИА Новости, 16.03.2023
Россия и Сирия скоро подпишут соглашение о сотрудничестве, заявил Асад
Россия и Сирия в течение ближайших недель подпишут соглашение об экономическом сотрудничестве, каждый проект будет рассматриваться и утверждаться отдельно,... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T08:06
2023-03-16T11:55
россия
сирия
башар асад
в мире
москва
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия и Сирия в течение ближайших недель подпишут соглашение об экономическом сотрудничестве, каждый проект будет рассматриваться и утверждаться отдельно, заявил в интервью РИА Новости президент САР Башар Асад.РИА Новости первым из СМИ поговорило с Асадом сразу после его переговоров в Кремле."Сейчас идет рассмотрение проектов, соглашение будет подписано позднее в течение нескольких недель, однако этот пункт был оставлен на усмотрение каждой компании и каждого проекта. Каждый проект будет оцениваться по отдельности позднее. Это часть механизма контроля за осуществлением проектов и их успехами", - сказал Асад.По словам сирийского президента, на переговорах в Москве в течение последних нескольких дней совместной комиссией обсуждался ряд проектов. "После подписания соглашения об этих проектах будет объявлено, после чего заинтересованные компании смогут подать заявку для участия в этих проектах", - сказал Асад.Тогда же, уточнил он, станет известна и фактическая стоимость проектов.Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом &gt;&gt;
https://ria.ru/20230316/siriya-1858189271.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Президент Сирии о подписании с Россией соглашения об экономическом сотрудничестве
Сирия и РФ в ближайшие недели подпишут соглашение об экономическом сотрудничестве, стороны планируют 40 инвестпроектов в сферах энергетики, промышленности, транспорта, жилищного строительства, сообщил Асад в интервью РИА Новости.
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РИА Новости
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россия, сирия, башар асад, в мире, москва
Россия, Сирия, Башар Асад, В мире, Москва
Россия и Сирия скоро подпишут соглашение о сотрудничестве, заявил Асад

Глава Сирии Асад: Москва и Дамаск подпишут соглашение об экономическом сотрудничестве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия и Сирия в течение ближайших недель подпишут соглашение об экономическом сотрудничестве, каждый проект будет рассматриваться и утверждаться отдельно, заявил в интервью РИА Новости президент САР Башар Асад.
РИА Новости первым из СМИ поговорило с Асадом сразу после его переговоров в Кремле.
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"Сейчас идет рассмотрение проектов, соглашение будет подписано позднее в течение нескольких недель, однако этот пункт был оставлен на усмотрение каждой компании и каждого проекта. Каждый проект будет оцениваться по отдельности позднее. Это часть механизма контроля за осуществлением проектов и их успехами", - сказал Асад.
По словам сирийского президента, на переговорах в Москве в течение последних нескольких дней совместной комиссией обсуждался ряд проектов. "После подписания соглашения об этих проектах будет объявлено, после чего заинтересованные компании смогут подать заявку для участия в этих проектах", - сказал Асад.
Тогда же, уточнил он, станет известна и фактическая стоимость проектов.
Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом >>
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