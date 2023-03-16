https://ria.ru/20230316/siriya-1858189786.html

Асад ответил на вопрос о возможном размещении гиперзвуковых ракет в Сирии

Асад ответил на вопрос о возможном размещении гиперзвуковых ракет в Сирии - РИА Новости, 16.03.2023

Асад ответил на вопрос о возможном размещении гиперзвуковых ракет в Сирии

Российские военные базы в Сирии должны получать самое совершенное оружие, чтобы обеспечивать эффективное сдерживание угроз, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T06:55

2023-03-16T06:55

2023-03-16T11:55

башар асад

сирия

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские военные базы в Сирии должны получать самое совершенное оружие, чтобы обеспечивать эффективное сдерживание угроз, заявил в интервью РИА Новости президент Сирии Башар Асад, отвечая на вопрос о возможности размещения гиперзвуковых ракет.РИА Новости первым из мировых СМИ поговорило с Асадом сразу после его переговоров в Кремле."Разница в качестве оружия, а принцип тот же. Конечно, если вы собираетесь создавать базы, цель не в том, чтобы сделать базы слабыми с военной точки зрения. Предполагается, что базы будут для того, чтобы иметь сдерживающий или уравновешивающий эффект, они должны быть вооружены лучшим оружием, это естественно и логично. Будут ли это гиперзвуковые ракеты или любое другое более совершенное оружие сейчас и в будущем, принцип конечно один и тот же, о котором я говорил", - сказал Асад.Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом >>

https://ria.ru/20230113/siriya-1844639928.html

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Асад о российских военных базах в Сирии Российские военные базы в Сирии должны получать самое совершенное оружие для эффективного сдерживания угроз, заявил РИА Новости Асад, отвечая на вопрос о возможности размещения гиперзвуковых ракет 2023-03-16T06:55 true PT0M46S

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башар асад, сирия