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Военное присутствие России в Сирии не должно быть временным, заявил Асад

Военное присутствие России в Сирии не должно быть временным, заявил Асад - РИА Новости, 16.03.2023

Военное присутствие России в Сирии не должно быть временным, заявил Асад

Президент Сирии Башар Асад считает, что военное присутствие России не должно быть временным и ограничиваться только борьбой с терроризмом. РИА Новости первым из РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T06:44

2023-03-16T06:44

2023-03-16T11:55

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад считает, что военное присутствие России не должно быть временным и ограничиваться только борьбой с терроризмом. РИА Новости первым из СМИ поговорило с Асадом сразу после его переговоров в Кремле."Что же касается политического аспекта, то вопрос военных баз не должен увязываться с вопросом борьбы с терроризмом. Борьба с терроризмом - это сегодняшняя тема, но она временная. Российское же военное присутствие в любой стране не должно основываться на чем-либо временном. Мы говорим о международном балансе, и присутствие России в Сирии имеет значение, связанное с балансом сил в мире как страны, расположенной на Средиземном море", - сказал Асад в интервью РИА Новости.По его мнению, сверхдержавы сегодня не могут защищать себя или играть подобающую роль на мировой арене, ограничивая присутствие только на своих государственных территориях."Они должны делать это за их пределами посредством союзников в мире или при помощи баз", - добавил президент Сирии.Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом >>

https://ria.ru/20230223/konsultatsii-1853927907.html

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башар асад, сирия, россия, в мире