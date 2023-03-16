https://ria.ru/20230316/siriya-1858189068.html

Асад поддержал идею расширения военного присутствия России в Сирии

Асад поддержал идею расширения военного присутствия России в Сирии - РИА Новости, 16.03.2023

Асад поддержал идею расширения военного присутствия России в Сирии

Президент Сирии Башар Асад назвал хорошей идеей расширение военного присутствия России в арабской республике. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T06:35

2023-03-16T06:35

2023-03-16T11:55

башар асад

сирия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858198637_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7ff75cf6774a0d9bd68fbc0ccbdc8765.jpg

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад назвал хорошей идеей расширение военного присутствия России в арабской республике.РИА Новости первым из СМИ побеседовало с главой государства сразу после его переговоров в Кремле."Мы полагаем, что если у России есть желание расширить базы или увеличить их количество, то это вопрос технического или логистического характера. Если есть такого рода желание, то мы считаем, что расширение российского присутствия в Сирии — это хорошо, это послужит этой идее", — сказал он в интервью РИА Новости.По словам президента арабской республики, накануне российская и сирийская стороны на уровне министров обороны обсуждали вопросы военного сотрудничества, но конкретно тема баз не поднималась."Обычно мы не объявляем, какого рода сотрудничество будет осуществляться между нами и Россией. Потому что это военный вопрос, который всегда имеет своего рода секретность. Это естественно", — отметил сирийский лидер.Стороны, по словам Асада, имеют общий взгляд на вопрос баз как в политическом, так и в военном ключе. При этом сирийский лидер выразил уверенность, что военное присутствие России не должно быть временным и ограничиваться только борьбой с терроризмом. "Мы говорим о международном балансе, и присутствие России в Сирии имеет значение, связанное с балансом сил в мире как страны, расположенной на Средиземном море", — подчеркнул он.В августе 2015 года Москва и Дамаск подписали соглашение о бессрочном размещении авиагруппы российских Вооруженных сил на территории Сирии. Она дислоцирована на аэродроме Хмеймим (провинция Латакия), который вместе с его инфраструктурой и необходимой территорией по согласованию сторон предоставляется в пользование России на безвозмездной основе.Кроме того, в 2017 году Москва и Дамаск договорились о размещении в Тартусе на 49 лет российского пункта материально-технического обеспечения ВМФ. Предусматривается, что одновременно в порту могут находиться 11 российских военных кораблей, включая атомные. Соглашение может автоматически продлеваться на 25-летние периоды.Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом >>

https://ria.ru/20230316/asad-1858158216.html

https://ria.ru/20230316/asad-1858186215.html

https://ria.ru/20230315/siriya-1858095603.html

сирия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Асад: "Расширение российского присутствия в Сирии — это хорошо" Асад в интервью РИА Новости назвал хорошей идеей расширение российских военных баз в Сирии или увеличение их числа. Он подчеркнул, что военное присутствие России не должно быть временным и ограничиваться только борьбой с терроризмом. 2023-03-16T06:35 true PT2M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

башар асад, сирия, россия