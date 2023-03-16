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Асад поддержал идею расширения военного присутствия России в Сирии - РИА Новости, 16.03.2023
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06:35 16.03.2023 (обновлено: 11:55 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/siriya-1858189068.html
Асад поддержал идею расширения военного присутствия России в Сирии
Асад поддержал идею расширения военного присутствия России в Сирии - РИА Новости, 16.03.2023
Асад поддержал идею расширения военного присутствия России в Сирии
Президент Сирии Башар Асад назвал хорошей идеей расширение военного присутствия России в арабской республике. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T06:35
2023-03-16T11:55
башар асад
сирия
россия
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад назвал хорошей идеей расширение военного присутствия России в арабской республике.РИА Новости первым из СМИ побеседовало с главой государства сразу после его переговоров в Кремле."Мы полагаем, что если у России есть желание расширить базы или увеличить их количество, то это вопрос технического или логистического характера. Если есть такого рода желание, то мы считаем, что расширение российского присутствия в Сирии — это хорошо, это послужит этой идее", — сказал он в интервью РИА Новости.По словам президента арабской республики, накануне российская и сирийская стороны на уровне министров обороны обсуждали вопросы военного сотрудничества, но конкретно тема баз не поднималась."Обычно мы не объявляем, какого рода сотрудничество будет осуществляться между нами и Россией. Потому что это военный вопрос, который всегда имеет своего рода секретность. Это естественно", — отметил сирийский лидер.Стороны, по словам Асада, имеют общий взгляд на вопрос баз как в политическом, так и в военном ключе. При этом сирийский лидер выразил уверенность, что военное присутствие России не должно быть временным и ограничиваться только борьбой с терроризмом. "Мы говорим о международном балансе, и присутствие России в Сирии имеет значение, связанное с балансом сил в мире как страны, расположенной на Средиземном море", — подчеркнул он.В августе 2015 года Москва и Дамаск подписали соглашение о бессрочном размещении авиагруппы российских Вооруженных сил на территории Сирии. Она дислоцирована на аэродроме Хмеймим (провинция Латакия), который вместе с его инфраструктурой и необходимой территорией по согласованию сторон предоставляется в пользование России на безвозмездной основе.Кроме того, в 2017 году Москва и Дамаск договорились о размещении в Тартусе на 49 лет российского пункта материально-технического обеспечения ВМФ. Предусматривается, что одновременно в порту могут находиться 11 российских военных кораблей, включая атомные. Соглашение может автоматически продлеваться на 25-летние периоды.Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом &gt;&gt;
https://ria.ru/20230316/asad-1858158216.html
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Асад: "Расширение российского присутствия в Сирии — это хорошо"
Асад в интервью РИА Новости назвал хорошей идеей расширение российских военных баз в Сирии или увеличение их числа. Он подчеркнул, что военное присутствие России не должно быть временным и ограничиваться только борьбой с терроризмом.
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башар асад, сирия, россия
Башар Асад, Сирия, Россия
Асад поддержал идею расширения военного присутствия России в Сирии

Президент Сирии Асад назвал хорошей идеей расширение военного присутствия России в стране

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад назвал хорошей идеей расширение военного присутствия России в арабской республике.
РИА Новости первым из СМИ побеседовало с главой государства сразу после его переговоров в Кремле.
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"Мы полагаем, что если у России есть желание расширить базы или увеличить их количество, то это вопрос технического или логистического характера. Если есть такого рода желание, то мы считаем, что расширение российского присутствия в Сирии — это хорошо, это послужит этой идее", — сказал он в интервью РИА Новости.
По словам президента арабской республики, накануне российская и сирийская стороны на уровне министров обороны обсуждали вопросы военного сотрудничества, но конкретно тема баз не поднималась.
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"Обычно мы не объявляем, какого рода сотрудничество будет осуществляться между нами и Россией. Потому что это военный вопрос, который всегда имеет своего рода секретность. Это естественно", — отметил сирийский лидер.
Стороны, по словам Асада, имеют общий взгляд на вопрос баз как в политическом, так и в военном ключе.
«
"С военной точки зрения мы не обсуждали этот вопрос", — добавил президент.
При этом сирийский лидер выразил уверенность, что военное присутствие России не должно быть временным и ограничиваться только борьбой с терроризмом. "Мы говорим о международном балансе, и присутствие России в Сирии имеет значение, связанное с балансом сил в мире как страны, расположенной на Средиземном море", — подчеркнул он.
В августе 2015 года Москва и Дамаск подписали соглашение о бессрочном размещении авиагруппы российских Вооруженных сил на территории Сирии. Она дислоцирована на аэродроме Хмеймим (провинция Латакия), который вместе с его инфраструктурой и необходимой территорией по согласованию сторон предоставляется в пользование России на безвозмездной основе.
Кроме того, в 2017 году Москва и Дамаск договорились о размещении в Тартусе на 49 лет российского пункта материально-технического обеспечения ВМФ. Предусматривается, что одновременно в порту могут находиться 11 российских военных кораблей, включая атомные. Соглашение может автоматически продлеваться на 25-летние периоды.
Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом >>
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