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В Красноярске мужчина украл для своих детей почти сто плиток шоколада - РИА Новости, 16.03.2023
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09:56 16.03.2023 (обновлено: 10:32 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/shokolad-1858212015.html
В Красноярске мужчина украл для своих детей почти сто плиток шоколада
В Красноярске мужчина украл для своих детей почти сто плиток шоколада - РИА Новости, 16.03.2023
В Красноярске мужчина украл для своих детей почти сто плиток шоколада
Вор из Красноярска вместе с малознакомым подельником украл в супермаркете 188 плиток шоколада, половину которых - свою долю - отдал собственным детям, сообщает... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T09:56
2023-03-16T10:32
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 16 мар - РИА Новости. Вор из Красноярска вместе с малознакомым подельником украл в супермаркете 188 плиток шоколада, половину которых - свою долю - отдал собственным детям, сообщает в четверг краевая полиция. В ОВД обратился представитель одного из супермаркетов города с заявлением, что при инвентаризации обнаружена недостача плиток шоколада на 14 тысяч рублей. Уголовный розыск вычислил, что это была кража, и нашел двух подозреваемых – одного из них уже поймали, второго еще нет. "Выяснилось, что обвиняемый с малознакомым ему мужчиной пришли в магазин в Центральном районе. Подойдя к стойке с шоколадной продукцией, они сложили в сумку 188 плиток и вышли из супермаркета, после чего разделили похищенный товар пополам. Обвиняемый пришел домой и отдал шоколад своим детям", - говорится в релизе. В ходе следствия "шоколадный вор" полностью признал вину и возместил магазину половину причиненного им ущерба. От ответственности за кражу, однако, это его не избавит, но может быть зачтено при назначении срока. Куда оставшиеся 94 плитки шоколада дел подельник задержанного, неизвестно.
https://ria.ru/20230120/vor-1846221924.html
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происшествия, красноярск
Происшествия, Красноярск
В Красноярске мужчина украл для своих детей почти сто плиток шоколада

В Красноярске мужчина с подельником украл для своих детей почти сто плиток шоколада

© Фото : ГУМВД России по Красноярскому краюВ Красноярске мужчина с сообщником украл в супермаркете 188 плиток шоколада
В Красноярске мужчина с сообщником украл в супермаркете 188 плиток шоколада - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© Фото : ГУМВД России по Красноярскому краю
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КРАСНОЯРСК, 16 мар - РИА Новости. Вор из Красноярска вместе с малознакомым подельником украл в супермаркете 188 плиток шоколада, половину которых - свою долю - отдал собственным детям, сообщает в четверг краевая полиция.
В ОВД обратился представитель одного из супермаркетов города с заявлением, что при инвентаризации обнаружена недостача плиток шоколада на 14 тысяч рублей. Уголовный розыск вычислил, что это была кража, и нашел двух подозреваемых – одного из них уже поймали, второго еще нет.
"Выяснилось, что обвиняемый с малознакомым ему мужчиной пришли в магазин в Центральном районе. Подойдя к стойке с шоколадной продукцией, они сложили в сумку 188 плиток и вышли из супермаркета, после чего разделили похищенный товар пополам. Обвиняемый пришел домой и отдал шоколад своим детям", - говорится в релизе.
© Фото : ГУМВД России по Красноярскому краюВ Красноярске мужчина с сообщником украл в супермаркете 188 плиток шоколада
В Красноярске мужчина с сообщником украл в супермаркете 188 плиток шоколада - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© Фото : ГУМВД России по Красноярскому краю
В Красноярске мужчина с сообщником украл в супермаркете 188 плиток шоколада
В ходе следствия "шоколадный вор" полностью признал вину и возместил магазину половину причиненного им ущерба. От ответственности за кражу, однако, это его не избавит, но может быть зачтено при назначении срока.
Куда оставшиеся 94 плитки шоколада дел подельник задержанного, неизвестно.
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