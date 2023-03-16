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В Шанхае представили премьеру акробатической драмы - РИА Новости, 16.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:38 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/shanghai-1858263362.html
В Шанхае представили премьеру акробатической драмы
В Шанхае представили премьеру акробатической драмы - РИА Новости, 16.03.2023
В Шанхае представили премьеру акробатической драмы
В шанхайском Большом театре прошла премьера акробатической драмы "У молодости другое имя", сообщает "Россия К". РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T18:38
2023-03-16T18:38
культура
новости культуры
шанхай
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В шанхайском Большом театре прошла премьера акробатической драмы "У молодости другое имя", сообщает "Россия К". "По мнению создателей постановки, балет, конечно, – великое драматическое искусство, но проигрывает цирку в плане зрелищности. А секрет успеха у зрителей довольно прост – нужно соединить самые эффектные элементы из двух видов искусства – балета и цирка", — уточняют в выпуске новостей на канале "Россия К".Постановку привезли в Шанхай артисты Театра акробатики провинции Хунань. Это история о молодежи современного Китая. Она рассказывается посредством танца, музыки, света и акробатических номеров. Ранее сообщалось о премьере спектакля "Амадей" с Алексеем Гуськовым и Виктором Добронравовым в театре Вахтангова.
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новости культуры, шанхай
Культура, Новости культуры, Шанхай
В Шанхае представили премьеру акробатической драмы

В Шанхае представили премьеру акробатической драмы "У молодости другое имя"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкШанхай
Шанхай - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В шанхайском Большом театре прошла премьера акробатической драмы "У молодости другое имя", сообщает "Россия К".
"По мнению создателей постановки, балет, конечно, – великое драматическое искусство, но проигрывает цирку в плане зрелищности. А секрет успеха у зрителей довольно прост – нужно соединить самые эффектные элементы из двух видов искусства – балета и цирка", — уточняют в выпуске новостей на канале "Россия К".
Постановку привезли в Шанхай артисты Театра акробатики провинции Хунань. Это история о молодежи современного Китая. Она рассказывается посредством танца, музыки, света и акробатических номеров.
Ранее сообщалось о премьере спектакля "Амадей" с Алексеем Гуськовым и Виктором Добронравовым в театре Вахтангова.
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