https://ria.ru/20230316/shanghai-1858263362.html
В Шанхае представили премьеру акробатической драмы
В Шанхае представили премьеру акробатической драмы - РИА Новости, 16.03.2023
В Шанхае представили премьеру акробатической драмы
В шанхайском Большом театре прошла премьера акробатической драмы "У молодости другое имя", сообщает "Россия К". РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T18:38
2023-03-16T18:38
2023-03-16T18:38
культура
новости культуры
шанхай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150881/00/1508810000_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_4f747fdd09abc51b1b1e3da2a4cf37ed.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В шанхайском Большом театре прошла премьера акробатической драмы "У молодости другое имя", сообщает "Россия К". "По мнению создателей постановки, балет, конечно, – великое драматическое искусство, но проигрывает цирку в плане зрелищности. А секрет успеха у зрителей довольно прост – нужно соединить самые эффектные элементы из двух видов искусства – балета и цирка", — уточняют в выпуске новостей на канале "Россия К".Постановку привезли в Шанхай артисты Театра акробатики провинции Хунань. Это история о молодежи современного Китая. Она рассказывается посредством танца, музыки, света и акробатических номеров. Ранее сообщалось о премьере спектакля "Амадей" с Алексеем Гуськовым и Виктором Добронравовым в театре Вахтангова.
https://ria.ru/20230303/teatr-1855353803.html
шанхай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150881/00/1508810000_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_42574de6ce3742dffd4c56e37e51b7e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, шанхай
Культура, Новости культуры, Шанхай
В Шанхае представили премьеру акробатической драмы
В Шанхае представили премьеру акробатической драмы "У молодости другое имя"
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.
В шанхайском Большом театре прошла премьера акробатической драмы "У молодости другое имя", сообщает
"Россия К".
"По мнению создателей постановки, балет, конечно, – великое драматическое искусство, но проигрывает цирку в плане зрелищности. А секрет успеха у зрителей довольно прост – нужно соединить самые эффектные элементы из двух видов искусства – балета и цирка", — уточняют в выпуске новостей на канале "Россия К".
Постановку привезли в Шанхай артисты Театра акробатики провинции Хунань. Это история о молодежи современного Китая. Она рассказывается посредством танца, музыки, света и акробатических номеров.
Ранее сообщалось
о премьере спектакля "Амадей" с Алексеем Гуськовым и Виктором Добронравовым в театре Вахтангова.
"Они стали звездами": каких актеров подарил стране Театр имени Моссовета