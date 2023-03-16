https://ria.ru/20230316/shanghai-1858263362.html

В Шанхае представили премьеру акробатической драмы

В Шанхае представили премьеру акробатической драмы - РИА Новости, 16.03.2023

В Шанхае представили премьеру акробатической драмы

В шанхайском Большом театре прошла премьера акробатической драмы "У молодости другое имя", сообщает "Россия К". РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T18:38

2023-03-16T18:38

2023-03-16T18:38

культура

новости культуры

шанхай

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В шанхайском Большом театре прошла премьера акробатической драмы "У молодости другое имя", сообщает "Россия К". "По мнению создателей постановки, балет, конечно, – великое драматическое искусство, но проигрывает цирку в плане зрелищности. А секрет успеха у зрителей довольно прост – нужно соединить самые эффектные элементы из двух видов искусства – балета и цирка", — уточняют в выпуске новостей на канале "Россия К".Постановку привезли в Шанхай артисты Театра акробатики провинции Хунань. Это история о молодежи современного Китая. Она рассказывается посредством танца, музыки, света и акробатических номеров. Ранее сообщалось о премьере спектакля "Амадей" с Алексеем Гуськовым и Виктором Добронравовым в театре Вахтангова.

https://ria.ru/20230303/teatr-1855353803.html

шанхай

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, шанхай