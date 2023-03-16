Дания отказала России в доступе к расследованию ЧП на "Северных потоках"
Глава МИД Дании Расмуссен: России не разрешат расследовать взрывы на "Северных потоках"
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Копенгаген не даст разрешения Москве участвовать в расследовании диверсии на "Северных потоках", привело слова главы МИД Дании Ларса Лёкке Расмуссена издание Local Denmark.
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"Министр иностранных дел Дании <...> заявил, что Дания не разрешит России принять участие в расследовании взрывов трубопроводов", — говорится в публикации.
В Дании, Швеции и Германии соблюдают верховенство права, поэтому их расследованиям можно доверять, отметил дипломат.
"Мы сказали русским, что проведем тщательное расследование. И когда мы это сделаем, мы объявим о результатах", — сообщил Расмуссен.
Во вторник Владимир Путин заявил, что Россия предлагала Дании сформировать международную группу экспертов и провести обследование ниток "Северных потоков" на предмет взрывных устройств, но получила неопределенный ответ. Москве сложно заниматься собственным расследованием, поскольку отечественных специалистов не допускают на место теракта, уточнил президент.
В конце сентября прошлого года оба российских экспортных трубопровода, проложенных по дну Балтийского моря, — "Северный поток" и "Северный поток — 2" — вышли из строя в результате диверсии. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не пришли. В Кремле назвали ЧП актом международного терроризма.
На минувшей неделе газета The New York Times сообщила о наличии разведывательных данных, согласно которым за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, ее планы необязательно были известны киевскому руководству.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал подобные публикации скоординированным вбросом в СМИ, направленным на отвлечение внимания. Россию по-прежнему не допускают к разбирательству, отметил чиновник, и несколько дней назад Москва получила ноты об этом от Копенгагена и Стокгольма.