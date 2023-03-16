Рейтинг@Mail.ru
Дания отказала России в доступе к расследованию ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 16.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:33 16.03.2023 (обновлено: 19:56 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/severn-1858409351.html
Дания отказала России в доступе к расследованию ЧП на "Северных потоках"
Дания отказала России в доступе к расследованию ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 16.03.2023
Дания отказала России в доступе к расследованию ЧП на "Северных потоках"
Копенгаген не даст разрешения Москве участвовать в расследовании диверсии на "Северных потоках", привело слова главы МИД Дании Ларса Лёкке Расмуссена издание... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T18:33
2023-03-16T19:56
в мире
дания
северный поток
россия
ларс лёкке расмуссен
москва
владимир путин
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_46:288:1965:1367_1920x0_80_0_0_aeacafc309231a89abf6e96831283b30.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Копенгаген не даст разрешения Москве участвовать в расследовании диверсии на "Северных потоках", привело слова главы МИД Дании Ларса Лёкке Расмуссена издание Local Denmark.В Дании, Швеции и Германии соблюдают верховенство права, поэтому их расследованиям можно доверять, отметил дипломат."Мы сказали русским, что проведем тщательное расследование. И когда мы это сделаем, мы объявим о результатах", — сообщил Расмуссен.Во вторник Владимир Путин заявил, что Россия предлагала Дании сформировать международную группу экспертов и провести обследование ниток "Северных потоков" на предмет взрывных устройств, но получила неопределенный ответ. Москве сложно заниматься собственным расследованием, поскольку отечественных специалистов не допускают на место теракта, уточнил президент.По версии американского журналиста, лауреата Пулицеровской премии Сеймура Херша, подрыв устроили США при помощи союзников по НАТО: летом во время учений Baltops американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.На минувшей неделе газета The New York Times сообщила о наличии разведывательных данных, согласно которым за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, ее планы необязательно были известны киевскому руководству.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал подобные публикации скоординированным вбросом в СМИ, направленным на отвлечение внимания. Россию по-прежнему не допускают к разбирательству, отметил чиновник, и несколько дней назад Москва получила ноты об этом от Копенгагена и Стокгольма.
https://ria.ru/20230314/vzryvy-1857882380.html
https://ria.ru/20230314/shvetsiya-1857716540.html
https://ria.ru/20230310/gazoprovody-1857009041.html
дания
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_342:321:1736:1367_1920x0_80_0_0_e616ae9623a486f24108c8cdf47045ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дания, северный поток, россия, ларс лёкке расмуссен, москва, владимир путин, дмитрий песков, нато
В мире, Дания, Северный поток, Россия, Ларс Лёкке Расмуссен, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО
Дания отказала России в доступе к расследованию ЧП на "Северных потоках"

Глава МИД Дании Расмуссен: России не разрешат расследовать взрывы на "Северных потоках"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Копенгаген не даст разрешения Москве участвовать в расследовании диверсии на "Северных потоках", привело слова главы МИД Дании Ларса Лёкке Расмуссена издание Local Denmark.
«

"Министр иностранных дел Дании <...> заявил, что Дания не разрешит России принять участие в расследовании взрывов трубопроводов", — говорится в публикации.

В Дании, Швеции и Германии соблюдают верховенство права, поэтому их расследованиям можно доверять, отметил дипломат.
"Мы сказали русским, что проведем тщательное расследование. И когда мы это сделаем, мы объявим о результатах", — сообщил Расмуссен.
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток — 1 и Северный поток — 2
Путин назвал причастность Украины к взрыву на "Северных потоках" чушью
14 марта, 20:06
Во вторник Владимир Путин заявил, что Россия предлагала Дании сформировать международную группу экспертов и провести обследование ниток "Северных потоков" на предмет взрывных устройств, но получила неопределенный ответ. Москве сложно заниматься собственным расследованием, поскольку отечественных специалистов не допускают на место теракта, уточнил президент.

В конце сентября прошлого года оба российских экспортных трубопровода, проложенных по дну Балтийского моря, — "Северный поток" и "Северный поток — 2" — вышли из строя в результате диверсии. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не пришли. В Кремле назвали ЧП актом международного терроризма.

По версии американского журналиста, лауреата Пулицеровской премии Сеймура Херша, подрыв устроили США при помощи союзников по НАТО: летом во время учений Baltops американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Швеция ответила на запрос России по расследованию ЧП на "Северных потоках"
14 марта, 11:11
На минувшей неделе газета The New York Times сообщила о наличии разведывательных данных, согласно которым за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, ее планы необязательно были известны киевскому руководству.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал подобные публикации скоординированным вбросом в СМИ, направленным на отвлечение внимания. Россию по-прежнему не допускают к разбирательству, отметил чиновник, и несколько дней назад Москва получила ноты об этом от Копенгагена и Стокгольма.
Строительство газопровода в территориальных водах Германии - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
МИД предупредил о последствиях прекращения следствия по "Северным потокам"
10 марта, 13:54
 
В миреДанияСеверный потокРоссияЛарс Лёкке РасмуссенМоскваВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала