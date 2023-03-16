https://ria.ru/20230316/severn-1858409351.html

Дания отказала России в доступе к расследованию ЧП на "Северных потоках"

Дания отказала России в доступе к расследованию ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 16.03.2023

Дания отказала России в доступе к расследованию ЧП на "Северных потоках"

Копенгаген не даст разрешения Москве участвовать в расследовании диверсии на "Северных потоках", привело слова главы МИД Дании Ларса Лёкке Расмуссена издание... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T18:33

2023-03-16T18:33

2023-03-16T19:56

в мире

дания

северный поток

россия

ларс лёкке расмуссен

москва

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Копенгаген не даст разрешения Москве участвовать в расследовании диверсии на "Северных потоках", привело слова главы МИД Дании Ларса Лёкке Расмуссена издание Local Denmark.В Дании, Швеции и Германии соблюдают верховенство права, поэтому их расследованиям можно доверять, отметил дипломат."Мы сказали русским, что проведем тщательное расследование. И когда мы это сделаем, мы объявим о результатах", — сообщил Расмуссен.Во вторник Владимир Путин заявил, что Россия предлагала Дании сформировать международную группу экспертов и провести обследование ниток "Северных потоков" на предмет взрывных устройств, но получила неопределенный ответ. Москве сложно заниматься собственным расследованием, поскольку отечественных специалистов не допускают на место теракта, уточнил президент.По версии американского журналиста, лауреата Пулицеровской премии Сеймура Херша, подрыв устроили США при помощи союзников по НАТО: летом во время учений Baltops американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.На минувшей неделе газета The New York Times сообщила о наличии разведывательных данных, согласно которым за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, ее планы необязательно были известны киевскому руководству.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал подобные публикации скоординированным вбросом в СМИ, направленным на отвлечение внимания. Россию по-прежнему не допускают к разбирательству, отметил чиновник, и несколько дней назад Москва получила ноты об этом от Копенгагена и Стокгольма.

https://ria.ru/20230314/vzryvy-1857882380.html

https://ria.ru/20230314/shvetsiya-1857716540.html

https://ria.ru/20230310/gazoprovody-1857009041.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, дания, северный поток, россия, ларс лёкке расмуссен, москва, владимир путин, дмитрий песков, нато