https://ria.ru/20230316/sapery-1858190561.html

Российские саперы рассказали о минах-ловушках ВСУ в окрестностях Мариуполя

Российские саперы рассказали о минах-ловушках ВСУ в окрестностях Мариуполя - РИА Новости, 16.03.2023

Российские саперы рассказали о минах-ловушках ВСУ в окрестностях Мариуполя

Украинские военные, минируя местность, идут на хитрости и создают специальные мины-ловушки, рассказал заместитель командира сводного отряда инженерных войск с... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T07:06

2023-03-16T07:06

2023-03-16T09:06

специальная военная операция на украине

мариуполь

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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 16 мар - РИА Новости. Украинские военные, минируя местность, идут на хитрости и создают специальные мины-ловушки, рассказал заместитель командира сводного отряда инженерных войск с позывным "Диктор". Сейчас отряд "Диктора" работает по разминированию противотанковых полей в окрестностях Мариуполя. Однако опасны такие поля не только для тяжелой техники, но и самих саперов. "Поля установлены довольно профессионально, и что самое неприятное для нашей конкретной работы - на установленных противотанковых минных полях также установлено большое количество противопехотных мин. Соответственно, сапер видит противотанковую мину, начинает около нее производить работу и около этой же мины находит еще порядка четыре-пять противопехотных мин, которые были установлены специально для поражения сапера", - рассказал журналистам "Диктор". Сапер с позывным "Дикий" добавил, что противопехотные мины в данном случае играют роль ловушек. "При снятии противотанковой мины мина-ловушка взрывается. И получается, что противотанковая мина тоже детонирует и тоже взрывается", - рассказал "Дикий". Для борьбы с такими хитростями противника нужны выдержка, внимание и концентрация. "Нужно каждый раз выходить в поле, как в первый раз. Если ты будешь выходить с мыслью, что ты уже все знаешь и умеешь и тебе ничего не будет, то это чревато потерей внимания", - предупредил "Дикий". В его подразделении несчастных случаев не было, заверил он.

https://ria.ru/20230305/miny-1856021780.html

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Российские саперы о заминированных полях под Мариуполем Российские саперы обезвредили установленное украинскими военными противотанковое минное поле под Мариуполем. Подобных полей ещё достаточно много, каждое состоит из 400-500 мин. Их взрывают на месте. Украинские военные, минируя местность противотанковыми минами, устанавливают и ловушки. По словам разминирующих окрестности Мариуполя российских саперов, рядом с противотанковыми установлены и противопехотные мины- как раз на случай разминирования. 2023-03-16T07:06 true PT3M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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