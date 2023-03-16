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Российские саперы обезвредили противотанковое минное поле под Мариуполем - РИА Новости, 16.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:17 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/sapery-1858186897.html
Российские саперы обезвредили противотанковое минное поле под Мариуполем
Российские саперы обезвредили противотанковое минное поле под Мариуполем - РИА Новости, 16.03.2023
Российские саперы обезвредили противотанковое минное поле под Мариуполем
Российские саперы обезвредили установленное украинскими военными противотанковое минное поле под Мариуполем, сообщил журналистам заместитель командира сводного... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T05:17
2023-03-16T05:17
специальная военная операция на украине
мариуполь
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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 16 мар - РИА Новости. Российские саперы обезвредили установленное украинскими военными противотанковое минное поле под Мариуполем, сообщил журналистам заместитель командира сводного отряда инженерных войск с позывным "Диктор". "На текущем участке провели уничтожение установленного противником минного поля. Сегодня было уничтожено более 200 мин ТМ-62, продолжается разминирование поля, уничтожение оставшихся взрывоопасных предметов", - сообщил "Диктор". Мины уничтожаются взрывами по 30 штук. Каждое поле состоит из 400-500 противотанковых мин. "Мины уничтожены методом подрыва, с места они не снимались, дабы обезопасить работу саперов", - пояснил он. Для безопасности местного населения каждое подобное поле охраняется, оно огорожено ленточками и предупреждающими табличками. По данным саперов, подобных полей в окрестностях Мариуполя еще достаточно много. "Да, работы очень много. В том числе и вокруг Мариуполя, и в самом городе продолжается работа. И непосредственно на этом направлении", - пояснил "Диктор".
https://ria.ru/20230228/lepestok-1854977434.html
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мариуполь
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь
Российские саперы обезвредили противотанковое минное поле под Мариуполем

Российские саперы обезвредили установленное ВСУ противотанковое минное поле под Мариуполем

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРазминирование местности военнослужащими ВС РФ
Разминирование местности военнослужащими ВС РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Разминирование местности военнослужащими ВС РФ. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 16 мар - РИА Новости. Российские саперы обезвредили установленное украинскими военными противотанковое минное поле под Мариуполем, сообщил журналистам заместитель командира сводного отряда инженерных войск с позывным "Диктор".
"На текущем участке провели уничтожение установленного противником минного поля. Сегодня было уничтожено более 200 мин ТМ-62, продолжается разминирование поля, уничтожение оставшихся взрывоопасных предметов", - сообщил "Диктор".
Мины уничтожаются взрывами по 30 штук. Каждое поле состоит из 400-500 противотанковых мин. "Мины уничтожены методом подрыва, с места они не снимались, дабы обезопасить работу саперов", - пояснил он.
Для безопасности местного населения каждое подобное поле охраняется, оно огорожено ленточками и предупреждающими табличками.
По данным саперов, подобных полей в окрестностях Мариуполя еще достаточно много.
"Да, работы очень много. В том числе и вокруг Мариуполя, и в самом городе продолжается работа. И непосредственно на этом направлении", - пояснил "Диктор".
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Специальная военная операция на УкраинеМариуполь
 
 
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