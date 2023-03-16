https://ria.ru/20230316/sapery-1858186897.html

Российские саперы обезвредили противотанковое минное поле под Мариуполем

Российские саперы обезвредили противотанковое минное поле под Мариуполем - РИА Новости, 16.03.2023

Российские саперы обезвредили противотанковое минное поле под Мариуполем

Российские саперы обезвредили установленное украинскими военными противотанковое минное поле под Мариуполем, сообщил журналистам заместитель командира сводного... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T05:17

2023-03-16T05:17

2023-03-16T05:17

специальная военная операция на украине

мариуполь

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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 16 мар - РИА Новости. Российские саперы обезвредили установленное украинскими военными противотанковое минное поле под Мариуполем, сообщил журналистам заместитель командира сводного отряда инженерных войск с позывным "Диктор". "На текущем участке провели уничтожение установленного противником минного поля. Сегодня было уничтожено более 200 мин ТМ-62, продолжается разминирование поля, уничтожение оставшихся взрывоопасных предметов", - сообщил "Диктор". Мины уничтожаются взрывами по 30 штук. Каждое поле состоит из 400-500 противотанковых мин. "Мины уничтожены методом подрыва, с места они не снимались, дабы обезопасить работу саперов", - пояснил он. Для безопасности местного населения каждое подобное поле охраняется, оно огорожено ленточками и предупреждающими табличками. По данным саперов, подобных полей в окрестностях Мариуполя еще достаточно много. "Да, работы очень много. В том числе и вокруг Мариуполя, и в самом городе продолжается работа. И непосредственно на этом направлении", - пояснил "Диктор".

https://ria.ru/20230228/lepestok-1854977434.html

мариуполь

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мариуполь