https://ria.ru/20230316/saper-1858240844.html

Саперы Росгвардии разминировали дорогу в пригороде Мариуполя

Саперы Росгвардии разминировали дорогу в пригороде Мариуполя - РИА Новости, 16.03.2023

Саперы Росгвардии разминировали дорогу в пригороде Мариуполя

Специалисты инженерно-саперного подразделения Росгвардии обезвредили неразорвавшиеся мины, артиллерийские снаряды и самодельное взрывное устройство (СВУ) в... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T11:29

2023-03-16T11:29

2023-03-16T11:37

специальная военная операция на украине

безопасность

мариуполь

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Специалисты инженерно-саперного подразделения Росгвардии обезвредили неразорвавшиеся мины, артиллерийские снаряды и самодельное взрывное устройство (СВУ) в пригороде Мариуполя, сообщили в пресс-службе ведомства. Опасные находки росгвардейцы обнаружили во время обследования придорожной территории в пригороде Мариуполя. "Росгвардейцы оцепили территорию и уничтожили самодельное взрывное устройство и неразорвавшиеся боеприпасы на месте с соблюдением всех мер безопасности", - рассказали в ведомстве. В Росгвардии отметили, что СВУ представляло реальную угрозу и могло сдетонировать в любой момент, приведя в действие другие боеприпасы.

https://ria.ru/20230315/svatovo-1858018470.html

мариуполь

россия

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

безопасность, мариуполь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр