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Саперы Росгвардии разминировали дорогу в пригороде Мариуполя - РИА Новости, 16.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:29 16.03.2023 (обновлено: 11:37 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/saper-1858240844.html
Саперы Росгвардии разминировали дорогу в пригороде Мариуполя
Саперы Росгвардии разминировали дорогу в пригороде Мариуполя - РИА Новости, 16.03.2023
Саперы Росгвардии разминировали дорогу в пригороде Мариуполя
Специалисты инженерно-саперного подразделения Росгвардии обезвредили неразорвавшиеся мины, артиллерийские снаряды и самодельное взрывное устройство (СВУ) в... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T11:29
2023-03-16T11:37
специальная военная операция на украине
безопасность
мариуполь
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Специалисты инженерно-саперного подразделения Росгвардии обезвредили неразорвавшиеся мины, артиллерийские снаряды и самодельное взрывное устройство (СВУ) в пригороде Мариуполя, сообщили в пресс-службе ведомства. Опасные находки росгвардейцы обнаружили во время обследования придорожной территории в пригороде Мариуполя. "Росгвардейцы оцепили территорию и уничтожили самодельное взрывное устройство и неразорвавшиеся боеприпасы на месте с соблюдением всех мер безопасности", - рассказали в ведомстве. В Росгвардии отметили, что СВУ представляло реальную угрозу и могло сдетонировать в любой момент, приведя в действие другие боеприпасы.
https://ria.ru/20230315/svatovo-1858018470.html
мариуполь
россия
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безопасность, мариуполь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Мариуполь, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Саперы Росгвардии разминировали дорогу в пригороде Мариуполя

Саперы Росгвардии обезвредили неразорвавшиеся мины и снаряды в пригороде Мариуполя

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтожение взрывных устройств, обнаруженных при патрулировании
Уничтожение взрывных устройств, обнаруженных при патрулировании - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
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Уничтожение взрывных устройств, обнаруженных при патрулировании. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Специалисты инженерно-саперного подразделения Росгвардии обезвредили неразорвавшиеся мины, артиллерийские снаряды и самодельное взрывное устройство (СВУ) в пригороде Мариуполя, сообщили в пресс-службе ведомства.
Опасные находки росгвардейцы обнаружили во время обследования придорожной территории в пригороде Мариуполя. "Росгвардейцы оцепили территорию и уничтожили самодельное взрывное устройство и неразорвавшиеся боеприпасы на месте с соблюдением всех мер безопасности", - рассказали в ведомстве.
В Росгвардии отметили, что СВУ представляло реальную угрозу и могло сдетонировать в любой момент, приведя в действие другие боеприпасы.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМариупольФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)РоссияДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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