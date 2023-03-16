https://ria.ru/20230316/saper-1858240844.html
Саперы Росгвардии разминировали дорогу в пригороде Мариуполя
Саперы Росгвардии разминировали дорогу в пригороде Мариуполя - РИА Новости, 16.03.2023
Саперы Росгвардии разминировали дорогу в пригороде Мариуполя
Специалисты инженерно-саперного подразделения Росгвардии обезвредили неразорвавшиеся мины, артиллерийские снаряды и самодельное взрывное устройство (СВУ) в... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T11:29
2023-03-16T11:29
2023-03-16T11:37
специальная военная операция на украине
безопасность
мариуполь
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Специалисты инженерно-саперного подразделения Росгвардии обезвредили неразорвавшиеся мины, артиллерийские снаряды и самодельное взрывное устройство (СВУ) в пригороде Мариуполя, сообщили в пресс-службе ведомства. Опасные находки росгвардейцы обнаружили во время обследования придорожной территории в пригороде Мариуполя. "Росгвардейцы оцепили территорию и уничтожили самодельное взрывное устройство и неразорвавшиеся боеприпасы на месте с соблюдением всех мер безопасности", - рассказали в ведомстве. В Росгвардии отметили, что СВУ представляло реальную угрозу и могло сдетонировать в любой момент, приведя в действие другие боеприпасы.
https://ria.ru/20230315/svatovo-1858018470.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, мариуполь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
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Саперы Росгвардии разминировали дорогу в пригороде Мариуполя
Саперы Росгвардии обезвредили неразорвавшиеся мины и снаряды в пригороде Мариуполя