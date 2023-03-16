https://ria.ru/20230316/sanktsii-1858204514.html

В Совфеде прокомментировали проблемы у Credit Suisse в Швейцарии

В Совфеде прокомментировали проблемы у Credit Suisse в Швейцарии - РИА Новости, 16.03.2023

В Совфеде прокомментировали проблемы у Credit Suisse в Швейцарии

Антироссийская санкционная политика Европы подорвала доверие инвесторов, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T09:22

2023-03-16T09:22

2023-03-16T18:03

экономика

европа

андрей клишас

credit suisse

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/130231/80/1302318032_0:130:3000:1818_1920x0_80_0_0_8a5cb60f3ba4c7825e14f6dd3cdaaee5.jpg

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Антироссийская санкционная политика Европы подорвала доверие инвесторов, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в своем Telegram-канале. "То, что происходит с банком Credit Suisse в Швейцарии, подтверждает то, что санкционная политика Европы (а Швейцария, несмотря на декларируемый нейтралитет, к санкциям присоединилась) подорвала доверие инвесторов всего мира к надежности европейских юрисдикций, бегство капиталов из Европы будет только нарастать", — написал сенатор. Один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse заявил, что займет у Центробанка страны до 50 миллиардов швейцарских франков (примерно 53,7 миллиарда долларов США). Ранее финансовый обозреватель и автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки заявил, что следующим банком, который потерпит крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse. Он точно предсказал крах американского банковского гиганта Lehman Brothers в 2008 году. Позднее главный акционер Credit Suisse Group, саудовский Saudi National Bank, исключил возможность предоставления финансовой помощи швейцарскому банку, ссылаясь на проблемы с регулированием. На этом фоне акции Credit Suisse в среду на закрытии обвалились на 24,2 процента, до 1,7 швейцарского франка за ценную бумагу, а в ходе торгов падение превышало 30 процентов.

https://ria.ru/20230316/zapad-1858154633.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, европа, андрей клишас, credit suisse , совет федерации рф