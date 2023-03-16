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В Совфеде прокомментировали проблемы у Credit Suisse в Швейцарии - РИА Новости, 16.03.2023
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09:22 16.03.2023 (обновлено: 18:03 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/sanktsii-1858204514.html
В Совфеде прокомментировали проблемы у Credit Suisse в Швейцарии
В Совфеде прокомментировали проблемы у Credit Suisse в Швейцарии - РИА Новости, 16.03.2023
В Совфеде прокомментировали проблемы у Credit Suisse в Швейцарии
Антироссийская санкционная политика Европы подорвала доверие инвесторов, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T09:22
2023-03-16T18:03
экономика
европа
андрей клишас
credit suisse
совет федерации рф
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Антироссийская санкционная политика Европы подорвала доверие инвесторов, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в своем Telegram-канале. "То, что происходит с банком Credit Suisse в Швейцарии, подтверждает то, что санкционная политика Европы (а Швейцария, несмотря на декларируемый нейтралитет, к санкциям присоединилась) подорвала доверие инвесторов всего мира к надежности европейских юрисдикций, бегство капиталов из Европы будет только нарастать", — написал сенатор. Один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse заявил, что займет у Центробанка страны до 50 миллиардов швейцарских франков (примерно 53,7 миллиарда долларов США). Ранее финансовый обозреватель и автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки заявил, что следующим банком, который потерпит крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse. Он точно предсказал крах американского банковского гиганта Lehman Brothers в 2008 году. Позднее главный акционер Credit Suisse Group, саудовский Saudi National Bank, исключил возможность предоставления финансовой помощи швейцарскому банку, ссылаясь на проблемы с регулированием. На этом фоне акции Credit Suisse в среду на закрытии обвалились на 24,2 процента, до 1,7 швейцарского франка за ценную бумагу, а в ходе торгов падение превышало 30 процентов.
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экономика, европа, андрей клишас, credit suisse , совет федерации рф
Экономика, Европа, Андрей Клишас, Credit Suisse , Совет Федерации РФ
В Совфеде прокомментировали проблемы у Credit Suisse в Швейцарии

Сенатор Клишас: антироссийская санкционная политика Европы подорвала доверие инвесторов

© AP Photo / Keystone, Alessandro Della BellaШвейцарский банк Credit Suisse в Цюрихе
Швейцарский банк Credit Suisse в Цюрихе - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / Keystone, Alessandro Della Bella
Швейцарский банк Credit Suisse в Цюрихе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Антироссийская санкционная политика Европы подорвала доверие инвесторов, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в своем Telegram-канале.
"То, что происходит с банком Credit Suisse в Швейцарии, подтверждает то, что санкционная политика Европы (а Швейцария, несмотря на декларируемый нейтралитет, к санкциям присоединилась) подорвала доверие инвесторов всего мира к надежности европейских юрисдикций, бегство капиталов из Европы будет только нарастать", — написал сенатор.
Один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse заявил, что займет у Центробанка страны до 50 миллиардов швейцарских франков (примерно 53,7 миллиарда долларов США).
Ранее финансовый обозреватель и автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки заявил, что следующим банком, который потерпит крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse. Он точно предсказал крах американского банковского гиганта Lehman Brothers в 2008 году. Позднее главный акционер Credit Suisse Group, саудовский Saudi National Bank, исключил возможность предоставления финансовой помощи швейцарскому банку, ссылаясь на проблемы с регулированием.
На этом фоне акции Credit Suisse в среду на закрытии обвалились на 24,2 процента, до 1,7 швейцарского франка за ценную бумагу, а в ходе торгов падение превышало 30 процентов.
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