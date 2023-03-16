https://ria.ru/20230316/sambo-1858455926.html

Уроки самбо для детей участников СВО в Ярославской области будут бесплатны

Уроки самбо для детей участников СВО в Ярославской области будут бесплатны - РИА Новости, 16.03.2023

Уроки самбо для детей участников СВО в Ярославской области будут бесплатны

Уроки самбо для детей участников специальной военной операции в Ярославской области будут бесплатны, сообщило правительство Ярославской области. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T22:50

2023-03-16T22:50

2023-03-16T22:50

ярославская область

общество

ярославская область

всероссийская федерация самбо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816495882_0:129:3182:1919_1920x0_80_0_0_146e81f5845bbc49379390f93d229afe.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Уроки самбо для детей участников специальной военной операции в Ярославской области будут бесплатны, сообщило правительство Ярославской области. По данным областного правительства, в феврале по инициативе губернатора Михаила Евраева, в рамках программы по поддержке семей участников спецоперации, дети военнослужащих смогли принять участие в мастер-классах победителей и призеров мировых турниров по самбо. По словам губернатора, после мастер-классов многие ребята захотели тренироваться на постоянной основе. В ответ на это ярославское региональное отделение Всероссийской федерации самбо предложило сделать для детей участников специальной военной операции уроки самбо бесплатными во всех залах региона. Губернатор назвал предложение федерации "нужной, важной и полезной" мерой поддержки. "Ребята смогут заниматься нашим, отечественным видом борьбы, развиваться физически, учиться навыкам самообороны без лишней нагрузки для семейного бюджета. Благодарю наших самбистов за вклад в систему поддержки семей участников специальной военной операции и хороший пример личной вовлеченности в общее дело", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Председатель регионального отделения Всероссийской федерации самбо Ибрагим Аджиев отметил, что тренеры самбо очень внимательно относятся к детям военнослужащих, обстановка в школах дружеская. Вместе занимаются и мальчики, и девочки. В настоящее время секции самбо в регионе посещают почти 4 тысячи человек, это и дети, и взрослые, отмечают в областном правительстве.

https://ria.ru/20230314/zaporozhe-1857868340.html

https://ria.ru/20230221/reabilitatsiya-1853545365.html

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ярославская область, всероссийская федерация самбо