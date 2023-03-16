https://ria.ru/20230316/sambo-1858455926.html
Уроки самбо для детей участников СВО в Ярославской области будут бесплатны
Уроки самбо для детей участников СВО в Ярославской области будут бесплатны - РИА Новости, 16.03.2023
Уроки самбо для детей участников СВО в Ярославской области будут бесплатны
Уроки самбо для детей участников специальной военной операции в Ярославской области будут бесплатны, сообщило правительство Ярославской области. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T22:50
2023-03-16T22:50
2023-03-16T22:50
ярославская область
общество
ярославская область
всероссийская федерация самбо
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Уроки самбо для детей участников специальной военной операции в Ярославской области будут бесплатны, сообщило правительство Ярославской области. По данным областного правительства, в феврале по инициативе губернатора Михаила Евраева, в рамках программы по поддержке семей участников спецоперации, дети военнослужащих смогли принять участие в мастер-классах победителей и призеров мировых турниров по самбо. По словам губернатора, после мастер-классов многие ребята захотели тренироваться на постоянной основе. В ответ на это ярославское региональное отделение Всероссийской федерации самбо предложило сделать для детей участников специальной военной операции уроки самбо бесплатными во всех залах региона. Губернатор назвал предложение федерации "нужной, важной и полезной" мерой поддержки. "Ребята смогут заниматься нашим, отечественным видом борьбы, развиваться физически, учиться навыкам самообороны без лишней нагрузки для семейного бюджета. Благодарю наших самбистов за вклад в систему поддержки семей участников специальной военной операции и хороший пример личной вовлеченности в общее дело", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Председатель регионального отделения Всероссийской федерации самбо Ибрагим Аджиев отметил, что тренеры самбо очень внимательно относятся к детям военнослужащих, обстановка в школах дружеская. Вместе занимаются и мальчики, и девочки. В настоящее время секции самбо в регионе посещают почти 4 тысячи человек, это и дети, и взрослые, отмечают в областном правительстве.
https://ria.ru/20230314/zaporozhe-1857868340.html
https://ria.ru/20230221/reabilitatsiya-1853545365.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ярославская область, всероссийская федерация самбо
Ярославская область, Общество, Ярославская область, Всероссийская федерация самбо
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Уроки самбо для детей участников специальной военной операции в Ярославской области будут бесплатны, сообщило правительство Ярославской области.
По данным областного правительства, в феврале по инициативе губернатора Михаила Евраева, в рамках программы по поддержке семей участников спецоперации, дети военнослужащих смогли принять участие в мастер-классах победителей и призеров мировых турниров по самбо. По словам губернатора, после мастер-классов многие ребята захотели тренироваться на постоянной основе. В ответ на это ярославское региональное отделение Всероссийской федерации самбо
предложило сделать для детей участников специальной военной операции уроки самбо бесплатными во всех залах региона.
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Губернатор назвал предложение федерации "нужной, важной и полезной" мерой поддержки.
"Ребята смогут заниматься нашим, отечественным видом борьбы, развиваться физически, учиться навыкам самообороны без лишней нагрузки для семейного бюджета. Благодарю наших самбистов за вклад в систему поддержки семей участников специальной военной операции и хороший пример личной вовлеченности в общее дело", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Председатель регионального отделения Всероссийской федерации самбо Ибрагим Аджиев отметил, что тренеры самбо очень внимательно относятся к детям военнослужащих, обстановка в школах дружеская. Вместе занимаются и мальчики, и девочки.
В настоящее время секции самбо в регионе посещают почти 4 тысячи человек, это и дети, и взрослые, отмечают в областном правительстве.
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