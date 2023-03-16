https://ria.ru/20230316/salvador-1858181829.html

В Сальвадоре две тысячи заключенных перевели в Центр содержания террористов

В Сальвадоре две тысячи заключенных перевели в Центр содержания террористов - РИА Новости, 16.03.2023

В Сальвадоре две тысячи заключенных перевели в Центр содержания террористов

Вторая партия из двух тысяч заключенных была переведена из других тюрем Сальвадора в Центр содержания террористов Cecot, рассчитанный на 40 тысяч человек,... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T02:25

2023-03-16T02:25

2023-03-16T02:25

сальвадор

найиб букеле

америка

в мире

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МЕХИКО, 16 мар - РИА Новости. Вторая партия из двух тысяч заключенных была переведена из других тюрем Сальвадора в Центр содержания террористов Cecot, рассчитанный на 40 тысяч человек, сообщил президент страны Найиб Букеле. Крупнейшая в Америке, по словам министра общественных работ Ромео Эрреры, тюрьма площадью строений 231 000 м2, рассчитанная на содержание 40 тысяч заключенных, была открыта 1 февраля спустя семь месяцев строительства. Работа над пенитенциарным учреждением началась в середине 2022 года на фоне чрезвычайной ситуации, которую власти ввели в марте для борьбы с бандами. Как отмечал президент Сальвадора, с введением режима чрезвычайной ситуации преступность в стране заметно снизилась, в частности число убийств упало почти до нуля. Букеле называет местных бандитов, преимущественно представляющих крупнейшую центральноамериканскую преступную организацию "Мара Сальватруча", террористами и обещает 30-летние сроки просто за факт принадлежности к организованной преступной группировке. Введение в эксплуатацию новой тюрьмы будет способствовать нормализации обстановки в перегруженных тюрьмах Сальвадора - по официальным данным, за время действия режима чрезвычайной ситуации были арестованы более 60 тысяч человек, абсолютное большинство из которых дожидается рассмотрения своего дела за решеткой.

https://ria.ru/20230217/karachi-1852756438.html

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сальвадор, найиб букеле, америка, в мире