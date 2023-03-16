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В Сальвадоре две тысячи заключенных перевели в Центр содержания террористов - РИА Новости, 16.03.2023
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02:25 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/salvador-1858181829.html
В Сальвадоре две тысячи заключенных перевели в Центр содержания террористов
В Сальвадоре две тысячи заключенных перевели в Центр содержания террористов - РИА Новости, 16.03.2023
В Сальвадоре две тысячи заключенных перевели в Центр содержания террористов
Вторая партия из двух тысяч заключенных была переведена из других тюрем Сальвадора в Центр содержания террористов Cecot, рассчитанный на 40 тысяч человек,... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T02:25
2023-03-16T02:25
сальвадор
найиб букеле
америка
в мире
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МЕХИКО, 16 мар - РИА Новости. Вторая партия из двух тысяч заключенных была переведена из других тюрем Сальвадора в Центр содержания террористов Cecot, рассчитанный на 40 тысяч человек, сообщил президент страны Найиб Букеле. Крупнейшая в Америке, по словам министра общественных работ Ромео Эрреры, тюрьма площадью строений 231 000 м2, рассчитанная на содержание 40 тысяч заключенных, была открыта 1 февраля спустя семь месяцев строительства. Работа над пенитенциарным учреждением началась в середине 2022 года на фоне чрезвычайной ситуации, которую власти ввели в марте для борьбы с бандами. Как отмечал президент Сальвадора, с введением режима чрезвычайной ситуации преступность в стране заметно снизилась, в частности число убийств упало почти до нуля. Букеле называет местных бандитов, преимущественно представляющих крупнейшую центральноамериканскую преступную организацию "Мара Сальватруча", террористами и обещает 30-летние сроки просто за факт принадлежности к организованной преступной группировке. Введение в эксплуатацию новой тюрьмы будет способствовать нормализации обстановки в перегруженных тюрьмах Сальвадора - по официальным данным, за время действия режима чрезвычайной ситуации были арестованы более 60 тысяч человек, абсолютное большинство из которых дожидается рассмотрения своего дела за решеткой.
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сальвадор, найиб букеле, америка, в мире
Сальвадор, Найиб Букеле, Америка, В мире
В Сальвадоре две тысячи заключенных перевели в Центр содержания террористов

В Сальвадоре две тысячи заключенных перевели в Центр содержания террористов Cecot

© Fotolia / Lukas GojdaМужчина в наручниках
Мужчина в наручниках - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© Fotolia / Lukas Gojda
Мужчина в наручниках. Архивное фото
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МЕХИКО, 16 мар - РИА Новости. Вторая партия из двух тысяч заключенных была переведена из других тюрем Сальвадора в Центр содержания террористов Cecot, рассчитанный на 40 тысяч человек, сообщил президент страны Найиб Букеле.
«
"Сегодня в ходе новой операции мы перевели вторую группу из 2000 бандитов в Центр содержания террористов (Cecot). Теперь в самой критикуемой тюрьме мира их 4000", - написал Букеле в своем блоге в Twitter.
Крупнейшая в Америке, по словам министра общественных работ Ромео Эрреры, тюрьма площадью строений 231 000 м2, рассчитанная на содержание 40 тысяч заключенных, была открыта 1 февраля спустя семь месяцев строительства. Работа над пенитенциарным учреждением началась в середине 2022 года на фоне чрезвычайной ситуации, которую власти ввели в марте для борьбы с бандами.
Как отмечал президент Сальвадора, с введением режима чрезвычайной ситуации преступность в стране заметно снизилась, в частности число убийств упало почти до нуля. Букеле называет местных бандитов, преимущественно представляющих крупнейшую центральноамериканскую преступную организацию "Мара Сальватруча", террористами и обещает 30-летние сроки просто за факт принадлежности к организованной преступной группировке.
Введение в эксплуатацию новой тюрьмы будет способствовать нормализации обстановки в перегруженных тюрьмах Сальвадора - по официальным данным, за время действия режима чрезвычайной ситуации были арестованы более 60 тысяч человек, абсолютное большинство из которых дожидается рассмотрения своего дела за решеткой.
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