https://ria.ru/20230316/rubl-1858353180.html

Госдума приняла в I чтении законопроекты о цифровом рубле

Госдума приняла в I чтении законопроекты о цифровом рубле - РИА Новости, 16.03.2023

Госдума приняла в I чтении законопроекты о цифровом рубле

Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, вносящих изменения в законодательство в связи с внедрением цифрового рубля. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T16:13

2023-03-16T16:13

2023-03-16T16:13

экономика

технологии

россия

анатолий аксаков

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, вносящих изменения в законодательство в связи с внедрением цифрового рубля. Документы, внесенные группой депутатов и сенаторов, разработаны в рамках реализации стратегии развития национальной платежной системы на 2021-2023 годы, утвержденной Банком России. "Расширение применения цифровых технологий путем внедрения цифрового рубля должно способствовать повышению доступности, скорости, удобства и безопасности расчетов при одновременном снижении издержек", - считает один из их авторов, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Первый законопроект вносит изменения в ряд законов в части определения правового статуса и правил использования цифрового рубля, в том числе правил оборота цифровых рублей на территории России и иностранных государств. Причем устанавливается, что цифровой рубль является валютой РФ. А за Банком России законодательно закрепляется статус оператора платформы цифрового рубля и полномочия по организации и обеспечению функционирования такой платформы. При этом устанавливается ответственность ЦБ за сохранность цифровых рублей и правильность учета информации об операциях с ними. Также устанавливаются особенности взыскания цифровых рублей, учитываемых на цифровом счете (кошельке) должника. Второй законопроект вносит необходимые изменения в Гражданский кодекс. Они относят цифровые рубли к безналичным денежным средствам и регулируют вопросы, связанные с заключением и расторжением договора цифрового счета (кошелька) и осуществлением операций по нему, включая особенности списания цифровых рублей с такого счета. При этом права по договору цифрового счета (кошелька) не могут быть предметом залога. В то же время права на цифровые рубли, учитываемые на цифровом счете (кошельке), могут быть завещаны по усмотрению гражданина. Одновременно устанавливается возможность получения наследниками денежных средств с цифрового счета (кошелька) наследодателя для организации его похорон, по аналогии с действующим порядком получения в подобном случае денег наследодателя, находящихся на его счетах в банках.

https://ria.ru/20230228/vtb-1854959102.html

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экономика, технологии, россия, анатолий аксаков, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)