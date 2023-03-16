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Высший орган РПЦ рассмотрит вопрос о статусе Виленско-Литовской епархии - РИА Новости, 16.03.2023
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Религия
 
18:43 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/rpts-1858412805.html
Высший орган РПЦ рассмотрит вопрос о статусе Виленско-Литовской епархии
Высший орган РПЦ рассмотрит вопрос о статусе Виленско-Литовской епархии - РИА Новости, 16.03.2023
Высший орган РПЦ рассмотрит вопрос о статусе Виленско-Литовской епархии
Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ) рассмотрит обращение Виленско-Литовской епархии о статусе самоуправляемой церкви, говорится в журналах... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T18:43
2023-03-16T18:43
религия
русская православная церковь
литва
архиерейский собор рпц
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ) рассмотрит обращение Виленско-Литовской епархии о статусе самоуправляемой церкви, говорится в журналах состоявшегося в четверг заседания Священного синода РПЦ. "Постановили: рассмотреть обращение Преосвященного митрополита Виленского и Литовского Иннокентия и выводы комиссии на заседании Архиерейского собора Русской православной церкви", – говорится в журналах, опубликованных сайтом РПЦ. В мае 2022 года Виленско-Литовская епархия запросила Русскую православную церковь о предоставлении ей статуса самоуправляемой церкви. Священный синод РПЦ после этого постановил создать комиссию под руководством патриарха Московского и всея Руси Кирилла для рассмотрения вопроса об изменении статуса Виленско-Литовской епархии. В четверг Синод рассмотрел сообщение патриарха о работе комиссии.
https://ria.ru/20220910/tserkov-1815761782.html
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русская православная церковь, литва, архиерейский собор рпц
Религия, Русская православная церковь, Литва, Архиерейский собор РПЦ
Высший орган РПЦ рассмотрит вопрос о статусе Виленско-Литовской епархии

Архиерейский собор РПЦ рассмотрит обращение Виленско-Литовской епархии о ее статусе

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкНа открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя в Москве
На открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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На открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ) рассмотрит обращение Виленско-Литовской епархии о статусе самоуправляемой церкви, говорится в журналах состоявшегося в четверг заседания Священного синода РПЦ.
"Постановили: рассмотреть обращение Преосвященного митрополита Виленского и Литовского Иннокентия и выводы комиссии на заседании Архиерейского собора Русской православной церкви", – говорится в журналах, опубликованных сайтом РПЦ.
В мае 2022 года Виленско-Литовская епархия запросила Русскую православную церковь о предоставлении ей статуса самоуправляемой церкви. Священный синод РПЦ после этого постановил создать комиссию под руководством патриарха Московского и всея Руси Кирилла для рассмотрения вопроса об изменении статуса Виленско-Литовской епархии. В четверг Синод рассмотрел сообщение патриарха о работе комиссии.
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