https://ria.ru/20230316/rpts-1858412805.html
Высший орган РПЦ рассмотрит вопрос о статусе Виленско-Литовской епархии
Высший орган РПЦ рассмотрит вопрос о статусе Виленско-Литовской епархии - РИА Новости, 16.03.2023
Высший орган РПЦ рассмотрит вопрос о статусе Виленско-Литовской епархии
Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ) рассмотрит обращение Виленско-Литовской епархии о статусе самоуправляемой церкви, говорится в журналах... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T18:43
2023-03-16T18:43
2023-03-16T18:43
религия
русская православная церковь
литва
архиерейский собор рпц
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ) рассмотрит обращение Виленско-Литовской епархии о статусе самоуправляемой церкви, говорится в журналах состоявшегося в четверг заседания Священного синода РПЦ. "Постановили: рассмотреть обращение Преосвященного митрополита Виленского и Литовского Иннокентия и выводы комиссии на заседании Архиерейского собора Русской православной церкви", – говорится в журналах, опубликованных сайтом РПЦ. В мае 2022 года Виленско-Литовская епархия запросила Русскую православную церковь о предоставлении ей статуса самоуправляемой церкви. Священный синод РПЦ после этого постановил создать комиссию под руководством патриарха Московского и всея Руси Кирилла для рассмотрения вопроса об изменении статуса Виленско-Литовской епархии. В четверг Синод рассмотрел сообщение патриарха о работе комиссии.
https://ria.ru/20220910/tserkov-1815761782.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русская православная церковь, литва, архиерейский собор рпц
Религия, Русская православная церковь, Литва, Архиерейский собор РПЦ
Высший орган РПЦ рассмотрит вопрос о статусе Виленско-Литовской епархии
Архиерейский собор РПЦ рассмотрит обращение Виленско-Литовской епархии о ее статусе