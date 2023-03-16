https://ria.ru/20230316/royzman-1858365457.html

Ройзмана* арестовали на 14 суток

Ройзмана* арестовали на 14 суток - РИА Новости, 16.03.2023

Ройзмана* арестовали на 14 суток

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на 14 суток бывшего главу города Евгения Ройзмана* по протоколу о пропаганде экстремистской символики, передает... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T16:52

2023-03-16T16:52

2023-03-16T17:53

екатеринбург

евгений ройзман

происшествия

россия

фонд борьбы с коррупцией

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на 14 суток бывшего главу города Евгения Ройзмана* по протоколу о пропаганде экстремистской символики, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В четверг стало известно, что полиция задержала Ройзмана* по протоколу об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3 КоАП (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций) за репост в соцсети "ВКонтакте" видео, на котором присутствует символика ФБК**. Сам Ройзман* отмечал, что никогда не регистрировался в данной социальной сети.В ходе заседания адвокат Ройзмана* Владислав Идамжапов ходатайствовал приобщить к материалам дела запрос к соцсети "ВКонтакте" о предоставлении данных о владельце и администраторе сообщества "Евгений Ройзман", в котором появился репост. Судья ходатайство отклонил."Назначить Ройзману Евгению Вадимовичу* наказание в виде 14 суток административного ареста", - огласил судья.В настоящее время Ройзман* находится под запретом ходить в людные места ("запрет определенных действий") по уголовному делу о дискредитации ВС РФ, причиной возбуждения которого стал видеоролик на YouTube, в котором бывший мэр Екатеринбурга рассуждал о политической обстановке в стране, допустив высказывания, подрывающие авторитет ВС РФ, заявляло следствие.Согласно Уголовному кодексу, по данной статье Ройзману* может грозить лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. Как альтернатива – штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы сроком до трех лет.В конце ноября Ройзман* пополнил список физических лиц, выполняющих в России функции иностранного агента, сообщал Минюст РФ.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.** Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20230307/glukhovskiy-1856403718.html

https://ria.ru/20230306/nezhelatelnye-1856176306.html

https://ria.ru/20230316/legion-1858333495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

екатеринбург, евгений ройзман, происшествия, россия, фонд борьбы с коррупцией