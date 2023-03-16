https://ria.ru/20230316/royzman-1858214649.html
Полиция задержала экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана*
Полиция задержала экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана* - РИА Новости, 16.03.2023
Полиция задержала экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана*
Полиция задержала экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* за демонстрацию экстремистской символики во "ВКонтакте", сообщил РИА Новости его адвокат Владислав... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T10:08
2023-03-16T10:08
2023-03-16T18:15
происшествия
екатеринбург
евгений ройзман
вооруженные силы рф
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Полиция задержала экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* за демонстрацию экстремистской символики во "ВКонтакте", сообщил РИА Новости его адвокат Владислав Идамжапов.Полиция составила на Ройзмана* административный протокол о пропаганде экстремистской символики. О какой именно символике идет речь, не уточняется. Ожидается, что суд рассмотрит дело об административном правонарушении уже сегодня, задержанному грозит до 15 суток ареста.Где именно произошло задержание, адвокат не уточнил, но в целом его подзащитный сейчас находится под запретом ходить в людные места ("запрет определенных действий") по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил. То есть право выходить из дома у Ройзмана* есть, но только в некоторые места. Комментарием полиции по административному протоколу РИА Новости пока не располагает.Причиной судебного разбирательства по уголовному делу стал опубликованный Ройзманом* на его YouTube-канале видеоролик, в котором он рассуждал о политической обстановке в стране, допустив высказывания, подрывающие авторитет армии, заявляло следствие.Согласно Уголовному кодексу, по этой статье экс-мэру могут грозить лишение свободы до трех лет и запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. Как альтернатива — штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы сроком до трех лет.* Физлицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20230109/royzman-1843721959.html
https://ria.ru/20220914/pesnya-1816658394.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, евгений ройзман, вооруженные силы рф
Происшествия, Екатеринбург, Евгений Ройзман, Вооруженные силы РФ
Полиция задержала экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана*
Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана задержали за демонстрацию экстремистской символики
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Полиция задержала экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* за демонстрацию экстремистской символики во "ВКонтакте", сообщил РИА Новости его адвокат Владислав Идамжапов.
«
"Евгения Вадимовича* будут доставлять в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении. Сотрудники полиции не разобрались в ситуации и допускают незаконное и необоснованное преследование, поскольку они считают, что Ройзман* когда-то сделал репост экстремистской записи во "ВКонтакте", но он не являлся пользователем этой сети, кто-то другой, возможно, совершил правонарушение и разместил эту запись", — утверждает собеседник агентства.
Полиция составила на Ройзмана* административный протокол о пропаганде экстремистской символики. О какой именно символике идет речь, не уточняется. Ожидается, что суд рассмотрит дело об административном правонарушении уже сегодня, задержанному грозит до 15 суток ареста.
Где именно произошло задержание, адвокат не уточнил, но в целом его подзащитный сейчас находится под запретом ходить в людные места ("запрет определенных действий") по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил. То есть право выходить из дома у Ройзмана* есть, но только в некоторые места. Комментарием полиции по административному протоколу РИА Новости пока не располагает.
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Причиной судебного разбирательства по уголовному делу стал опубликованный Ройзманом* на его YouTube-канале видеоролик, в котором он рассуждал о политической обстановке в стране, допустив высказывания, подрывающие авторитет армии, заявляло следствие.
Согласно Уголовному кодексу, по этой статье экс-мэру могут грозить лишение свободы до трех лет и запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. Как альтернатива — штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы сроком до трех лет.
* Физлицо, выполняющее функции иностранного агента.
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