https://ria.ru/20230316/royzman-1858214649.html

Полиция задержала экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана*

Полиция задержала экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана* - РИА Новости, 16.03.2023

Полиция задержала экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана*

Полиция задержала экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* за демонстрацию экстремистской символики во "ВКонтакте", сообщил РИА Новости его адвокат Владислав... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T10:08

2023-03-16T10:08

2023-03-16T18:15

происшествия

екатеринбург

евгений ройзман

вооруженные силы рф

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Полиция задержала экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* за демонстрацию экстремистской символики во "ВКонтакте", сообщил РИА Новости его адвокат Владислав Идамжапов.Полиция составила на Ройзмана* административный протокол о пропаганде экстремистской символики. О какой именно символике идет речь, не уточняется. Ожидается, что суд рассмотрит дело об административном правонарушении уже сегодня, задержанному грозит до 15 суток ареста.Где именно произошло задержание, адвокат не уточнил, но в целом его подзащитный сейчас находится под запретом ходить в людные места ("запрет определенных действий") по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил. То есть право выходить из дома у Ройзмана* есть, но только в некоторые места. Комментарием полиции по административному протоколу РИА Новости пока не располагает.Причиной судебного разбирательства по уголовному делу стал опубликованный Ройзманом* на его YouTube-канале видеоролик, в котором он рассуждал о политической обстановке в стране, допустив высказывания, подрывающие авторитет армии, заявляло следствие.Согласно Уголовному кодексу, по этой статье экс-мэру могут грозить лишение свободы до трех лет и запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. Как альтернатива — штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы сроком до трех лет.* Физлицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230109/royzman-1843721959.html

https://ria.ru/20220914/pesnya-1816658394.html

екатеринбург

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, екатеринбург, евгений ройзман, вооруженные силы рф