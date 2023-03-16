Асад: Сирия признает новые границы России с присоединившимися регионами
Президент Асад заявил о признании Сирией границ России с присоединившимися территориями
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Дамаск признает новые границы России с присоединившимися по итогам референдумов территориями: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, заявил в интервью РИА Новости президент Сирии Башар Асад.
РИА Новости первым из мировых СМИ поговорило с Асадом сразу после его переговоров в Кремле.
"Конечно. Я говорю, что это российские территории, и даже если бы не случилась война, это исторически российские территории", - сказал сирийский лидер, отвечая на вопрос о признании новых российских границ.
Сирия, напомнил Асад, признала эти регионы еще до того, как они присоединились к России.
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"Этот вопрос для нас ясен с самого начала, и мы не будем колебаться в своей позиции. Позиция Сирии — четкая и в то же время решительная, у нас есть убежденность по этому вопросу, не только ради дружбы с Россией, но и потому, что эти территории — территории России", - сказал президент Сирии.
Эта позиция, по словам главы государства, основана на исторических фактах.
"Они были переданы Украине, возможно, около 100 лет назад, я думаю, что во времена (Владимира) Ленина. На них проживают российские граждане, и факты на местах свидетельствуют о том, что это российская земля. Мы убеждены в этой позиции", - заявил Асад.
27 сентября прошлого года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с главами регионов о принятии их в состав России.