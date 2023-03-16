Рейтинг@Mail.ru
Власти Запорожья заявили об активизации украинских войск - РИА Новости, 16.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:39 16.03.2023 (обновлено: 10:44 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/rogov-1858192092.html
Власти Запорожья заявили об активизации украинских войск
Власти Запорожья заявили об активизации украинских войск - РИА Новости, 16.03.2023
Власти Запорожья заявили об активизации украинских войск
Украинские войска активизировались на Запорожском участке линии фронта, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T07:39
2023-03-16T10:44
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
киев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834342467_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_9b911ba353444596dafca88b62f1f381.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Украинские войска активизировались на Запорожском участке линии фронта, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Режим Зеленского, выразил мнение Рогов, таким образом "бросает людей на убой"."Было уничтожено свыше 40 боевиков и, судя по всему, не менее восьми единиц техники", — уточнил он в эфире радиостанции "Комсомольская правда".Член главного совета администрации региона также выразил мнение, что ВСУ продолжат попытки разведки боем.Накануне украинские войска предприняли попытку провести разведку боем с применением бронетехники в Пологовском районе Запорожской области, но потерпели поражение. Противника отбросили на исходные позиции.С середины февраля власти Запорожской области фиксируют возведение укрепрайонов и концентрацию украинских войск у своих границ. Размер группировки достиг уже 40 тысяч человек. Как пояснял Рогов, Киев хочет выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым.По его словам, наступление ВСУ может начаться, когда появится листва, то есть в марте-апреле, но в регионе готовы отразить атаку.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России сейчас находится более 70 процентов Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20230315/vsu-1858135722.html
запорожская область
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834342467_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_315c89084c57944e9b6f028ea68a323b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, владимир рогов, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Киев, Россия
Власти Запорожья заявили об активизации украинских войск

Член ГСА Рогов: ВСУ активизировались на запорожском участке линии фронта

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Украинские войска активизировались на Запорожском участке линии фронта, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«

"Логики в их (ВСУ. — Прим. ред.) действиях пока мы не видим. Все попытки разведки боем и вскрытия нашей линии обороны пресекаются со значительными потерями для противника как в живой силе, так и военной технике", — сказал он.

Режим Зеленского, выразил мнение Рогов, таким образом "бросает людей на убой".
"Было уничтожено свыше 40 боевиков и, судя по всему, не менее восьми единиц техники", — уточнил он в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Член главного совета администрации региона также выразил мнение, что ВСУ продолжат попытки разведки боем.
Накануне украинские войска предприняли попытку провести разведку боем с применением бронетехники в Пологовском районе Запорожской области, но потерпели поражение. Противника отбросили на исходные позиции.
С середины февраля власти Запорожской области фиксируют возведение укрепрайонов и концентрацию украинских войск у своих границ. Размер группировки достиг уже 40 тысяч человек. Как пояснял Рогов, Киев хочет выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым.
По его словам, наступление ВСУ может начаться, когда появится листва, то есть в марте-апреле, но в регионе готовы отразить атаку.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России сейчас находится более 70 процентов Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Запорожские власти сообщили, что ВСУ проводят разведку боем
15 марта, 19:29
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВладимир РоговКиевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала