https://ria.ru/20230316/rogov-1858192092.html

Власти Запорожья заявили об активизации украинских войск

Власти Запорожья заявили об активизации украинских войск - РИА Новости, 16.03.2023

Власти Запорожья заявили об активизации украинских войск

Украинские войска активизировались на Запорожском участке линии фронта, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T07:39

2023-03-16T07:39

2023-03-16T10:44

специальная военная операция на украине

запорожская область

владимир рогов

киев

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Украинские войска активизировались на Запорожском участке линии фронта, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Режим Зеленского, выразил мнение Рогов, таким образом "бросает людей на убой"."Было уничтожено свыше 40 боевиков и, судя по всему, не менее восьми единиц техники", — уточнил он в эфире радиостанции "Комсомольская правда".Член главного совета администрации региона также выразил мнение, что ВСУ продолжат попытки разведки боем.Накануне украинские войска предприняли попытку провести разведку боем с применением бронетехники в Пологовском районе Запорожской области, но потерпели поражение. Противника отбросили на исходные позиции.С середины февраля власти Запорожской области фиксируют возведение укрепрайонов и концентрацию украинских войск у своих границ. Размер группировки достиг уже 40 тысяч человек. Как пояснял Рогов, Киев хочет выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым.По его словам, наступление ВСУ может начаться, когда появится листва, то есть в марте-апреле, но в регионе готовы отразить атаку.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России сейчас находится более 70 процентов Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230315/vsu-1858135722.html

запорожская область

киев

россия

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запорожская область, владимир рогов, киев, россия