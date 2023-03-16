https://ria.ru/20230316/rogov-1858192092.html
Власти Запорожья заявили об активизации украинских войск
Власти Запорожья заявили об активизации украинских войск - РИА Новости, 16.03.2023
Власти Запорожья заявили об активизации украинских войск
Украинские войска активизировались на Запорожском участке линии фронта, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T07:39
2023-03-16T07:39
2023-03-16T10:44
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
киев
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Украинские войска активизировались на Запорожском участке линии фронта, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Режим Зеленского, выразил мнение Рогов, таким образом "бросает людей на убой"."Было уничтожено свыше 40 боевиков и, судя по всему, не менее восьми единиц техники", — уточнил он в эфире радиостанции "Комсомольская правда".Член главного совета администрации региона также выразил мнение, что ВСУ продолжат попытки разведки боем.Накануне украинские войска предприняли попытку провести разведку боем с применением бронетехники в Пологовском районе Запорожской области, но потерпели поражение. Противника отбросили на исходные позиции.С середины февраля власти Запорожской области фиксируют возведение укрепрайонов и концентрацию украинских войск у своих границ. Размер группировки достиг уже 40 тысяч человек. Как пояснял Рогов, Киев хочет выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым.По его словам, наступление ВСУ может начаться, когда появится листва, то есть в марте-апреле, но в регионе готовы отразить атаку.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России сейчас находится более 70 процентов Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, владимир рогов, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Киев, Россия
Власти Запорожья заявили об активизации украинских войск
Член ГСА Рогов: ВСУ активизировались на запорожском участке линии фронта
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Украинские войска активизировались на Запорожском участке линии фронта, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«
"Логики в их (ВСУ. — Прим. ред.) действиях пока мы не видим. Все попытки разведки боем и вскрытия нашей линии обороны пресекаются со значительными потерями для противника как в живой силе, так и военной технике", — сказал он.
Режим Зеленского, выразил мнение Рогов, таким образом "бросает людей на убой".
"Было уничтожено свыше 40 боевиков и, судя по всему, не менее восьми единиц техники", — уточнил он в эфире радиостанции "Комсомольская правда
".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Член главного совета администрации региона также выразил мнение, что ВСУ продолжат попытки разведки боем.
Накануне украинские войска предприняли попытку провести разведку боем с применением бронетехники в Пологовском районе Запорожской области, но потерпели поражение. Противника отбросили на исходные позиции.
С середины февраля власти Запорожской области фиксируют возведение укрепрайонов и концентрацию украинских войск у своих границ. Размер группировки достиг уже 40 тысяч человек. Как пояснял Рогов, Киев хочет выйти к Азовскому морю
и перерезать сухопутный коридор в Крым.
По его словам, наступление ВСУ может начаться, когда появится листва, то есть в марте-апреле, но в регионе готовы отразить атаку.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России
сейчас находится более 70 процентов Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье
.
Запорожские власти сообщили, что ВСУ проводят разведку боем