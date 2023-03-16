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В Риме планируют сделать платным для туристов вход в Пантеон - РИА Новости, 16.03.2023
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Туризм
 
18:00 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/rim-1858384686.html
В Риме планируют сделать платным для туристов вход в Пантеон
В Риме планируют сделать платным для туристов вход в Пантеон - РИА Новости, 16.03.2023
В Риме планируют сделать платным для туристов вход в Пантеон
Министерство культуры Италии договорилось о введении платного входа в римский Пантеон. Соответствующее соглашение 16 марта подписали руководство дирекции музеев РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T18:00
2023-03-16T18:00
туризм
туризм
новости - туризм
рим
италия
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РИМ, 16 мар — РИА Новости. Министерство культуры Италии договорилось о введении платного входа в римский Пантеон. Соответствующее соглашение 16 марта подписали руководство дирекции музеев министерства и капитул базилики Святой Марии и мучеников, которая занимает античный памятник. Стоимость билета составит пять евро, при этом от платы будут освобождены верующие, принимающие участие в церковных службах, и ряд льготных категорий посетителей. От продажи билетов 70 процентов получит Минкультуры, остальные — римская епархия. О сроках введения платы за вход не сообщается. Сделать вход в одну из главных достопримечательностей итальянской столицы платным еще в 2017 году договорились тогдашний министр культуры Дарио Франческини и глава епархии Рима. Тогда предполагалось, что билет будет стоить два евро. Впоследствии итальянские власти заморозили проект. Сейчас вход в Пантеон осуществляется по QR-коду после бронирования на сайте во избежание крупных очередей. Пантеон — одно из немногих практически полностью сохранившихся сооружений Древнего Рима. Храм, посвященный всем богам, был построен по распоряжению императора Адриана во II веке нашей эры на месте другого языческого святилища. Сооружение представляет собой ротонду с куполом диаметром 43 метра. Свет в здание проникает через входную дверь и девятиметровое круглое отверстие в крыше. В начале VII века Пантеон был превращен в христианский храм, став впоследствии местом захоронения многих известных личностей, в частности, художника Рафаэля, первого короля единой Италии Виктора Эммануила II и его сына Умберто I.
https://ria.ru/20230316/italiya-1857977997.html
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туризм, новости - туризм, рим, италия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Рим, Италия
В Риме планируют сделать платным для туристов вход в Пантеон

В Риме планируют взимать с туристов по пять евро за вход в Пантеон

© Depositphotos.com / XantanaХрам Пантеона в Риме
Храм Пантеона в Риме - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© Depositphotos.com / Xantana
Читать ria.ru в
РИМ, 16 мар — РИА Новости. Министерство культуры Италии договорилось о введении платного входа в римский Пантеон. Соответствующее соглашение 16 марта подписали руководство дирекции музеев министерства и капитул базилики Святой Марии и мучеников, которая занимает античный памятник.
Стоимость билета составит пять евро, при этом от платы будут освобождены верующие, принимающие участие в церковных службах, и ряд льготных категорий посетителей. От продажи билетов 70 процентов получит Минкультуры, остальные — римская епархия. О сроках введения платы за вход не сообщается.
Сделать вход в одну из главных достопримечательностей итальянской столицы платным еще в 2017 году договорились тогдашний министр культуры Дарио Франческини и глава епархии Рима. Тогда предполагалось, что билет будет стоить два евро. Впоследствии итальянские власти заморозили проект. Сейчас вход в Пантеон осуществляется по QR-коду после бронирования на сайте во избежание крупных очередей.
Пантеон — одно из немногих практически полностью сохранившихся сооружений Древнего Рима. Храм, посвященный всем богам, был построен по распоряжению императора Адриана во II веке нашей эры на месте другого языческого святилища. Сооружение представляет собой ротонду с куполом диаметром 43 метра. Свет в здание проникает через входную дверь и девятиметровое круглое отверстие в крыше. В начале VII века Пантеон был превращен в христианский храм, став впоследствии местом захоронения многих известных личностей, в частности, художника Рафаэля, первого короля единой Италии Виктора Эммануила II и его сына Умберто I.
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