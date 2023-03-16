https://ria.ru/20230316/reyting-1858240966.html
Стартовал прием заявок на XXIV рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров"
Стартовал прием заявок на XXIV рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" - РИА Новости, 16.03.2023
Стартовал прием заявок на XXIV рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров"
Стартовал прием заявок на XXIV рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" - наиболее профессиональных управленцев в разных отраслях будут выбирать сами... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T11:29
2023-03-16T11:29
2023-03-16T11:29
экономика
дмитрий зеленин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847414920_0:288:3068:2014_1920x0_80_0_0_735fddb233a309877274ed4d65a2149e.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Стартовал прием заявок на XXIV рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" - наиболее профессиональных управленцев в разных отраслях будут выбирать сами представители профессионального сообщества, сообщает Ассоциация менеджеров. "Заявки на участие в рейтинге этого года смогут подать управленцы в сфере высшего менеджмента и руководители функциональных направлений: коммерции и финансов, управления персоналом, маркетинга, общественных и корпоративных связей, области права, логистики, директора по развитию, по информационным технологиям, связям с инвесторами и отношениям с органами власти", - говорится в сообщении. Прием заявок продлится до 31 мая. Выбор лауреатов рейтинга проходит в несколько этапов: подача заявок, экспертное онлайн-голосование, верификационные встречи, расчет интегральной оценки, публикация результатов. "Методология рейтинга основана на принципе "лучшие выбирают лучших". Участникам рейтинга этого года и лауреатам прошлых лет предстоит оценить успехи коллег в своих функциональных направлениях по таким критериям, как деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду специализированных критериев. Решение о том, кто станет лауреатом, принимает деловое сообщество", – поясняют организаторы. "Рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" стал не только инструментом оценки профессионализма людей, которые руководят предприятиями, компаниями, организациями страны, но и объективным индикатором состояния российской экономики. Он ярко отображает и предвосхищает процессы, происходящие в деловой среде, ежегодно представляет стране тех, кто продемонстрировал лучшие результаты в текущем году, кто оказал наибольшее влияние на российскую экономику", - считает глава ассоциации Дмитрий Зеленин. Официальный классификатор рейтинга 2023 года включает 16 функциональных направлений и более 20 отраслей. В ответ на новые веяния и запросы рынка в прошлом году в числе специальных номинаций рейтинга была представлена новая функция – "Директор по цифровой трансформации". Кроме того, в текущем году позиция "Директор по корпоративной социальной ответственности" представлена в рейтинге более расширенным функционалом, включающим устойчивое развитие, – "Директор по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности". Также отдельным блоком в классификаторе рейтинга выделены "Коммуникационные и рекламные агентства". Генеральным информационным партнером рейтинга выступает РИА Новости.
https://ria.ru/20221215/professii-1838758320.html
https://ria.ru/20221028/suek-1827440275.html
https://ria.ru/20220927/sotrudniki-1819621301.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847414920_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_cd9e41622c900c0e6a53f0b76afe31e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дмитрий зеленин, россия
Экономика, Дмитрий Зеленин, Россия
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости.
Стартовал прием заявок на XXIV рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" - наиболее профессиональных управленцев в разных отраслях будут выбирать сами представители профессионального сообщества, сообщает
Ассоциация менеджеров.
"Заявки на участие в рейтинге этого года смогут подать управленцы в сфере высшего менеджмента и руководители функциональных направлений: коммерции и финансов, управления персоналом, маркетинга, общественных и корпоративных связей, области права, логистики, директора по развитию, по информационным технологиям, связям с инвесторами и отношениям с органами власти", - говорится в сообщении.
В России назвали самые востребованные профессии по итогам 2022 года
Прием заявок продлится до 31 мая. Выбор лауреатов рейтинга проходит в несколько этапов: подача заявок, экспертное онлайн-голосование, верификационные встречи, расчет интегральной оценки, публикация результатов.
"Методология рейтинга основана на принципе "лучшие выбирают лучших". Участникам рейтинга этого года и лауреатам прошлых лет предстоит оценить успехи коллег в своих функциональных направлениях по таким критериям, как деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду специализированных критериев. Решение о том, кто станет лауреатом, принимает деловое сообщество", – поясняют организаторы.
"Рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" стал не только инструментом оценки профессионализма людей, которые руководят предприятиями, компаниями, организациями страны, но и объективным индикатором состояния российской экономики. Он ярко отображает и предвосхищает процессы, происходящие в деловой среде, ежегодно представляет стране тех, кто продемонстрировал лучшие результаты в текущем году, кто оказал наибольшее влияние на российскую экономику", - считает глава ассоциации Дмитрий Зеленин
.
Топ-менеджер СУЭК признан лучшим в России GR-директором
Официальный классификатор рейтинга 2023 года включает 16 функциональных направлений и более 20 отраслей. В ответ на новые веяния и запросы рынка в прошлом году в числе специальных номинаций рейтинга была представлена новая функция – "Директор по цифровой трансформации".
Кроме того, в текущем году позиция "Директор по корпоративной социальной ответственности" представлена в рейтинге более расширенным функционалом, включающим устойчивое развитие, – "Директор по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности". Также отдельным блоком в классификаторе рейтинга выделены "Коммуникационные и рекламные агентства".
Генеральным информационным партнером рейтинга выступает РИА Новости.
Сотрудники "России сегодня" вошли в "Топ-1000 российских менеджеров"