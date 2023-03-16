https://ria.ru/20230316/reyting-1858240966.html

Стартовал прием заявок на XXIV рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров"

Стартовал прием заявок на XXIV рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" - РИА Новости, 16.03.2023

Стартовал прием заявок на XXIV рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров"

Стартовал прием заявок на XXIV рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" - наиболее профессиональных управленцев в разных отраслях будут выбирать сами... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T11:29

2023-03-16T11:29

2023-03-16T11:29

экономика

дмитрий зеленин

россия

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Стартовал прием заявок на XXIV рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" - наиболее профессиональных управленцев в разных отраслях будут выбирать сами представители профессионального сообщества, сообщает Ассоциация менеджеров. "Заявки на участие в рейтинге этого года смогут подать управленцы в сфере высшего менеджмента и руководители функциональных направлений: коммерции и финансов, управления персоналом, маркетинга, общественных и корпоративных связей, области права, логистики, директора по развитию, по информационным технологиям, связям с инвесторами и отношениям с органами власти", - говорится в сообщении. Прием заявок продлится до 31 мая. Выбор лауреатов рейтинга проходит в несколько этапов: подача заявок, экспертное онлайн-голосование, верификационные встречи, расчет интегральной оценки, публикация результатов. "Методология рейтинга основана на принципе "лучшие выбирают лучших". Участникам рейтинга этого года и лауреатам прошлых лет предстоит оценить успехи коллег в своих функциональных направлениях по таким критериям, как деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду специализированных критериев. Решение о том, кто станет лауреатом, принимает деловое сообщество", – поясняют организаторы. "Рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" стал не только инструментом оценки профессионализма людей, которые руководят предприятиями, компаниями, организациями страны, но и объективным индикатором состояния российской экономики. Он ярко отображает и предвосхищает процессы, происходящие в деловой среде, ежегодно представляет стране тех, кто продемонстрировал лучшие результаты в текущем году, кто оказал наибольшее влияние на российскую экономику", - считает глава ассоциации Дмитрий Зеленин. Официальный классификатор рейтинга 2023 года включает 16 функциональных направлений и более 20 отраслей. В ответ на новые веяния и запросы рынка в прошлом году в числе специальных номинаций рейтинга была представлена новая функция – "Директор по цифровой трансформации". Кроме того, в текущем году позиция "Директор по корпоративной социальной ответственности" представлена в рейтинге более расширенным функционалом, включающим устойчивое развитие, – "Директор по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности". Также отдельным блоком в классификаторе рейтинга выделены "Коммуникационные и рекламные агентства". Генеральным информационным партнером рейтинга выступает РИА Новости.

https://ria.ru/20221215/professii-1838758320.html

https://ria.ru/20221028/suek-1827440275.html

https://ria.ru/20220927/sotrudniki-1819621301.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, дмитрий зеленин, россия