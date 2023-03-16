https://ria.ru/20230316/reaper-1858183943.html
Эксперт предположил, как Су-27 мог воздействовать на американский Reaper
Эксперт предположил, как Су-27 мог воздействовать на американский Reaper - РИА Новости, 16.03.2023
Эксперт предположил, как Су-27 мог воздействовать на американский Reaper
Американский беспилотник MQ-9 Reaper, который вёл разведку у границ РФ в районе Крыма, мог упасть из-за непреднамеренного воздействия мощного потока воздуха от... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T03:35
2023-03-16T03:35
2023-03-16T03:55
алексей леонков
вооруженные силы сша
су-27
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Американский беспилотник MQ-9 Reaper, который вёл разведку у границ РФ в районе Крыма, мог упасть из-за непреднамеренного воздействия мощного потока воздуха от двигателей российских Су-27 при выполнении маневра, заявил РИА Новости в среду известный военный эксперт Алексей Леонков. Эксперт подчеркнул, что в сложившейся ситуации оператор беспилотника вряд ли бы смог быстро среагировать, если же Reaper летел в автономном режиме, то у него практически не было никаких шансов увернуться. "Если выхлоп из реактивного двигателя попадает в другой двигатель, то тот может заглохнуть. У Reaper винтовой двигатель, есть воздухозаборное устройство – вероятно, винт был поврежден и беспилотник упал", - предположил собеседник агентства. Ранее Минобороны РФ сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ. Между тем европейское командование ВС США утверждает, что российский самолет Су-27 якобы столкнулся с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9, в результате чего последний упал в международные воды в районе Черного моря.
https://ria.ru/20230315/bpla-1858166752.html
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алексей леонков, вооруженные силы сша, су-27, россия, черное море
Алексей Леонков, Вооруженные силы США, Су-27, Россия, Черное море
Эксперт предположил, как Су-27 мог воздействовать на американский Reaper
Эксперт Леонков: мощные двигатели истребителей Су-27 могли "сдуть" американский Reaper
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Американский беспилотник MQ-9 Reaper, который вёл разведку у границ РФ в районе Крыма, мог упасть из-за непреднамеренного воздействия мощного потока воздуха от двигателей российских Су-27 при выполнении маневра, заявил РИА Новости в среду известный военный эксперт Алексей Леонков.
«
"Думаю, что это (инцидент с Reaper – ред.) произошло непроизвольно. Ситуация следующая: воздушная цель самолётного типа с размахом крыльев 20 метров с выключенными транспондерами приближается на скорости 400 километров в час к границам России. Су-27 подлетели, убедились, что это беспилотник – развернулись обратно и "сдули" его воздушной струей", - сказал Леонков.
Эксперт подчеркнул, что в сложившейся ситуации оператор беспилотника вряд ли бы смог быстро среагировать, если же Reaper летел в автономном режиме, то у него практически не было никаких шансов увернуться.
"Если выхлоп из реактивного двигателя попадает в другой двигатель, то тот может заглохнуть. У Reaper винтовой двигатель, есть воздухозаборное устройство – вероятно, винт был поврежден и беспилотник упал", - предположил собеседник агентства.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем
.
По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.
Между тем европейское командование ВС США
утверждает, что российский самолет Су-27 якобы столкнулся с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9, в результате чего последний упал в международные воды в районе Черного моря.
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