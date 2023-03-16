https://ria.ru/20230316/reaper-1858183943.html

Эксперт предположил, как Су-27 мог воздействовать на американский Reaper

Эксперт предположил, как Су-27 мог воздействовать на американский Reaper - РИА Новости, 16.03.2023

Эксперт предположил, как Су-27 мог воздействовать на американский Reaper

Американский беспилотник MQ-9 Reaper, который вёл разведку у границ РФ в районе Крыма, мог упасть из-за непреднамеренного воздействия мощного потока воздуха от... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T03:35

2023-03-16T03:35

2023-03-16T03:55

алексей леонков

вооруженные силы сша

су-27

россия

черное море

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Американский беспилотник MQ-9 Reaper, который вёл разведку у границ РФ в районе Крыма, мог упасть из-за непреднамеренного воздействия мощного потока воздуха от двигателей российских Су-27 при выполнении маневра, заявил РИА Новости в среду известный военный эксперт Алексей Леонков. Эксперт подчеркнул, что в сложившейся ситуации оператор беспилотника вряд ли бы смог быстро среагировать, если же Reaper летел в автономном режиме, то у него практически не было никаких шансов увернуться. "Если выхлоп из реактивного двигателя попадает в другой двигатель, то тот может заглохнуть. У Reaper винтовой двигатель, есть воздухозаборное устройство – вероятно, винт был поврежден и беспилотник упал", - предположил собеседник агентства. Ранее Минобороны РФ сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ. Между тем европейское командование ВС США утверждает, что российский самолет Су-27 якобы столкнулся с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9, в результате чего последний упал в международные воды в районе Черного моря.

https://ria.ru/20230315/bpla-1858166752.html

россия

черное море

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алексей леонков, вооруженные силы сша, су-27, россия, черное море