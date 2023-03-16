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Матвиенко обвинила Запад в блокировке расследования по "Северным потокам" - РИА Новости, 16.03.2023
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21:16 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/rassledovanie-1858445899.html
Матвиенко обвинила Запад в блокировке расследования по "Северным потокам"
Матвиенко обвинила Запад в блокировке расследования по "Северным потокам" - РИА Новости, 16.03.2023
Матвиенко обвинила Запад в блокировке расследования по "Северным потокам"
Коллективный Запад начал тотальную работу по блокировке объективного расследования происшествия на "Северных потоках", версия о том, что газопровод подорвали... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T21:16
2023-03-16T21:16
в мире
валентина матвиенко
совет федерации рф
авария на "северных потоках"
балтийское море
россия
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АЛЖИР, 16 мар - РИА Новости. Коллективный Запад начал тотальную работу по блокировке объективного расследования происшествия на "Северных потоках", версия о том, что газопровод подорвали украинские "активисты", запущена, чтобы отвлечь общественность от истинных организаторов взрыва, заявила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Коллективный Запад начал тотальную работу по блокировке любых инициатив в этой сфере и недопущению объективного расследования. Те фейковые новости, которые сообщены, – это тоже часть этой тотальной работы по тому, чтобы никто не узнал правду, что произошло", - сказала Матвиенко. Она отметила, что такую сложную операцию по подрыву "Северных потоков" не могли совершить на любительском уровне. "Просто настолько очевидный фейк, что он не требует опровержения. Очевидно, что это запущено, чтобы отвлечь внимание общественности от истинных участников этого террористического акта. Я говорю, что это государственный террористический акт. Потому что подорвать газопровод в центре Балтийского моря без согласования с главами государств невозможно, если даже это не было сделано по их указанию. Какие главы государств - догадайтесь с трех раз, кто является выгодополучателем разрушения мощнейшей инфраструктуры по поставке природного газа в европейские страны", - сказала Матвиенко. Президент РФ Владимир Путин ранее назвал полной чушью версию о причастности украинских "активистов" к взрыву на " Северных потоках". Он отметил, что взрыв подобного рода могли осуществить только специалисты, подержанные государством, обладающим определенными технологиями.
https://ria.ru/20230315/gazoprovod-1858079023.html
https://ria.ru/20230314/otvet-1857900598.html
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в мире, валентина матвиенко, совет федерации рф, авария на "северных потоках", балтийское море, россия
В мире, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Авария на "Северных потоках", Балтийское море, Россия
Матвиенко обвинила Запад в блокировке расследования по "Северным потокам"

Матвиенко предупредила о работе Запада над блокировкой расследования по "Северным потокам"

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
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Валентина Матвиенко. Архивное фото
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АЛЖИР, 16 мар - РИА Новости. Коллективный Запад начал тотальную работу по блокировке объективного расследования происшествия на "Северных потоках", версия о том, что газопровод подорвали украинские "активисты", запущена, чтобы отвлечь общественность от истинных организаторов взрыва, заявила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Коллективный Запад начал тотальную работу по блокировке любых инициатив в этой сфере и недопущению объективного расследования. Те фейковые новости, которые сообщены, – это тоже часть этой тотальной работы по тому, чтобы никто не узнал правду, что произошло", - сказала Матвиенко.
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
В E.ON не исключили консервации "Северного потока"
15 марта, 16:27
Она отметила, что такую сложную операцию по подрыву "Северных потоков" не могли совершить на любительском уровне.
"Просто настолько очевидный фейк, что он не требует опровержения. Очевидно, что это запущено, чтобы отвлечь внимание общественности от истинных участников этого террористического акта. Я говорю, что это государственный террористический акт. Потому что подорвать газопровод в центре Балтийского моря без согласования с главами государств невозможно, если даже это не было сделано по их указанию. Какие главы государств - догадайтесь с трех раз, кто является выгодополучателем разрушения мощнейшей инфраструктуры по поставке природного газа в европейские страны", - сказала Матвиенко.
Президент РФ Владимир Путин ранее назвал полной чушью версию о причастности украинских "активистов" к взрыву на " Северных потоках". Он отметил, что взрыв подобного рода могли осуществить только специалисты, подержанные государством, обладающим определенными технологиями.
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В миреВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФАвария на "Северных потоках"Балтийское мореРоссия
 
 
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