https://ria.ru/20230316/rassledovanie-1858433883.html

МИД ответил на отказ Дании в доступе к расследованию по "Северным потокам"

МИД ответил на отказ Дании в доступе к расследованию по "Северным потокам" - РИА Новости, 16.03.2023

МИД ответил на отказ Дании в доступе к расследованию по "Северным потокам"

Москва расценила как махинацию и лохотрон отказ Копенгагена в предоставлении права участвовать в расследовании диверсии на "Северных потоках", заявила... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T20:19

2023-03-16T20:19

2023-03-16T21:08

в мире

россия

мария захарова

ларс лёкке расмуссен

дания

авария на "северных потоках"

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

москва

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Москва расценила как махинацию и лохотрон отказ Копенгагена в предоставлении права участвовать в расследовании диверсии на "Северных потоках", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".Захарова подчеркнула, что западные страны постоянно пытаются "закопать и убрать" подобные истории. По ее словам, причина кроется в том, что "на кону стоят большие деньги". Тем не менее история с диверсиями на "Северных потоках" таким образом не закончится, отметила представитель МИД. Ранее сегодня издание Local Denmark со ссылкой на министра иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссена сообщило о том, что Копенгаген не разрешит Москве принять участие в расследовании диверсии на "Северных потоках". По словам чиновника, в его стране, а также в Швеции и Германии соблюдается верховенство права, поэтому их выводам можно доверять.Во вторник Владимир Путин заявил, что Россия предлагала Дании сформировать международную группу экспертов и провести обследование ниток "Северных потоков" на предмет взрывных устройств, но получила неопределенный ответ. Москве сложно заниматься собственным расследованием, поскольку отечественных специалистов не допускают на место теракта, уточнил президент.По версии американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, подрыв устроили США при помощи союзников по НАТО: летом во время учений Baltops американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.На минувшей неделе газета The New York Times сообщила о наличии разведывательных данных, согласно которым за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, ее планы необязательно были известны киевскому руководству.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал подобные публикации скоординированным вбросом в СМИ, направленным на отвлечение внимания. Россию по-прежнему не допускают к разбирательству, отметил чиновник, и несколько дней назад Москва получила ноты об этом от Копенгагена и Стокгольма.

https://ria.ru/20230315/ataka-1858165491.html

https://ria.ru/20230314/oon-1857691044.html

https://ria.ru/20230315/potok-1858056098.html

россия

дания

москва

копенгаген

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в мире, россия, мария захарова, ларс лёкке расмуссен, дания, авария на "северных потоках", министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, копенгаген, владимир путин, нато, северный поток