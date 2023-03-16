МИД ответил на отказ Дании в доступе к расследованию по "Северным потокам"
Захарова назвала недопуск Данией России к расследованию по "Северным потокам" махинацией
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Москва расценила как махинацию и лохотрон отказ Копенгагена в предоставлении права участвовать в расследовании диверсии на "Северных потоках", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
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"Это махинации, абсолютно настоящий лохотрон, это даже не пирамиды, а трехкопеечный аттракцион, который, по-моему, никто уже давно не покупает, они для себя его разыгрывают", — сказала она.
Захарова подчеркнула, что западные страны постоянно пытаются "закопать и убрать" подобные истории. По ее словам, причина кроется в том, что "на кону стоят большие деньги". Тем не менее история с диверсиями на "Северных потоках" таким образом не закончится, отметила представитель МИД.
Ранее сегодня издание Local Denmark со ссылкой на министра иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссена сообщило о том, что Копенгаген не разрешит Москве принять участие в расследовании диверсии на "Северных потоках". По словам чиновника, в его стране, а также в Швеции и Германии соблюдается верховенство права, поэтому их выводам можно доверять.
Во вторник Владимир Путин заявил, что Россия предлагала Дании сформировать международную группу экспертов и провести обследование ниток "Северных потоков" на предмет взрывных устройств, но получила неопределенный ответ. Москве сложно заниматься собственным расследованием, поскольку отечественных специалистов не допускают на место теракта, уточнил президент.
В конце сентября прошлого года оба российских экспортных трубопровода, проложенных по дну Балтийского моря, — "Северный поток" и "Северный поток — 2" — вышли из строя в результате диверсии. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не пришли. В Кремле назвали ЧП актом международного терроризма.
На минувшей неделе газета The New York Times сообщила о наличии разведывательных данных, согласно которым за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, ее планы необязательно были известны киевскому руководству.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал подобные публикации скоординированным вбросом в СМИ, направленным на отвлечение внимания. Россию по-прежнему не допускают к разбирательству, отметил чиновник, и несколько дней назад Москва получила ноты об этом от Копенгагена и Стокгольма.