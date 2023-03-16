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Россия озабочена серьезным расширением AUKUS, заявили в МИД
Россия озабочена серьезным расширением AUKUS, заявили в МИД - РИА Новости, 16.03.2023
Россия озабочена серьезным расширением AUKUS, заявили в МИД
Москва серьезно озабочена серьезным расширением AUKUS, внимательно следит за развитием ситуации вокруг данной платформы, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T18:20
2023-03-16T18:20
2023-03-16T18:20
в мире
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мария захарова
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Москва серьезно озабочена серьезным расширением AUKUS, внимательно следит за развитием ситуации вокруг данной платформы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы внимательно следим за ситуацией вокруг этого проекта (AUKUS). Это не просто военно-технологическая платформа, это вновь блоковая основа для формирования в регионе натоцентричной инфраструктуры с далеко идущими последствиями для стабильности и безопасности всего АТР. Это, по сути, нарушение сложившегося там баланса, который обеспечивал стабильность.. Серьезную озабоченность вызывает начавшееся расширение указанной структуры AUKUS", - сказала Захарова в ходе брифинга в четверг. Австралия, США и Великобритания под предлогом угрозы Китая в сентябре 2021 года договорились о партнерстве AUKUS, чтобы вооружить австралийцев атомными подводными лодками. Накануне лидеры трех стран встретились в Сан-Диего в Калифорнии, после чего Австралия объявила, что проект субмарин может обойтись в 245 миллиардов долларов США в течение 30 лет.
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В мире, Австралия, США, Москва, Мария Захарова, AUKUS
Россия озабочена серьезным расширением AUKUS, заявили в МИД
Захарова: Россия озабочена расширением AUKUS и внимательно следит за развитием ситуации