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Администрация США одобрила продажу Польше 800 ракет Hellfire

Администрация США одобрила продажу Польше 800 ракет Hellfire - РИА Новости, 16.03.2023

Администрация США одобрила продажу Польше 800 ракет Hellfire

Американская администрация одобрила потенциальную продажу Польше 800 ракет Hellfire класса "воздух-земля", сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T23:47

2023-03-16T23:47

2023-03-16T23:47

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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Американская администрация одобрила потенциальную продажу Польше 800 ракет Hellfire класса "воздух-земля", сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США. Стоимость ракет, которые применяются, в частности, с вертолетов и беспилотников, оценивается в 150 миллионов долларов. Агентство, действующее в структуре Пентагона, направило соответствующее уведомление в конгресс. Военные заверили, что продажа не изменит баланса сил в регионе, но будет способствовать модернизации вооруженных сил Польши и повышению возможностей их взаимодействия с американской армией.

https://ria.ru/20230309/ezhi-1856867466.html

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в мире, польша, сша, государственный департамент сша, министерство обороны сша