https://ria.ru/20230316/putin-1858434258.html
Путин заявил, что отношения России и Южной Осетии носят особый характер
Путин заявил, что отношения России и Южной Осетии носят особый характер - РИА Новости, 16.03.2023
Путин заявил, что отношения России и Южной Осетии носят особый характер
Президент России Владимир Путин на встрече с южноосетинским коллегой Аланом Гаглоевым заявил, что отношения Москвы и Цхинвала носят особый характер и... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T20:22
2023-03-16T20:22
2023-03-16T20:43
россия
южная осетия
москва
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владимир путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с южноосетинским коллегой Аланом Гаглоевым заявил, что отношения Москвы и Цхинвала носят особый характер и развиваются по всем направлениям, а товарооборот за прошлый год вырос на 12%."Отношения Южной Осетии и России - мне кажется, комментарии излишни - они носят особый характер. Но хотел бы отметить, что развиваются отношения по всем направлениям, в том числе и в экономической сфере. Рост товарооборота составил за прошлый год 12%. В принципе, хороший показатель", - сказал Путин.Он добавил, что развиваются практически все программы сотрудничества - инвестиционные, кредитные, программы социально-экономического развития и финансовой помощи Южной осетии."С точки зрения обеспечения безопасности, на территории республики расквартирована российская база, и по этому направлению налажено очень тесное взаимодействие между соответствующими структурами", - добавил президент РФ.Он отметил, что рад встретить Гаглоева в Москве.В феврале сообщалось, что Гаглоев прибыл с рабочим визитом в Москву, где у него выявили коронавирусную инфекцию. Глава закавказской республики ушел на карантин и проходил лечение в Москве. Сообщалось, что 1 марта он вылечился после коронавируса.Россия признала суверенитет Южной Осетии 26 августа 2008 года, 9 сентября того же года были установлены дипломатические отношения, а 17-го подписан двусторонний Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 27 апреля 2009 года в Цхинвале открылось посольство РФ.
https://ria.ru/20230101/osetiya-1842682256.html
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россия, южная осетия, москва, алан гаглоев, владимир путин
Россия, Южная Осетия, Москва, Алан Гаглоев, Владимир Путин
Путин заявил, что отношения России и Южной Осетии носят особый характер
Путин заявил, что товарооборот России и Южной Осетии вырос на 12 процентов в 2022 году
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с южноосетинским коллегой Аланом Гаглоевым заявил, что отношения Москвы и Цхинвала носят особый характер и развиваются по всем направлениям, а товарооборот за прошлый год вырос на 12%.
"Отношения Южной Осетии и России - мне кажется, комментарии излишни - они носят особый характер. Но хотел бы отметить, что развиваются отношения по всем направлениям, в том числе и в экономической сфере. Рост товарооборота составил за прошлый год 12%. В принципе, хороший показатель", - сказал Путин.
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Он добавил, что развиваются практически все программы сотрудничества - инвестиционные, кредитные, программы социально-экономического развития и финансовой помощи Южной осетии.
"С точки зрения обеспечения безопасности, на территории республики расквартирована российская база, и по этому направлению налажено очень тесное взаимодействие между соответствующими структурами", - добавил президент РФ.
Он отметил, что рад встретить Гаглоева в Москве.
В феврале сообщалось, что Гаглоев прибыл с рабочим визитом в Москву, где у него выявили коронавирусную инфекцию. Глава закавказской республики ушел на карантин и проходил лечение в Москве. Сообщалось, что 1 марта он вылечился после коронавируса.
Россия признала суверенитет Южной Осетии 26 августа 2008 года, 9 сентября того же года были установлены дипломатические отношения, а 17-го подписан двусторонний Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 27 апреля 2009 года в Цхинвале открылось посольство РФ.
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