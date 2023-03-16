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Песков признался, что не знает, откуда Путин черпает силы - РИА Новости, 16.03.2023
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19:14 16.03.2023 (обновлено: 19:33 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/putin-1858419931.html
Песков признался, что не знает, откуда Путин черпает силы
Песков признался, что не знает, откуда Путин черпает силы - РИА Новости, 16.03.2023
Песков признался, что не знает, откуда Путин черпает силы
Пресс секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что не знает, откуда Владимир Путин черпает силы при столь напряженном графике. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T19:14
2023-03-16T19:33
москва
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Пресс секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что не знает, откуда Владимир Путин черпает силы при столь напряженном графике."Эту загадку пытаются все решить последние 22 года", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.Сегодня Владимир Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, после чего дал несколько поручений правительству и различным ведомствам. Вечером у него также запланирована встреча с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым.
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москва, россия, дмитрий песков, владимир путин
Москва, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков признался, что не знает, откуда Путин черпает силы

Песков признался, что для него остается загадкой, откуда президент Путин черпает силы

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Пресс секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что не знает, откуда Владимир Путин черпает силы при столь напряженном графике.
"Эту загадку пытаются все решить последние 22 года", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
Сегодня Владимир Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, после чего дал несколько поручений правительству и различным ведомствам. Вечером у него также запланирована встреча с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым.
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