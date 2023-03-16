https://ria.ru/20230316/putin-1858384073.html

Путин пошутил, что видит, как административные органы власти "душат" бизнес

Путин пошутил, что видит, как административные органы власти "душат" бизнес - РИА Новости, 16.03.2023

Путин пошутил, что видит, как административные органы власти "душат" бизнес

Президент России Владимир Путин пошутил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), что видит, как административные органы "душат"... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T17:28

2023-03-16T17:28

2023-03-16T17:28

экономика

россия

владимир путин

александр шохин

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), что видит, как административные органы "душат" бизнес, и сказал, что они вместе будут бороться с бюрократией. Во время съезда президент попросил дать слово участнику, который поднимал руку. "Дайте микрофон", - сказал Путин, обращаясь к организаторам съезда. "Они вас душат, я вижу, да. Только административные органы власти, ослабляя свою железную хватку, дадут возможность бизнесу развиваться активно, поступательно, с блестящим результатом, которые вы хотите добиться... Мы будем вместе, будем бороться с этой бюрократией", - сказал Путин, обращаясь к присутствующим представителям бизнеса. Участник, которому дали слово после этого, основатель медиахолдинга МАЕR Константин Майор рассказал, что они занимаются новыми технологиями в средствах массовой информации. "У нас есть новые технологии, которые мы хотим презентовать вам, чтобы вы могли их одобрить, посмотреть и оценить", - сказал Майор. "Честно говоря, не понял, о чем речь. Я помню такую частушечку детскую: "Я - девочка-припевочка, танцую и пою, я Ленина не знаю, но я его люблю". Я не знаю, о чем вы говорите, но я поддерживаю", - пошутил президент. Майор уточнил, что речь о рекламных технологиях, которые позволяют стать новым видом медиа для тех предпринимателей, которые активно развивают свой бизнес в России. Президент РСПП Александр Шохин пояснил, что группа МАЕR, в том числе, занимается наружной рекламой, активно сотрудничает с администрацией президента. "И на внешних экранах десятков городов России трансляция была вашего послания, и мы свои слоганы, которые на бегущей строке, они в этих десятках городов, как цели деятельности РСПП, высвечивались, поэтому все теперь знают, что такое РСПП, и предложение всем вступать - это фишка", - сказал Шохин. "Фишка, видите ли, в том, что вон там бежит строка, а здесь ничего не бежит... Ничего не бежит, я ничего не вижу", - сказал Путин и указал на экран в зале. "Конечно нам очень хочется, чтобы все, о чем вы сказали, развивалось на национальной почве и, конечно, сделаем все, чтобы вас поддержать, я без всяких шуток уже говорю... Только имейте в виду, что мы вместе, мы свои", - заключил Путин.

https://ria.ru/20230316/biznes-1858311022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей