https://ria.ru/20230316/putin-1858365715.html

Путин призвал аккуратно относиться к участию в каких-либо организациях

Путин призвал аккуратно относиться к участию в каких-либо организациях - РИА Новости, 16.03.2023

Путин призвал аккуратно относиться к участию в каких-либо организациях

Идея введения обязательного членства в каких-то организациях требует аккуратного подхода: в некоторых странах такое обязательство существует, но Россия - более... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T16:54

2023-03-16T16:54

2023-03-16T17:03

россия

германия

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

экономика

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Идея введения обязательного членства в каких-то организациях требует аккуратного подхода: в некоторых странах такое обязательство существует, но Россия - более демократическая страна, заявил президент РФ Владимир Путин. "Помните замечательные лозунги - "Пиво только для членов профсоюзов!" Надо очень аккуратно относиться к обязательности участия в каких-то организациях. Я знаю, что в некоторых странах, в той же Федеративной республике (Германия) обязательное членство в определенных организациях. Мы пошли по другому пути, но у нас более демократическая страна, поэтому у нас и другие принципы работы", - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, отвечая на предложение одного из участков мероприятия о введении обязательного членства в РСПП любых предприятий страны. Путин добавил, что можно пойти двумя путями: обязать и заставить, выпустив соответствующий закон, или заинтересовать. "А это более тонкая работа, но ее результаты зависят от вас", - отметил президент.

https://ria.ru/20230316/putin-1858364451.html

россия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, германия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, экономика