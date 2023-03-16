Путин призвал аккуратно относиться к участию в каких-либо организациях
Путин призвал аккуратно относиться к обязательности участия в каких-либо организациях
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
Президент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Идея введения обязательного членства в каких-то организациях требует аккуратного подхода: в некоторых странах такое обязательство существует, но Россия - более демократическая страна, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Помните замечательные лозунги - "Пиво только для членов профсоюзов!" Надо очень аккуратно относиться к обязательности участия в каких-то организациях. Я знаю, что в некоторых странах, в той же Федеративной республике (Германия) обязательное членство в определенных организациях. Мы пошли по другому пути, но у нас более демократическая страна, поэтому у нас и другие принципы работы", - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, отвечая на предложение одного из участков мероприятия о введении обязательного членства в РСПП любых предприятий страны.
Путин добавил, что можно пойти двумя путями: обязать и заставить, выпустив соответствующий закон, или заинтересовать. "А это более тонкая работа, но ее результаты зависят от вас", - отметил президент.