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Путин призвал аккуратно относиться к участию в каких-либо организациях - РИА Новости, 16.03.2023
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16:54 16.03.2023 (обновлено: 17:03 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/putin-1858365715.html
Путин призвал аккуратно относиться к участию в каких-либо организациях
Путин призвал аккуратно относиться к участию в каких-либо организациях - РИА Новости, 16.03.2023
Путин призвал аккуратно относиться к участию в каких-либо организациях
Идея введения обязательного членства в каких-то организациях требует аккуратного подхода: в некоторых странах такое обязательство существует, но Россия - более... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T16:54
2023-03-16T17:03
россия
германия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
экономика
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Идея введения обязательного членства в каких-то организациях требует аккуратного подхода: в некоторых странах такое обязательство существует, но Россия - более демократическая страна, заявил президент РФ Владимир Путин. "Помните замечательные лозунги - "Пиво только для членов профсоюзов!" Надо очень аккуратно относиться к обязательности участия в каких-то организациях. Я знаю, что в некоторых странах, в той же Федеративной республике (Германия) обязательное членство в определенных организациях. Мы пошли по другому пути, но у нас более демократическая страна, поэтому у нас и другие принципы работы", - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, отвечая на предложение одного из участков мероприятия о введении обязательного членства в РСПП любых предприятий страны. Путин добавил, что можно пойти двумя путями: обязать и заставить, выпустив соответствующий закон, или заинтересовать. "А это более тонкая работа, но ее результаты зависят от вас", - отметил президент.
https://ria.ru/20230316/putin-1858364451.html
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россия, германия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, экономика
Россия, Германия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Экономика
Путин призвал аккуратно относиться к участию в каких-либо организациях

Путин призвал аккуратно относиться к обязательности участия в каких-либо организациях

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
Президент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Идея введения обязательного членства в каких-то организациях требует аккуратного подхода: в некоторых странах такое обязательство существует, но Россия - более демократическая страна, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Помните замечательные лозунги - "Пиво только для членов профсоюзов!" Надо очень аккуратно относиться к обязательности участия в каких-то организациях. Я знаю, что в некоторых странах, в той же Федеративной республике (Германия) обязательное членство в определенных организациях. Мы пошли по другому пути, но у нас более демократическая страна, поэтому у нас и другие принципы работы", - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, отвечая на предложение одного из участков мероприятия о введении обязательного членства в РСПП любых предприятий страны.
Путин добавил, что можно пойти двумя путями: обязать и заставить, выпустив соответствующий закон, или заинтересовать. "А это более тонкая работа, но ее результаты зависят от вас", - отметил президент.
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